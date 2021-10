Pourquoi vous avez besoin d’un testament, expliqué par un avocat spécialisé en successions

Roman Aminov rencontre la plupart de ses clients au moment le plus vulnérable de leur vie. Beaucoup ont récemment été confrontés à leur mortalité – à cause de la vieillesse ou d’un diagnostic médical grave – et tentent de consolider leurs actifs et de dicter leurs souhaits avant qu’il ne soit trop tard. D’autres viennent de subir un décès dans la famille et s’apprêtent à endurer le processus confus et souvent prolongé d’héritage devant un juge. L’écrasante rigueur du droit des successions pourrait décourager l’avocat moyen, mais Aminov me dit qu’il a poursuivi cette carrière en raison de son dégoût pour les litiges immobiliers et les frictions avec le code fiscal, la cupidité des entreprises et la portée excessive des baronnies. Avec l’héritage, au moins, Aminov sait qu’il travaillera directement avec de vrais êtres humains.

Aminov a plaidé des successions pendant plus d’une décennie, et aujourd’hui il est propriétaire de son propre cabinet qui compte plusieurs avocats parmi son personnel. Il représente à la fois les clients qui souhaitent contester ce qu’ils croient être un testament ou une fiducie frauduleuse, et ceux qui cherchent à planifier un document qui peut survivre à toute ingérence juridique potentielle. C’est un travail qui met fréquemment Aminov au centre d’une fracas familiale.

Chaque famille est compliquée à sa manière, et Aminov est témoin de ces moments francs de près. Nous avons parlé de cela, ainsi que de la façon dont il gère les clients qui ont perdu leurs facultés mentales, des différences entre un testament et une fiducie, et pourquoi il pense que tout le monde, même ceux dans la trentaine et la quarantaine, devrait réfléchir à son plan successoral.

Alors, comment vous êtes-vous retrouvé dans le droit des successions?

Lorsque je suivais des cours sur les fiducies et les successions à la faculté de droit, j’ai constaté que, comparativement à mes autres cours, l’homologation n’était pas théorique. Cela affectait la vie quotidienne des gens, il ne s’agissait pas de concepts fiscaux abstraits qui affectent les trois plus grandes sociétés d’Amérique. La chance de traiter avec de vraies personnes, et de vrais cas, offre une touche personnelle. Cela m’a attiré.

Quand je pense à quelque chose comme un testament ou tout autre document de succession, cela semble assez simple. « D’accord, nous suivons simplement les instructions laissées par le défunt. » Mais clairement, ce n’est pas le cas. Quels sont les problèmes typiques qui surgissent et qui obligent les gens à s’adresser aux tribunaux ?

Je pense que la première hypothèse est l’idée que si vous avez un testament, alors votre plus proche parent ne devrait pas avoir à consentir à quoi que ce soit. « Ma volonté est ma volonté, et le juge l’acceptera. »

« Chaque fois que vous mélangez la famille, blessez les sentiments et l’argent, c’est une recette pour un désastre »

Le problème est que vos proches (conjoint, enfants, parents) doivent être informés si vous avez un testament ou non. Ce document arrive, remanie la façon dont la dotation est distribuée, et ils doivent approuver ce plan. Cela choque les gens. Quand quelqu’un m’appelle pour une planification successorale et qu’il me dit qu’il veut tout laisser à l’un de ses enfants, je lui dis : « D’accord, vous avez combien d’enfants ? » Ils disent : « Qu’importe ? J’en ai quelques-uns auxquels je n’ai pas parlé depuis 30 ans. Je dis que l’enfant à qui vous léguez tout va devoir localiser ces autres enfants et obtenir leur consentement au testament. Sinon, ils auront la possibilité de combattre la volonté.

J’imagine que vous devez faire face à de nombreuses familles en deuil, ainsi qu’à une acrimonie assez tendue entre les différentes extrémités d’une lignée. Cela doit être un peu plus émotif que, disons, la loi de zonage.

Nous amenons les gens à sangloter, nous égarons les gens, toutes sortes d’émotions naturelles et normales. Je commence par ça. Je reconnais que ce décès est récent, blessant et personnel. Je ne suis pas formé en psychologie, mais mon approche est de dire : « Cela va prendre un certain temps, avec de nombreuses petites étapes en cours de route. Suivez les étapes, petit à petit, remplissez les formulaires, contactez les banques, et on s’en sortira. Il y a une lumière au bout du tunnel. Combien de fois les gens passent-ils par le processus d’homologation dans leur vie? Habituellement une ou deux fois, lorsque leur maman ou papa décède. Comment savent-ils à quoi s’attendre ? D’un point de vue juridique, nous prenons cela à cœur.

La planification successorale est plus difficile pour moi. Un monsieur m’a appelé aujourd’hui pour un cancer du pancréas. Le grand-père de ma femme est décédé d’un cancer du pancréas. Vous obtenez des clients qui savent qu’ils sont en phase terminale, et j’essaie de leur donner la tranquillité d’esprit. « Vous venez ici pour vous assurer que vos enfants ont une transition en douceur, afin qu’ils puissent se souvenir de vous et vous honorer sans avoir à traiter avec les tribunaux. » J’espère que je les laisse avec ce confort.

Comment traitez-vous les clients qui ont perdu un certain degré de capacité mentale?

C’est un gros problème. Si quelqu’un n’est pas en mesure de me dire les dates, le président ou ses biens – ce qui est arrivé de nombreuses fois – je devrai les refuser. J’ai fait venir quelqu’un de Floride qui pensait que nous étions à l’ère Truman, c’était terrible, et j’ai dit que je ne pouvais rien faire. Si c’est limite, vous essayez de trouver un moment lucide. Savent-ils vraiment ce qu’ils font ? Savent-ils pourquoi ils le font ? J’essaie de leur poser des questions pièges et de voir s’ils sont capables de dire non aux choses. Parfois, je fais appel à un médecin pour confirmer la capacité, et d’autres fois je regarde si quelque chose est susceptible d’être contesté, parce que je veux être très prudent.

Nous essayons de faire comprendre aux gens qu’il ne faut pas attendre d’avoir 92 ans pour planifier votre succession. Faites-le dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. Vous ne voulez pas le faire quand il est trop tard.

Dis m’en plus à ce sujet. Pensez-vous que les gens en général ont besoin de penser davantage à leur patrimoine quand ils sont jeunes ? Ces problèmes peuvent-ils vous surprendre plus que vous ne le pensez ?

Il est probablement plus important d’y penser dans la trentaine et la quarantaine qu’à 70 ans. En supposant que vous ayez des enfants mineurs, vos actifs doivent être gérés par quelqu’un au profit de vos enfants. Sinon, votre héritage est essentiellement bloqué par le tribunal, et tout leur est remis lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. C’est différent d’un scénario où vous fournissez quand ils obtiennent l’argent, qui y a accès et ce qu’ils peuvent dépenser. sur. Lorsque vos enfants seront plus âgés et que vous prévoyez de tout partager, même entre eux, ils recevront l’argent de toute façon, que vous ayez un testament ou non. Donc, ironiquement, il est plus pertinent de tout organiser pendant que vous êtes encore jeune.

Êtes-vous témoin d’un drame laid dans cette ligne de travail? Êtes-vous déjà pris entre différentes factions sur l’arbre généalogique?

Chaque fois que vous mélangez famille, sentiments blessés et argent, c’est une recette pour un désastre. J’ai été impliqué dans beaucoup d’entre eux, de tous les côtés. Cela me fait apprécier un peu plus les familles fonctionnelles. Je vois des gens qui disent : « Je veux que tout aille à mes enfants » ou « Je veux que tout aille à ce seul enfant », et tout le monde est d’accord avec ça. Cela me donne envie de leur demander : « Qu’avez-vous bien fait ? »

Je vais vous donner une histoire tangentielle à ce sujet. J’ai eu un cas où un client m’a appelé et m’a dit : « Hé Roman, je ne sais pas quoi faire. Mon oncle vient de mourir. On m’a donné quelque chose à signer parce que je suis le plus proche parent. Cela ressemble à un testament, et il a tout donné à mon cousin. Il a déshérité ma sœur et moi. Je vais le signer, mais je veux qu’un avocat l’examine. Je l’ai regardé et il y avait des écarts. Je commence l’enquête, et nous destituons l’avocat rédacteur. On apprend que ce dessinateur n’a jamais rencontré l’oncle, ni ne lui a jamais parlé. Si la loi n’avait pas protégé ces personnes en leur permettant de voir ce document et de remettre en question ce document, quelqu’un se serait enfui avec fraude.

D’autres fois, cela devient méchant et litigieux. J’ai eu un client qui m’a engagé il y a six ou sept ans pour plaider le candélabre de maman. Elle pensait qu’elle aurait dû l’avoir, pas son frère. Je ne savais pas que j’étais impliqué dans une affaire de candélabres. Cela illustre que parfois les gens ne se soucient pas autant de l’argent que de l’ego blessé et des traumatismes de l’enfance.