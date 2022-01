Pourquoi vous devez connaître Emily dans Jeremy O. Harris de Paris

Vous ne reconnaissez peut-être pas encore son nom, mais vous savez certainement Jeremy O. Harris‘travail.

C’est parce qu’il n’y a pratiquement pas de projet digne d’intérêt pour 2021 auquel Harris ne faisait pas partie. Commençons par le fait que Harris a écrit l’un des billets les plus populaires de Broadway, Slave Play, qui est entré dans l’histoire aux Tony Awards 2021 avec 12 nominations, y compris pour la meilleure pièce. Harris a également fait le tour du circuit des récompenses cinématographiques pour la co-écriture de Zola, qui a décroché deux nominations aux Gotham Award pour les stars taylor paige et Colman Domingue.

« Je ne me considère pas au sommet du monde », a plaisanté Harris en exclusivité à E! Des nouvelles. « J’essaie juste de vivre en ce moment, vous voyez ce que je veux dire? J’ai passé une grande partie de ma vingtaine à espérer que le travail que je faisais serait vu, ou à espérer que je serais capable de faire beaucoup de différents types de des choses parce que j’avais tellement d’intérêts différents. Je me sentais vraiment à l’extérieur en regardant à l’intérieur et maintenant j’ai l’impression d’avoir été invité à l’intérieur. »