Pourquoi vous avez besoin du mélangeur digne d’Instagram de Beast dans votre vie

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous avez jeté un coup d’œil à la liste des choses préférées d’Oprah en 2021, au guide des cadeaux de 495 000 $ de goop ou au Holiday Make it Pop-In de Nordstrom, vous avez probablement vu le Beast Blender. Le mélangeur compact à l’esthétique agréable fait le tour des guides cadeaux de presque tous les créateurs de goût, comme il se doit ! Croyez-moi, j’utilise le Beast Blender quotidiennement depuis des mois.

Outre son design futuriste et élégant qui rend n’importe quel comptoir chic, le mélangeur Beast est doté d’une technologie innovante qui vous permet de mélanger facilement des smoothies, des jus, des sauces et des soupes. Parmi les nombreuses façons dont il diffère des autres mélangeurs sur le marché, il présente des caractéristiques telles qu’une conception de récipient à 12 nervures pour une turbulence accrue, une surveillance de la vitesse de la lame qui effectue automatiquement des ajustements pour maintenir une vitesse et un couple constants, ainsi qu’une surveillance de la température interne pour éviter la surchauffe. En termes simples, c’est un mélangeur avec un diplôme Ivy League.

J’ai traversé une poignée de mélangeurs dans ma vie car en tant que connaisseur de smoothies et de jus, j’ai besoin d’un mélangeur facile à nettoyer, relativement silencieux et que je n’aurai pas à secouer constamment lorsque je l’aurai rempli déborde de fruits, de légumes et de tout ce que TikTok m’a dit d’ajouter dans ma boisson. Avant que le mélangeur Beast n’entre dans ma vie, aucun autre mélangeur n’était capable de livrer.

Avec le Beast Blender, je peux verrouiller le récipient de mélange et le laisser faire son programme de mélange d’une minute sans avoir à bouger un muscle. Je n’ai même pas touché à ma partie préférée de cet incontournable de la cuisine magique !