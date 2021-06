Pourquoi vous devriez conserver votre stock AMZN

Je ne m’accrocherai pas à ma chère vie (HODL) avec Bitcoin (CCC :BTC-USD). Je préfère HODL avec Amazon (NASDAQ :AMZN) Stock.

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Je détiens des actions AMZN depuis environ huit ans. J’ai été osé le faire par des critiques sur un autre site d’investissement. Depuis lors, les actions ont été un véritable « 10-bagger ». Ils sont multipliés par 10. Mes actions Amazon sont l’un des plus gros avoirs de mon compte de retraite.

Dernièrement, les actions ne sont allées nulle part. Les actions n’ont augmenté que de 2% jusqu’à présent en 2021, au moment d’écrire ces lignes.

Il y a des raisons. Le PDG Jeff Bezos quitte le bâtiment, à bord d’une fusée. Il en va de même pour de nombreux autres dirigeants d’Amazon (mais pas sur des fusées). Il existe une incertitude quant à la voie que prendra le nouveau PDG Andy Jassy. Les gouvernements du monde entier voient Amazon comme une tirelire qu’ils peuvent exploiter et un méchant qu’ils peuvent piquer.

Amazon Réalité

La réalité est qu’Amazon continue de croître, à grande échelle, avec des ventes au premier trimestre de 44 % avant 2020. Le bénéfice net augmente encore plus rapidement, les bénéfices du premier trimestre étant plus de trois fois supérieurs à ceux de l’année précédente.

En cours de route, les différentes pièces de l’empire amazonien – le cloud, le magasin, les médias – deviennent assez grandes pour se suffire à elles-mêmes.

Amazon Web Services (AWS), par exemple, a besoin d’environ 20 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour répondre à ses besoins annuels en capital. Il génère désormais plus de 50 milliards de dollars de revenus par an, avec une croissance de 32 % et 31 % de ses bénéfices. Séparé du magasin, AWS serait un cloud véritablement indépendant, la plus grande opportunité technologique au monde. C’est assez grand pour faire ce mouvement.

Je ne sais pas si Amazon Studios pourrait être séparé comme ça en ce moment. Ses revenus sont liés à l’expédition Amazon Prime. Ses acquisitions, comme MGM Studios, ne sont possibles qu’en raison de la taille du vaisseau-mère. Mais c’est l’un des rares opérateurs de médias mondiaux, achetant du contenu pour des marchés spécifiques comme l’Inde et la Russie uniquement de manière Netflix (NASDAQ :NFLX) peut correspondre. (Netflix est un gros client AWS.) Ajoutez le potentiel de la musique, des livres Kindle et de Twitch et c’est aussi viable.

Une fois cela fait, le magasin n’est plus une menace pour Walmart (NYSE :WMT) en tant que plus grand détaillant au monde. Pas encore, mais certainement d’ici 2030. Et il n’y a aucune menace antitrust réelle pour tout cela, nulle part, peu importe ce que certains AT&T (NYSE :T) ou les lobbyistes de Walmart peuvent dire.

WWJD

Que fera Jassy est une question ouverte. Jassy a fait carrière chez AWS, mais son diplôme est en commerce, pas en génie informatique. Il prend officiellement le commandement en moins d’un mois, le 5 juillet, ce qui peut expliquer l’évolution récente des prix.

Va-t-il scinder l’entreprise ? Va-t-il diviser le stock? Instituera-t-il un dividende ? Peut-il construire sa propre équipe, aussi bonne que celle qu’il a jouée au cours des deux dernières décennies ? Personne ne sait.

Ce que je sais, c’est qu’il a beaucoup de marge de manœuvre. Il pourrait augmenter le cours de l’action comme Tim Cook l’a fait à Pomme (NASDAQ :AAPL). Il est qualifié pour tenter de créer sa propre légende.

Le résultat sur AMZN Stock

La faiblesse de l’action AMZN a renforcé ses fondamentaux. Le ratio cours-bénéfice est tombé à 62, le ratio cours-ventes à 4. Amazon a gagné plus de 52 $ par action au cours de la dernière année, mais c’est un objectif mouvant, car les bénéfices continuent d’augmenter fortement d’un trimestre à l’autre.

Les investisseurs qui regardent les grandes sociétés de cloud computing préfèrent toujours Alphabet (NASDAQ :GOOGL, NASDAQ :GOOG). Je ne. Je pense que Google achète des parts de cloud et que ses franchises grand public sont plus soumises à des pressions politiques que celles d’Amazon.

Pour les 31 analystes qui suivent Amazon chez Tipranks, tous crient à l’achat. Leur objectif de cours moyen est de 4 295 $, ce qui représente une augmentation de 31 %. L’objectif de prix le plus bas est toujours de 13 % en avance sur le prix d’aujourd’hui.

La seule chose qui ne va pas avec l’achat d’actions Amazon aujourd’hui, c’est que personne ne voit rien de mal. Joyeux Prime Day à tous. C’est la période la plus merveilleuse de l’année.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN et AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.