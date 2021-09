Pourquoi vous avez vraiment besoin d’entendre cet album de Rory Gallagher

C’était Rory Gallagher‘s alors label, Chrysalis Records, qui a nommé par inadvertance son dixième album. Top Priority, le suivi rapide de la photo-finish bien reçue de 1978, est arrivé à la suite d’une tournée américaine extrêmement réussie qui a entraîné une presse positive dans le pays et à l’étranger, poussant Chrysalis à révéler que leur “priorité absolue” était la sortie et la promotion du prochain album de la prolifique star irlandaise.

Bien que Gallagher ait choisi cette phrase comme titre du disque pour rappeler aux dirigeants de l’entreprise leur promesse, Chrysalis avait de bonnes raisons de le soutenir à chaque instant. Ils ont vu qu’il était en pleine forme créative et, comme Photo-Finish l’avait déjà démontré, il avait la résilience nécessaire pour contourner la porte tournante des modes et des modes de l’ère post-punk.

Retour à l’essentiel

Gallagher avait cependant fait quelques changements de son côté. Il a remanié le personnel de son groupe avant Photo-Finish, en conservant le lieutenant de basse de longue date Gerry McAvoy, mais en réduisant la formation à un power trio musclé complété par l’ancien batteur du Sensational Alex Harvey Band, Ted McKenna. Comme il l’a dit à North America’s Record Review en avril 1980, il avait trouvé ce processus revigorant.

« Il y a quelque chose dans un trois-pièces, » songea-t-il. « Vous êtes vraiment revenu à l’essentiel, c’est très rythmé et agressif, et j’aime ça. Avec les claviers, vous avez une texture supplémentaire et tout ça, mais cela réduit le style de forme libre. Je suis plus heureux dans un groupe de trois musiciens.

L’équipe de Gallagher avait enregistré Photo-Finish au studio de Dieter Dierks à l’extérieur de Cologne en Allemagne. Ils ont décidé d’y retourner pour les sessions Top Priority car ils ont apprécié l’ambiance détendue et créative du complexe. Le disque avec lequel ils ont émergé, cependant, était tout aussi urgent et convaincant que son prédécesseur immédiat.

“Je fais juste mon propre truc, quoi que ce soit”

Top Priority s’est ouvert avec l’hymne « Follow Me » et la liste des chansons était encore longue sur des rockers exubérants tels que « Wayward Child », l’atmosphère de style rock sudiste « Bad Penny » et le passionnant « At The Depot », avec ce dernier numéro offrant à Gallagher l’opportunité de se laisser aller avec une guitare slide vraiment impérieuse.

À l’exception de « Keychain » et du fumant « Off The Handle », les influences blues de l’homme de Cork étaient moins évidentes que d’habitude, mais plusieurs changements stylistiques importants ont plus que rétabli l’équilibre. À cette fin, l’ensemble du groupe a joué avec arrogance à revendre sur le funky atypique, Hendrix-ian “Public Enemy No.1”, tandis que le “Philby” évocateur et noir a trouvé Gallagher établissant des comparaisons improbables entre le célèbre agent double Kim Philby et son propre style de vie rock’n’roll agité.

“J’adore tout ce truc d’espionnage”, a-t-il déclaré à Record Review. «Je pensais qu’il y avait des parallèles avec le monde du rock. C’est une chanson d’espionnage et c’est l’espion ultime. J’ai ajouté le sitar électrique pour lui donner une touche un peu exotique et il y a aussi de la mandoline dessus. J’espère faire plus de chansons comme ça, en utilisant des thèmes plus inhabituels.

Donner vie à du matériel à base de blues

Sorti pour la première fois le 16 septembre 1979, Top Priority a rapidement été adopté par la base de fans farouchement fidèle de Rory Gallagher et il a rapidement trouvé la faveur des critiques les plus à l’écoute de l’époque, tels que Michael Davis de Creem, dont la critique a sagement noté qu’« après une décennie sur le boards, il peut toujours donner vie à du matériel à base de blues ». Quatre décennies plus tard, ce constat est toujours vrai : l’enivrante Top Priority a à peine vieilli d’un jour. En effet, sa fraîcheur inhérente montre exactement pourquoi cet artiste singulier a toujours eu raison de suivre son cœur et d’éviter le retournement continuel des tendances de l’industrie.

“Eh bien, je vais juste faire mon propre truc, quel qu’il soit”, a déclaré Gallagher en 1980, illustrant ce point. « Je pense qu’il est moderne et valide et qu’il évolue à sa manière. La prochaine chose que vous obtenez est la nouvelle vague et ce n’est pas si différent, c’est un retour à l’essentiel, c’est là que j’ai toujours été. Je pense que le bon rock’n’roll et le blues sont intemporels – ce n’est pas une mode.

