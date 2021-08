Pourquoi vous devez savoir ce mouvement historiquement important Crypto new media

30 000 $, 40 000 $ et 42 000 $ – Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont les niveaux que le marché a désespérés, anticipés et célébrés, dans cet ordre. Avec le rallye de Bitcoin à la hausse, le marché prend un ton haussier et les craintes que Bitcoin tombe sous le niveau de 30K s’estompent lentement. Sur une note strictement axée sur les prix, il est important que la pièce de monnaie royale franchisse ces étapes majeures lors de son ascension.

Une action de prix passionnante

La tendance haussière est au rendez-vous alors que Bitcoin a réussi à tester la barre des 45 000 $ au moment de la presse. Encore une fois, après quelques baisses mineures du 2 au 4 août, Bitcoin était haussier sur un graphique hebdomadaire, un graphique sur un jour et un graphique sur 12 heures. Au cours des quatre derniers jours, les chandeliers de prix de BTC ont clôturé en vert.

En fait sur un graphique journalier, le BTC était avant tout les SMA (20, 50, 100) à l’exception du SMA 200 semaines. La dernière fois que Bitcoin est passé au-dessus de la SMA de 200 semaines (après être resté en dessous pendant plus d’un mois) en avril 2020, il est resté au-dessus jusqu’à la baisse des prix de mai 2021. Fait intéressant, cependant, le 200 SMA est au niveau de 45 000 $ et c’est une étape importante car une fois ce niveau basculé en support, le véritable rallye de Bitcoin pourrait démarrer.

De plus, ce n’est pas la seule raison pour laquelle la barre des 45 000 $ est un véritable jalon, l’analyste Benjamin Cowen a expliqué pourquoi ce niveau est important. Il a noté que la zone de 45 000 $ fait partie des limites inférieures que BTC voudrait franchir avant que des mouvements significatifs puissent survenir.

De plus, Cowen a souligné une ligne de tendance inférieure que le prix de Bitcoin voyait qui se brise également lorsque Bitcoin franchit la barre des 45 000 $. De plus, ce niveau était une étape potentiellement plus importante car il avait fourni une résistance majeure au cours du dernier cycle. L’analyste avait également souligné que la rupture de la SMA de 200 semaines était un mouvement historiquement significatif ; chaque fois que cela s’est produit, Bitcoin a montré des gains énormes.

Cette grande partie des investisseurs

Ainsi, en termes de prix, Bitcoin se rapprochait de cette étape majeure, mais qu’en est-il des autres mesures. Eh bien, il y avait une autre chose dont Bitcoin avait besoin pour un nouveau rallye et c’était un risque de réserve plus élevé. Maintenant, la réserve de risque examine la confiance des détenteurs à long terme par rapport au prix de la pièce. Étant donné que la réserve pour risque est restée faible alors même que les prix montaient, cela a signalé une sous-évaluation relative et a indiqué que le processus de reprise pourrait être un événement long et prolongé.

Cela étant dit, un examen des adresses de BTC avec différents soldes a mis en évidence que les adresses avec moins de 100 BTC s’accumulent mais que les adresses avec plus de 100 sont en baisse. Cela indiquait encore une fois l’absence des investisseurs à haut potentiel de la scène.

Néanmoins, avec Bitcoin proche du jalon de dynamitage bien au-dessus de 45 000 $, il pourrait y avoir un regain d’enthousiasme sur le marché.