Pourquoi vous devriez toujours renouveler votre régime d’assurance temporaire à temps

Toutes les choses souhaitables demandent de la patience ainsi qu’un effort constant pour obtenir des résultats. Vous devez investir dans de bonnes et saines habitudes de vie pour être en bonne santé, tout comme vous devez entretenir un arbre pour qu’il porte de bons fruits quelques années plus tard. Il en va de même pour nos instruments financiers. Qu’il s’agisse d’investissement ou d’assurance, des interventions régulières et opportunes sont essentielles pour tirer le meilleur parti des instruments financiers.

Le rôle et l’importance des polices d’assurance temporaire ont considérablement augmenté en ces temps où Covid-19 se déchaîne dans le pays.

Pour garder le avantages de l’assurance temporaire active, une police doit être renouvelée au fur et à mesure que la date d’échéance arrive. Le renouvellement d’une police d’assurance temporaire est important pour maintenir la police dans un état actif afin que l’objectif pour lequel elle a été achetée soit convenablement atteint.

L’impact financier du Covid-19

La pandémie de covid-19 a mis la pression sur la vie financière de nombreuses personnes. Alors que les restrictions de verrouillage ont un impact sur les revenus des travailleurs indépendants, de nombreux salariés ressentent également la chaleur en raison des réductions de salaire et des pertes d’emplois. Dans de telles circonstances, de nombreuses personnes sont confrontées à une pénurie de liquidités et envisagent de reporter certaines dépenses discrétionnaires à une date ultérieure.

Mais, si vous envisagez de faire la même chose avec votre police d’assurance temporaire et de laisser tomber la prime, détrompez-vous ! La prime d’un régime d’assurance temporaire doit être considérée comme une dépense non discrétionnaire essentielle. En aucun cas, vous ne devez penser à ne pas payer la prime à temps ou à laisser la police expirer, car si vous le faites, cela pourrait avoir un impact sur votre objectif financier qui est de sécuriser vos proches.

Importance du paiement des primes

La prime d’un régime d’assurance temporaire doit être payée jusqu’à la période choisie. Il peut être payé mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement selon les termes et conditions spécifiés dans le plan à terme respectif. Il existe cependant une disposition sur le délai de grâce si quelqu’un manque la date d’échéance. Si vous manquez de payer la prime même après la fin du délai de grâce, la police devient caduque. En dernier recours, vous pouvez convertir le paiement annuel en prime mensuelle, si vous manquez de fonds. Cependant, une telle conversion ne peut être effectuée que lorsque la politique est dans un état actif et non dans un état expiré.

Retombées du non-paiement de la prime à temps

Il y a des retombées cruciales pour votre santé financière si votre police d’assurance temporaire expire. En voici quelques uns.

Vos objectifs de vie ne sont pas protégés – Vous auriez payé la prime religieusement pendant si longtemps, mais un an de non-paiement vous privera de la couverture, mettant vos objectifs en péril et la famille dans une position financièrement vulnérable. Pour vous assurer que le but pour lequel vous avez acheté une police d’assurance temporaire n’est pas compromis, assurez-vous de maintenir la police active en payant la prime à temps.

Aucun remboursement de prime –Si vous oubliez de payer à temps et que la police expire, la prime payée ne sera pas remboursée et aucune prestation ne sera payable.

Assurez-vous de renouveler à temps

Afin de vous assurer de continuer à payer la prime à temps, vous pouvez définir des rappels et des alertes de la date d’échéance. Assurez-vous également que votre numéro de téléphone et votre courriel sont mis à jour avec l’assureur. De plus, opter pour des instructions permanentes avec votre banque pour débiter le montant de la prime à la date d’échéance reste simple et facile avec zéro risque de manquer la date d’échéance.

Restez bien assuré

Si vous avez déjà un plan à terme, comme souligné ci-dessus, il est crucial de maintenir la politique active. Cependant, ce n’est que la première étape. Vous devez également vous assurer que vous êtes bien assuré. Sinon, vous devriez opter pour une couverture plus élevée qui correspond davantage à votre style de vie et aux objectifs financiers de votre famille.

Si vous n’avez pas encore d’assurance temporaire, choisir la bonne police devrait être la première étape de votre planification financière.

Objectif Bajaj Allianz Life Smart Protect – Un régime d’assurance vie temporaire sans lien, sans participation et sans engagement est l’une des options privilégiées lorsqu’il s’agit de protéger vos objectifs de vie et ceux de votre famille. Le plan est un plan à terme complet avec une prime concurrentielle et fonctionne comme un bouclier contre le stress financier causé par des événements défavorables de la vie.

Le choix du bon assureur est tout aussi important et Bajaj Allianz Life Insurance avec un taux de règlement des sinistres de 98,48 % [1] et ayant couvert plus de 2,36 crore [2] vies est l’assureur honnête sur lequel miser.

Le but de l’achat d’un régime d’assurance temporaire est de vous assurer que votre famille ne se retrouve pas à court de fonds en votre absence. Objectif Bajaj Allianz Life Smart Protect – Un régime d’assurance vie temporaire sans lien, sans participation et sans participation comprend une multitude de fonctionnalités personnalisables qui vous permettent de garder les soucis de la vie loin des soucis et d’assurer la sécurité financière de vos proches. .

