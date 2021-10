Pourquoi vous n’avez pas besoin d’acheter le meilleur ordinateur portable d’Apple

Apple a dévoilé les nouveaux MacBook Pro la semaine dernière et après une longue attente, nous avons enfin une gamme de MacBook Pro qui comprend beaucoup de choses que de nombreux anciens propriétaires « Pro » ont demandé après une demi-décennie de frustration. La sélection des ports n’est plus purement USB-C, le HDMI revient, il y a un slot pour carte SD, et pas de Touch Bar !

Avec tant de choses à aimer sur les nouveaux Macbook Pro, même malgré cette encoche, cela ressemble à un achat convaincant – la mise à niveau que vous attendiez. Mais je suis ici pour vous dire que vous n’avez probablement pas besoin d’un nouveau MacBook Pro, et moi non plus. Voici pourquoi.

Les avis sont tentants, mais le MacBook Pro est probablement trop Pro pour vous

Les critiques ont exprimé leurs impressions sur le MacBook Pro et sont extrêmement positives. Oui, les nouveaux MacBook Pro sont géniaux, mais je dis qu’ils sont peut-être un peu trop géniaux pour nous, simples mortels.

Les nouvelles puces Apple Silicon, les M1 Pro et M1 Max, sont excellentes. Ils ont la promesse d’excellentes performances sur papier, et le résultat réel semble jusqu’à présent tout aussi solide. Cependant, c’est le genre de pouvoir qui serait gaspillé pour la plupart d’entre nous. Ce type de puissance supplémentaire serait utile pour des utilisations telles que le montage vidéo, la création de graphiques animés ou le travail avec des fichiers CAO super détaillés.

Contrairement aux MacBook Pro du passé, qui semblaient être une petite bosse devant l’Air, Apple vise cette fois-ci une démarcation claire.

Le M1 lui-même a fait sauter la plupart des chipsets mobiles hors de l’eau et le fait toujours. Pour l’utilisateur quotidien, même le MacBook Air M1 sans ventilateur serait plus que suffisant. Il a déjà plus qu’assez de puissance pour couper à travers les flux de travail typiques de la maison, du bureau et des étudiants sans transpirer.

La tarification en dit long, et ce n’est pas une tarification au volume

Il y a aussi le rapport coût/valeur à considérer. Les nouveaux MacBook Pro sont livrés avec une augmentation de prix, les plaçant carrément dans la catégorie des postes de travail professionnels. Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces commence à 1 999 $, par opposition au prix de 1 300 $ du modèle 13 pouces de dernière génération. Pour ne pas dire qu’ils sont trop chers – pas du tout. C’est un prix juste pour ce que ces ordinateurs offrent. Apple sait où il veut viser ces nouvelles machines, et sa stratégie de prix est la preuve qu’elle ne cible pas le grand public avec les nouveaux MacBook Pro.

Les Mac M1 sont clairement toujours dans la catégorie des utilisateurs normaux, le rapport prix/performances restant plutôt bon pour la plupart des acheteurs.

Pour les utilisateurs généraux à domicile et au bureau, le M1 fonctionnera toujours très bien tout en vous coûtant beaucoup moins cher. Apple le sait.

Le M1 Pro et le M1 Max ne remplacent pas le M1

Une partie de la confusion ici provient du silicium lui-même. Il ne s’agit pas seulement d’une mise à niveau générationnelle du M1, ces nouvelles puces sont destinées à des charges de travail beaucoup plus exigeantes. Apple augmente la puissance et le nombre de cœurs pour tirer plus de performances de son silicium. Lorsque vous regardez les propres graphiques d’Apple, vous pouvez voir que le M1 se rapproche assez d’un processeur d’ordinateur portable à TDP plus élevé en termes de performances tout en consommant beaucoup moins de watts.

Bien que ces nouvelles puces puissent succéder au M1, elles ne sont pas conçues pour remplacer le M1. Les machines M1 comme le MacBook Air, le Mac Mini et l’iMac sont tous des ordinateurs solides qui résisteront très bien pendant quelques années. Même lorsque le remplacement arrivera, ce sera quelque chose comme un M2, qui offrira une amélioration des performances tout en maîtrisant les prix.

Pensez-y comme ceci – ces nouvelles puces sont comme les versions X et Z de la gamme de puces A d’Apple. Comme l’A12X Bionic, qui est entré dans l’iPad Pro, et non dans l’iPhone. C’était pour une raison, et la raison en était que l’iPhone n’avait pas besoin de cette puissance supplémentaire. C’est le cas avec les MacBook Pro. Ils ont besoin de puissance pour les charges de travail professionnelles, mais la plupart d’entre nous n’en auront jamais besoin ni ne l’utiliseront.

Nouveaux MacBook Pros : un cas classique de besoin contre envie

Gary Sims / Autorité Android

En fin de compte, cela dépend de votre utilisation. Les nouvelles machines brillantes sont suffisamment géniales pour nous en donner tous envie. Les écrans plus riches avec une précision des couleurs élevée, les nombres de bande passante ultra-élevés et ce nouveau silicium brillant – tous valent la peine d’inspirer le vouloir. Cependant, cette fois, je pense que la plupart d’entre nous devraient se concentrer sur le avoir besoin.

Les nouveaux MacBook Pro ne sont pas faits pour la plupart d’entre nous, et leur prix n’est pas élevé compte tenu de la plupart d’entre nous. La plupart d’entre nous ont besoin d’un ordinateur solide et fiable qui peut effectuer les tâches quotidiennes de la navigation, de la messagerie électronique, de la consommation de médias et de la communication, et le faire tout en ayant une autonomie de batterie solide. Le MacBook Air M1 répond à tous ces critères, et malgré notre désir, c’est le seul dont nous avons besoin.

Les nouveaux MacBook Pro sont là pour ça : les pros. Apple le sait, les pros le savent, et nous aussi. Si vous êtes un utilisateur de niveau professionnel, allez-y. Sinon, économisez de l’argent – obtenez un Air.