pourquoi vous devriez changer le papier toilette dans votre hôtel

Les virus sur TikTok sont, comme vous le savez, une chose très temporaire : ils commencent à grandir petit à petit, passent par leur apogée et redescendent de sorte qu’en quelques semaines, personne ne s’en souvient. Cela ne veut pas dire que son impact est assez grand pour que tout le monde en parle pendant des jours. Et c’est exactement ce qu’a réalisé la dernière vidéo de mode sur la plateforme : un enregistrement qui raconte, ni plus ni moins, pourquoi il faut changer le rouleau de papier toilette dès son arrivée dans sa chambre d’hôtel. Si vous êtes un voyageur régulier (voire occasionnel), cela vous intéresse.

Viraux TikTok

TikTok est devenu la plateforme par excellence des viraux. Il est vrai que nous avons d’autres plateformes telles qu’Instagram ou Twitter -de ce dernier nous avons déjà fait écho à certains tweets qui balayent en quelques heures-, mais le réseau social chinois a quelque chose qui facilite plus que jamais la conversion de contenu en quelque chose facilement viralisable. A savoir : son format court, la grande communauté et sa façon de consommer, combien il est facile de le partager en ligne…

Il n’est donc pas surprenant que bon nombre des virus qui ont eu le plus d’impact cette année proviennent de ladite réseau social. Certains sont sympas et justement y ont leur crochet ; d’autres posent des défis auxquels tout le monde se joint – pas toujours recommandé, tout doit être dit ; et d’autres découvrent simplement une curiosité ou révèlent un secret qui piège les utilisateurs.

Précisément ce dernier est ce qui est arrivé au dernier viral qui ne cesse d’être partagé en ce moment sur TikTok : une vidéo dans laquelle un ancien employé d’hôtel explique pourquoi nous devrions changer le rouleau de papier toilette dès que nous franchissons la porte de notre hôtel pièce.

Confessions d’un ancien employé de l’hôtel

Janessa Richard est le nom du protagoniste de la vidéo. Cette femme a été employée d’hôtels et connaît donc toutes sortes de tenants et de aboutissants liés à ces chambres. Pour cette raison, il n’a pas hésité à enregistrer quelques courtes vidéos sur son compte TikTok dans lesquelles il racontait des anecdotes et secrets, étant l’un d’eux celui qui devient le protagoniste de plus d’une conversation. Dans ce document, Richard souligne que tout le monde devrait changer le rouleau de papier toilette dans la salle de bain de son hôtel à son arrivée car il a probablement déjà été utilisé et n’est donc pas nouveau.

@janessarichard Répondre à @brookeasf00 Idk pourquoi mais le truc du papier toilette me dérange vraiment 🥴 #fyp #hotelsecrets #pregnant #pregnancy #momlife son original – Janessa Richard

Et c’est que lorsque le rouleau est démarré mais a encore une quantité suffisante, le personnel de nettoyage a généralement l’ordre de le réutiliser avec le prochain client qui entre, plier l’extrémité pour le rendre plus joli et tout neuf – je suis sûr que vous en avez déjà rencontré un comme ça. Évidemment, ce ne sera pas le cas dans tous les hôtels du monde, mais c’est une pratique très courante et très répandue qui se pratique dans pas mal de chambres afin de ne pas gaspiller autant de papier (et d’argent, bien sûr), sans tout le monde sait.

Plus d’un pensera que c’est idiot et ils s’en moqueront, mais sûrement beaucoup d’autres, plus scrupuleux, préfèrent désormais changer le rouleau à leur arrivée s’ils n’ont pas la garantie qu’il est 100 % inutilisé. De quelle « équipe » es-tu ?