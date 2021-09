Pourquoi vous devriez (et ne devriez pas) vous en soucier

Lily Katz / Autorité Android

01L’audio avec perte vs sans perte expliqué02Problème de codec avec perte de Bluetooth03Solution aptX Lossless de Qualcomm04L’audio Bluetooth sans perte est-il important ?

Avec l’introduction de la technologie aptX Lossless de Qualcomm, les clients de casques Bluetooth rejoindront enfin leurs confrères audiophiles filaires avec la possibilité d’écouter un son de qualité sans perte. La promesse, comme toujours, est un son supérieur. Mais si cela change vraiment la donne pour vos futures habitudes d’écoute, cela dépend à qui vous demandez.

D’une part, les produits sans fil existants sont parmi les meilleurs casques audio du marché, offrant de puissantes options de suppression du bruit, d’assistant virtuel et de personnalisation que vous trouverez rarement dans l’espace filaire. De plus, il existe déjà des codecs Bluetooth au son solide sur le marché, notamment LDAC et aptX HD. Cependant, les puristes audio vous diront qu’il n’y a pas de substitut à la qualité sonore de l’audio sans perte. C’est un débat qui fait rage depuis le développement du MP3, mais qui devriez-vous croire, et l’audio Bluetooth sans perte est-il vraiment si important ?

Audio avec perte ou sans perte : quelle est la différence ?

Commençons par une introduction rapide sur l’audio avec ou sans perte. Les deux sont des types de compression de fichiers numériques conçus pour réduire la taille d’un fichier ou d’un flux de musique. La compression était à l’origine très utile pour entasser autant de pistes que possible sur votre iPod ou lecteur MP3. Aujourd’hui, cela évite de consommer trop rapidement votre limite de données 4G/5G lors du streaming.

Comme son nom l’indique, la compression avec perte supprime certaines données du fichier d’origine pour économiser de l’espace, tandis que la compression sans perte vous offre une reproduction entièrement fidèle sans perte lorsqu’elle est décompressée, d’où le débat sur les différences de qualité audio.

La compression sans perte est obtenue grâce à l’utilisation de techniques d’encodage conçues pour optimiser la taille d’un fichier audio sans rien jeter. Le codage de Huffman en est un exemple de base. Vous pouvez considérer la musique sans perte comme un fichier .zip ou .rar, mais plutôt que d’être à usage général, les fichiers musicaux sans perte utilisent des algorithmes d’encodage spécialement conçus pour une compression audio optimale. Les types de fichiers physiques courants incluent FLAC et ALAC d’Apple, tandis qu’aptX Lossless est le seul codec Bluetooth actuellement dans cette catégorie.

La compression avec perte est plus compliquée et il existe un plus large éventail de techniques et de modèles utilisés pour réduire la taille des fichiers. Le thème commun est qu’ils sont basés sur la compression psychoacoustique du domaine fréquentiel, supprimant les parties du signal audio qui sont déjà masquées ou très difficiles à entendre en fonction des caractéristiques de l’audition humaine. En théorie, vous ne devriez pas entendre de différence. Cependant, plus la compression est agressive, plus la taille du fichier est petite, mais plus il y a de chances que l’auditeur remarque ce qui a été supprimé. Les types de fichiers audio avec perte incluent MP3, AAC et OGG, tandis que les codecs Bluetooth avec perte couvrent SBC, LC3, AAC, aptX, aptX HD, LDAC et autres.

La compression sans perte sonne toujours aussi bien que la source, mais cela ne signifie pas que la compression avec perte est de qualité inférieure ou médiocre. Des études solides ne montrent aucune préférence discernable entre une compression avec perte de débit décent et la source sans perte. Des études ont également montré des résultats similaires pour les fichiers CD vs Hi-Res – bien que cela ne signifie pas que certains audiophiles ne possèdent pas ces « oreilles d’or » convoitées.

Le problème Bluetooth/sans perte

Pourquoi Bluetooth utilise-t-il une compression avec perte plutôt que sans perte, pour commencer ? Le problème est que le débit de données Bluetooth est trop faible pour un son Bluetooth sans perte.

Même si le débit de données amélioré (EDR) de Bluetooth est capable d’atteindre plus de 2 Mbps, il n’est pas possible de maintenir ce débit pour le transfert de données en temps réel. En réalité, 1 Mbps, ou souvent bien en dessous, est un taux de transfert maximum durable plus réaliste. Ce n’est pas suffisant pour un CD à 1,4 Mbps, sans parler de l’audio Hi-Res à 4,6 Mbps. Cette vitesse limitée est due à une combinaison d’interférences radio et d’objets, de surcharge et de perte de paquets, et souvent de placements d’antennes moins qu’optimaux.

En conséquence, les codecs audio Bluetooth ont historiquement ciblé des débits binaires plus faibles et plus durables en utilisant une compression avec perte. Une autre façon de penser à cela est de donner la priorité à une lecture sans sauts ni interruptions au détriment d’une certaine fidélité audio.

L’audio Bluetooth est historiquement un compromis entre la qualité du son et de la connexion.

Le problème est aggravé par le fait que le codec SBC à faible débit d’origine a été conçu pour la compression vocale plutôt que pour la musique haute fidélité. Malgré les révisions ultérieures, des tiers sont intervenus pour combler le vide avec des codecs spécialement conçus pour transmettre de la musique via Bluetooth. Mais AAC, aptX et le prochain codec LC3 ciblent toujours des débits binaires inférieurs et durables autour de 300 kbps et moins. L’aptX HD de Qualcomm repousse les limites avec un son haut de gamme, mais il est toujours plafonné à 576 kbps.

Le LDAC de Sony a été le premier codec à tenter de s’attaquer de front au problème de qualité et d’évolutivité avec ses options de qualité 330, 660 et 990 kbps. Le codec revendique également la prise en charge de la haute résolution et promet une lecture « de la même qualité qu’un CD » (remarque, pas une lecture parfaite). Après des tests, nous avons constaté que le mode 990 kbps est en effet pratiquement transparent pour un son de qualité CD. Cependant, il existe encore quelques petits éléments d’encodage avec perte et, plus important encore, certains appareils ont du mal à offrir une expérience de lecture sans problème à ce débit binaire. LDAC peut obtenir une lecture de CD presque sans perte, mais vous trouverez souvent une qualité ramenée à 660 kbps, bien que nous dirions que cela reste assez bon pour tous, sauf pour les auditeurs les plus exigeants.

LDAC peut déjà réaliser une lecture de CD presque sans perte, mais une connectivité soutenue peut être un problème.

aptX Adaptive est l’approche alternative de Qualcomm pour résoudre le problème de perte de connexion. Ce codec adapte dynamiquement son débit binaire en fonction de l’environnement radio, réduisant la qualité dans les zones encombrées pour éviter les problèmes. Avant aptX Lossless, aptX Adaptive ciblait toujours un 420 kbps plus conservateur, mais il évoluera désormais jusqu’à plus de 1 Mbps pour un son de qualité CD sans perte. aptX Lossless de Qualcomm est le premier codec à revendiquer un son Bluetooth entièrement sans perte, une lecture exacte au bit près de fichiers de qualité CD, et semble également avoir la configuration matérielle nécessaire pour supporter ce débit de données élevé. Pour l’instant, les pistes Hi-Res sans perte (24 bits, 96 kHz) restent hors de portée pour tous les codecs Bluetooth actuellement sur le marché.

Débits binaires de référence rapide :

SBC — 200 à 328 kbit/s AAC — 128 à 256 kbit/s LC3 — 160 à 345 kbit/s LDAC — 300 kbit/s, 660 kbit/s, 990 kbit/s aptX — 352 kbit/s aptX HD — 576 kbit/s aptX Adaptive — 279 à 420 kbit/s aptX sans perte — 120 kbit/s à >1 Mbit/s

Zoom sur la solution aptX Lossless

La technologie audio Bluetooth sans perte de Qualcomm est une attaque à deux volets contre le problème. Premièrement, aptX Lossless prend en charge la compression des données audio des CD (16 bits, 44,1 kHz) sans aucune perte de qualité, tandis que Snapdragon Sound garantit que les appareils de lecture et de réception offrent une connexion Bluetooth suffisamment robuste pour maintenir le débit de données nécessaire sans perdre de paquets. .

Le Snapdragon Sound de Qualcomm comprend des composants radio Bluetooth, la gestion de la coexistence Wi-Fi et Bluetooth et une pile logicielle optimisée pour assurer une connexion robuste avec un minimum de frais généraux. Sans ces optimisations, Qualcomm note qu’il est impossible de maintenir un son de qualité aptX sans perte.

aptX Lossless est une solution matérielle et logicielle au problème de débit binaire de Bluetooth.

De plus, aptX Lossless fait partie de la suite d’outils aptX Adaptive, ce qui signifie que les appareils bénéficieront également des autres fonctionnalités de codec de Qualcomm. Par exemple, le débit binaire audio passe de sans perte à 140 kbit/s sans interruption si vous vous promenez dans une zone avec des interférences radio élevées, il n’y a donc pas de problèmes ou de décrochages. aptX Adaptive prend également en charge la lecture 24 bits 96 kHz, mais avec une compression avec perte, et un mode dynamique à faible latence pour les joueurs et les appels vocaux.

Il y a cependant quelques mises en garde. Pour commencer, les produits aptX Adaptive existants ne recevront pas automatiquement le support Lossless – du moins pas sans une mise à jour du firmware. Vous aurez également besoin d’appareils certifiés Snapdragon Sound à la fois sur l’émetteur-récepteur et le récepteur pour bénéficier d’un son sans perte. Il faudra donc un certain temps pour que les appareils imprègnent le marché d’un portefeuille important. Malheureusement, tous les appareils Snapdragon Sound ne prendront pas nécessairement en charge aptX Lossless, donc savoir exactement ce que vous obtenez peut ne pas être aussi clair qu’il devrait l’être.

L’audio Bluetooth sans perte est-il vraiment utile ?

La prévalence des services de streaming musical à forte compression a, jusqu’à récemment, fait de l’audio Bluetooth sans perte un luxe inutile qui a probablement traversé l’esprit de peu de gens de toute façon. Une connexion sans fil sans perte à votre casque est redondante si votre source est déjà compressée.

Cependant, il existe un marché en pleine croissance pour les services proposant du streaming et des téléchargements de musique en qualité CD et Hi-Res sans perte. Apple Music, Amazon Music, Tidal et d’autres proposent des pistes haute résolution et/ou sans perte à diffuser et à télécharger. Ce sont ces clients, et ceux qui possèdent leur propre collection audio sans perte, qui bénéficieront de la prise en charge aptX Lossless lors de l’écoute via Bluetooth.

Après tout, il est plutôt inutile de créer une prime pour les fichiers ALAC sans perte d’Apple Music uniquement pour les faire rétrograder en AAC avec perte lors de l’écoute via vos AirPods Pros. Cependant, les clients avec des collections de musique avec perte ou ceux qui diffusent encore en continu à partir de fournisseurs plus abordables ne percevront probablement aucun avantage avec l’audio Bluetooth sans perte par rapport aux codecs Bluetooth avec perte de haute qualité existants.

Avec une qualité CD sans perte, une mise à l’échelle radio, des jeux et une voix à faible latence et une prise en charge haute résolution, aptX Lossless semble être l’option audio Bluetooth la plus robuste de l’industrie. Cependant, il y a encore probablement un débat sur la question de savoir si la norme de Qualcomm offre une amélioration perceptible de la qualité audio et quel codec audio Bluetooth est le meilleur choix pour les consommateurs disposant d’une bibliothèque Hi-Res. De plus, la nature propriétaire de la technologie de Qualcomm limitera-t-elle l’adoption par les consommateurs par rapport à une prise en charge plus universelle de SBC et du prochain codec LC3.

Les clients disposant d’une collection de musique sans perte bénéficieront d’un son Bluetooth de qualité CD.

En fin de compte, le meilleur codec Bluetooth est celui pris en charge à la fois par vos écouteurs et votre smartphone ou lecteur de musique. aptX Lossless a des exigences assez élevées du côté matériel par rapport aux normes existantes. Nous attendons de voir si les fabricants de casques pensent que c’est la bonne technologie dans laquelle investir, ou si la qualité audio sans fil est déjà assez bonne pour leurs clients. Qu’est-ce que tu penses?

La perspective d’un son sans perte via Bluetooth permettra enfin aux clients de tirer le meilleur parti des options de streaming premium qui jonchent le marché, faisant de Qualcomm le leader en matière de qualité audio Bluetooth – bien que ceux qui ont un penchant pour les collections de musique Hi-Res le feront. s’en tenir probablement à leurs écouteurs filaires un peu plus longtemps.

Même ainsi, l’audio de qualité CD sans perte via Bluetooth est une excellente nouvelle pour les audiophiles, qui peuvent désormais profiter de l’avantage supplémentaire de revoir les anciens arguments sur les mérites et la perception audible de la compression avec perte par rapport à la compression sans perte et de la qualité de la musique CD par rapport à la haute résolution. Merci Qualcomm.