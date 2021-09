Pourquoi vous devriez aimer l’idée de Virgin Galactic mais détester le stock SPCE

in

C’est drôle que l’expression populaire “à la lune” – souvent utilisée sur les réseaux sociaux pour essayer de pousser les actions de mèmes et les crypto-monnaies plus haut – s’applique également à Vierge Galactique (NYSE :SPCE). Le stock de SPCE a essayé d’aller dans l’espace non seulement métaphoriquement, mais aussi littéralement.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Dans l’état actuel des choses, l’action SPCE est très volatile, avec une fourchette de 52 semaines de 14,27 $ à 62,80 $ et un prix actuel d’environ 27 $. Le titre a chuté de près de 8% au cours du mois dernier, mais il a également connu des mouvements de prix sauvages. Virgin Galactic est en hausse d’environ 17% depuis le début de l’année (YTD). De plus, il est en hausse d’environ 59 % par rapport à l’année dernière. Cependant, SPCE est un excellent exemple de la façon dont les statistiques peuvent mentir lorsqu’il s’agit de la véritable performance financière d’un nom.

Par exemple, et si vous achetiez l’action près de son plus haut de 52 semaines au premier trimestre 2021 ? Vous êtes alors confronté à une perte de près de 60 %. Et cette perte est trop difficile à transformer en profit si vous conservez les actions. Alors, compte tenu de ce genre d’aspects, que penses-tu de l’action SPCE ?

J’aime l’idée de cette entreprise mais déteste les actions. Voici pourquoi vous devriez aussi.

Stock SPCE : le potentiel de l’économie spatiale

Pour commencer, je dois dire qu’il est trop tôt pour juger du succès global de Virgin Galactic en ce moment. L’entreprise est encore jeune. Cependant, je dois admirer le fondateur Richard Branson en tant qu’homme d’affaires prospère. Et récemment, il a déclaré ce qui suit :

“J’espère vraiment qu’il y aura des millions d’enfants partout dans le monde qui seront captivés et inspirés par la possibilité qu’ils aillent un jour dans l’espace.”

Comment ne pas aimer Virgin Galactic alors qu’il a un message aussi fort ?

L’espace est la frontière ultime, comme le dit la devise populaire de Star Trek. Donc, je suis enthousiasmé par l’espace et l’opportunité qui s’y trouve. De plus, je dirais que la plupart des gens aimeraient visiter l’espace un jour. La mission du stock SPCE répond à un désir bien réel, dont on peut certainement profiter.

Mais quand il s’agit d’investir, quelle est l’importance de l’économie spatiale ? Au début de l’année, un rapport l’évaluait à 385 milliards de dollars en 2020, “avec des revenus commerciaux de l’espace totalisant plus de 310 milliards de dollars”. De plus, Morgan Stanley estime que « les revenus générés par l’industrie spatiale mondiale pourraient atteindre plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2040 ».

Alors, se pourrait-il que l’exploration spatiale devienne la prochaine industrie d’un billion de dollars ? Cela pourrait bien être le cas, mais soyons aussi réalistes. En tant que secteur de l’économie spatiale, le tourisme spatial va également se développer. Pourtant, en même temps, il fait face à des défis et à des risques énormes – des pilules qui peuvent même être trop grosses à avaler.

Avec des prix fixés pour les riches, le modèle économique en vaut-il la peine ?

Bien sûr, même si, pour ma part, j’adorerais visiter l’espace, je me demande si le prix de 450 000 $ par siège de Virgin en vaudrait la peine. Je veux dire, bien sûr, les clients peuvent profiter de la vue impressionnante et de l’absence de gravité, mais la plupart des gens peuvent-ils justifier le coût ?

En fin de compte, la clientèle paiera près d’un demi-million de dollars par siège juste pour une expérience et un souvenir pour eux-mêmes. Et s’ils veulent emmener leur famille ? En supposant un partenaire et deux enfants, notre équipage familial hypothétique paierait 1,8 million de dollars, sans aucun rabais offert.

Récemment, j’ai lu que Virgin Galactic avait environ 600 réservations. Alors, faisons le calcul. Si cela est vrai, cela représente un potentiel de 270 millions de dollars de revenus. Mais est-ce réaliste ? Pour une entreprise qui a déclaré un chiffre d’affaires de 238 000 $ pour 2020 ? Et deuxièmement, combien de temps faudra-t-il à Virgin Galactic pour documenter réellement ces revenus. Après tout, ses vols spatiaux ne peuvent avoir qu’un nombre limité de passagers. Enfin, qu’en est-il du potentiel d’autres problèmes dans cette industrie sans précédent, tels que des problèmes de réglementation ou de sécurité, ou même un accident imprévu ?

Aucun doute, il y a eu des nouvelles positives pour l’entreprise ces derniers temps ; son premier vol spatial en équipage complet a été un succès et il a reçu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour un lancement commercial complet. Mais il existe toujours des risques réels avec l’action SPCE, sans parler de sa valorisation élevée et de ses performances financières.

Finances et évaluation

Les résultats financiers de Virgin Galactic au deuxième trimestre 2021 ont montré qu’elle disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 552 millions de dollars au 30 juin. De plus, SPCE a enregistré une perte nette de 94 millions de dollars contre une perte de 72 millions de dollars au deuxième trimestre 2020. Enfin, en juillet, la société a terminé un programme d’offre d’actions « au marché » (ATM) qui l’a aidé à lever 500 millions de dollars de produit brut via la vente d’environ 13,7 millions d’actions ordinaires.

En regardant ses années précédentes de performance financière, Virgin Galactic a perdu de l’argent de 2018 à 2020. En 2020, il a déclaré une perte nette de plus de 273 millions de dollars. Il brûle également de l’argent liquide; pour 2020, SPCE avait des flux de trésorerie disponibles négatifs de 250 millions de dollars.

À cause de tout cela, il n’est pas du tout surprenant que, lorsque Virgin Galactic a annoncé sa vente d’actions de 500 millions de dollars, l’action SPCE s’est effondrée. Entre la dilution des actions et Richard Branson vendant sa participation de 300 millions de dollars dans Virgin Galactic « pour financer ses entreprises touchées par la pandémie », les choses ne se présentent pas bien pour ce nom. Mi-août, Morgan Stanley a abaissé la note de SPCE.

Bilan des actions SPCE

Si je devais choisir un ratio financier clé à indiquer en ce qui concerne l’action SPCE, j’utiliserais son ratio prix-ventes (P/S) à terme de 3 163. En le regardant sur Seeking Alpha, il est clair que la valorisation de ce nom se situe dans la stratosphère. En fait, cela dépasse toute logique.

Dans l’ensemble, avec un historique de pertes importantes, de dilution et de flux de trésorerie disponibles négatifs, l’action SPCE est un pari spéculatif sur l’industrie spatiale. Et un très cher à cela.

Si vous aimez la spéculation, allez-y. Mais si vous aimez la logique et le bon sens ? Celui-ci n’est peut-être pas pour vous.

