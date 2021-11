Pourquoi vous dépensez autant d’argent sur les NFT

Les NFT connaissent une année record.

D’une multitude de ventes record à l’intérêt des célébrités, les jetons non fongibles – des éléments de données uniques stockés sur les registres de la blockchain, souvent sous la forme d’œuvres d’art numériques – ont pris d’assaut 2021. Le volume des transactions pour les NFT a bondi de plus de 700% pour atteindre 10,7 milliards de dollars au cours du seul troisième trimestre de cette année, selon un rapport de la société d’analyse de chaînes de blocs DappRadar.

L’amateur de crypto et septuple champion du Super Bowl, Tom Brady, est l’une de ces célébrités favorables à la NFT. En avril, la star du football a cofondé Autograph, une start-up du marché NFT basée à Los Angeles. La société a rapidement signé des accords exclusifs avec des athlètes comme Tiger Woods, Wayne Gretzky, Derek Jeter, Simone Biles et Tony Hawk.

Depuis lors, Autograph a vendu plus de 100 000 NFT, selon un porte-parole de la société, avec des prix allant de 12 $ à 1 500 $ chacun. Les actifs numériques peuvent ensuite être vendus sur le marché secondaire d’Autograph pour des milliers – voire des millions – de dollars. Un Brady NFT signé est actuellement sur le marché pour 4 millions de dollars. Un Biles NFT signé est en vente pour 100 000 $.

Le cofondateur de Brady, le PDG d’Autograph, Dillon Rosenblatt, affirme qu’il y a deux raisons principales pour lesquelles les gens dépensent autant d’argent pour les NFT.

« D’abord, il s’agit de collectionner », a déclaré Rosenblatt, 23 ans, à CNBC Make It. « Ensuite, cela se résume à la communauté. »

La psychologie derrière l’engouement pour le NFT

Collectionner, dit Rosenblatt, est dans la nature humaine : au fil des ans, les humains ont tout collectionné, des timbres-poste aux pièces de monnaie en passant par les cartes de baseball.

« Il y a eu un amour pour la collection pendant toute l’histoire de l’humanité », dit-il.

Les NFT pourraient en être « la prochaine frontière », dit Rosenblatt. C’est parce que les NFT ne sont pas reproductibles : leur propriété et leur validité peuvent être suivies et vérifiées à partir du moment où leurs données sont téléchargées dans un grand livre blockchain. La rareté est un trait précieux dans le monde de tout collectionneur, et chaque NFT est garanti unique.

Quant à la communauté, les psychologues disent que la collecte est si populaire en partie parce qu’elle s’accompagne d’une profonde motivation sociale. Le Dr Shirley Mueller, une neuroscientifique qui étudie l’envie humaine de collectionner, a écrit dans Psychology Today l’année dernière qu’un facteur de motivation principal pour de nombreux collectionneurs – que ce soit consciemment ou inconsciemment – est d’améliorer leur réseau d’amis.

Certaines personnes, dit Rosenblatt, achètent des actifs numériques spécifiquement pour pouvoir faire partie de la communauté NFT.

« Lorsque quelqu’un fait l’un de ces achats emblématiques, tout l’espace le sait. C’est la même chose que quelqu’un qui achète une voiture vraiment unique dans le monde automobile », explique Rosenblatt. « D’une certaine manière, cela peut être un » article flexible « pour les personnes qui apprécient cela. »

Autograph encourage ce sentiment de communauté en donnant aux utilisateurs l’accès à un groupe de discussion sur Discord, où les acheteurs peuvent parler directement avec des influenceurs qui proposent des NFT de marque sur la plate-forme de l’entreprise. Brady, par exemple, a fait une apparition dans le groupe de discussion la semaine dernière.

D’autres marchés NFT de premier plan, comme OpenSea, Larva Labs ou NBA Top Shot, offrent à leurs utilisateurs un accès similaire aux discussions privées Discord. En termes simples, dit Rosenblatt, l’achat d’un NFT à n’importe quel prix peut vous faire sentir inclus dans le dernier engouement.

« C’est une porte d’entrée dans ce monde », dit-il.

Ne manquez pas :

Tom Brady sur ce qui le motive: Cela se résume à cette seule question

La légende de la NBA Charles Barkley : Mes conseillers « ne croient pas à la crypto »

La légende de la NBA Shaquille O’Neal explique pourquoi il n’a pas investi dans la crypto