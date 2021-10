Pourquoi vous avez besoin de ces pyjamas Nordstrom les mieux notés

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Le pyjama est un mode de vie.

Si quelqu’un prend l’heure du coucher au sérieux, c’est nous. De notre vaste routine de soins de la peau et de la diffusion des huiles essentielles dans toutes les directions à la méditation et à la journalisation, nous ne pouvons pas simplement aller au lit sans en faire une production d’une heure. On peut dire que notre partie préférée de notre préparation au coucher est de nous glisser dans un pyjama confortable dont nous refusons de nous changer jusqu’à midi le lendemain.

Récemment, alors que nous étions à la recherche d’un nouvel ensemble de pyjama assorti, nous sommes tombés sur cette paire de pyjamas légers en modal chez Nordstrom. C’était le coup de foudre et une fois que nous avons regardé le prix de 65 $, nous avons été vendus. Nous pensions qu’ils s’étaient trompés. Ils se sentent et ressemblent à une paire de pyjamas haut de gamme coûteux qui se vendent deux fois plus cher. Si vous savez, vous savez. Cette nuit-là, nous avons eu l’un des meilleurs sommeils de notre vie et nous continuons à faire de beaux rêves à chaque fois que nous les portons.

Si vous êtes prêt à avoir l’un des sommeils les plus confortables de votre vie, faites défiler ci-dessous pour plus de détails sur les tailles et les couleurs. Attention : vous allez acheter plusieurs paires !