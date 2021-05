Pourquoi vous devriez vous inquiéter ⋆ .

par Janet Phelan, poste d’activiste:

Un article du New York Times, publié le 3 mai, révèle un changement radical dans le récit concernant le coronavirus et l’avenir.

Finies les déclarations selon lesquelles Covid est un phénomène temporaire, qui doit être vaincu par les masques, les verrouillages et l’immunité collective. Citant Rustom Antia, qui est virologue à l’Université Emory, l’article promeut l’hypothèse que Covid est maintenant pour toujours.

Le Dr Antia a déclaré que «il est peu probable que le virus disparaisse».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’article poursuit en citant le Dr Anthony Fauci, un ancien promoteur fort de la thèse de l’immunité collective, disant:

«Les gens devenaient confus et pensaient que vous n’allez jamais réduire les infections tant que vous n’aurez pas atteint ce niveau mystique d’immunité collective, quel que soit ce nombre.

Dans un paragraphe qui pourrait envoyer des frissons dans la colonne vertébrale de ceux qui aspirent à être libérés du joug des restrictions virales, l’article du Times rapporte que «les sondages montrent qu’environ 30% de la population américaine hésite encore à se faire vacciner. On s’attend à ce que ce nombre s’améliore, mais probablement pas assez. «Il est théoriquement possible que nous puissions atteindre une couverture vaccinale d’environ 90%, mais ce n’est pas très probable, dirais-je», a déclaré Marc Lipsitch, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health.

Dans un renversement dramatique par rapport aux promesses que nous reviendrions tôt ou tard à la normale, l’article poursuit en explorant les conclusions apparemment nouvelles selon lesquelles les virus se propagent de manière persistante et qu’une population sceptique en matière de vaccination aide et encourage la persistance de cette propagation. L’article déclare «… les experts calculent désormais le seuil d’immunité du troupeau à au moins 80 pour cent. Si des variantes encore plus contagieuses se développent, ou si les scientifiques découvrent que les personnes immunisées peuvent encore transmettre le virus, le calcul devra à nouveau être revu à la hausse. »

QUE MANQUE-T-IL DANS CE NARRATIF?

Une source au Canada, écrivant dans le cadre d’une demande de confidentialité, souligne que le récit s’est complètement éloigné du traitement pour mettre l’accent sur les impératifs des vaccins. Elle écrit,

«Les médias grand public ont révélé, au début du scénario COVID, qu’il existe plusieurs remèdes qui fonctionnent très bien et qu’il n’y a aucun besoin de vaccin.» Elle poursuit en disant: «Pour une raison quelconque, personne, même les médecins, ne se souvient de ces remèdes.»

Elle inclut la liste suivante:

J’imagine que beaucoup de lecteurs de cet article peuvent être conscients de ces remèdes proposés. Il ne s’agit pas ici de fournir de nouvelles informations sur le traitement, mais de se demander pourquoi une stratégie de traitement a été entièrement abandonnée du récit.

La source canadienne écrit: «Pour moi, l’oubli de ces remèdes est si total qu’il suggère vraiment que c’est le résultat d’un contrôle électronique de l’esprit. Idem pour tous les autres comportements bizarres des différents leaders et acteurs dans les nombreux événements actuels.

Sans s’inquiéter du fait que le miasme électronique est maintenant rempli de signaux susceptibles d’envahir le cerveau et de perturber le comportement normal, ses déclarations doivent être examinées de près en termes d’amnésie de masse qui a affligé la population mondiale. Le seul point sur la table à ce stade semble être la question: «Vacciner ou ne pas vacciner?»

De toute évidence, les pouvoirs en place créent un scénario dans lequel le choix de ne pas recevoir le coup est très gênant pour sa viabilité continue en tant que travailleur, voyageur et être social. On pourrait présenter un argument convaincant selon lequel la création d’une société à deux vitesses, les vaccinés et les lépreux – c’est-à-dire les non vaccinés – est en cours de déploiement.

Cependant, les déclarations de notre collègue canadien transcendent cette analyse. Ses déclarations font état de préoccupations concernant un effort visant à affecter de manière subliminale notre pensée et nos décisions, d’une manière dont nous ne serions ni conscients ni contrôlants.

En savoir plus @ ActivistPost.com