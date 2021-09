Pourquoi vous ne devriez même pas penser à acheter une montre connectée Wear OS 2

in

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google a annoncé la troisième itération de son système d’exploitation pour montres intelligentes, baptisé Wear OS 3, lors de son discours d’entrée/sortie en mai 2021. Nous avons finalement mis la main à la pâte le mois dernier avec la Samsung Galaxy Watch 4 et nous n’avons pas été déçus. Ce n’est pas parfait, mais Wear OS 3 offre sans aucun doute aux utilisateurs d’Android l’expérience de smartwatch la plus riche à ce jour.

Cependant, si vous n’êtes pas intéressé par les offres de Samsung, vous n’avez pas beaucoup d’autres choix pour le moment.

Non seulement la plupart des appareils existants ne recevront jamais de mise à jour de Wear OS 3, mais nous voyons également de nouvelles montres comme le lancement de Fossil Gen 6 avec l’ancien Wear OS 2. Inutile de dire que cela a rendu l’achat de smartwatch quelque peu compliqué.

Même si vous ne vous souciez pas que votre montre intelligente obtienne les dernières mises à jour, vous devez faire preuve de prudence. Il y a quelques mises en garde à prendre en compte avant d’acheter un appareil Wear OS 2, quelles que soient les mises à jour promises.

La plus grande fonctionnalité de Wear OS 3 : la fragmentation ?

La fragmentation était autrefois un sujet controversé au sein de l’écosystème des smartphones Android. Heureusement, la situation s’est quelque peu améliorée ces dernières années. Project Treble – et plus tard Mainline – a modularisé le système d’exploitation. De nos jours, le Play Store propose de nombreuses mises à jour mineures et correctifs de sécurité.

Google a fait quelque chose de similaire pour les wearables avec son précédent redémarrage en douceur de la plate-forme, baptisé Android Wear 2.0. À l’époque, un développeur senior de l’équipe Wear OS a déclaré que les utilisateurs n’auraient pas à attendre une mise à jour OTA complète pour des correctifs et des fonctionnalités incrémentiels. Dans un article Google Plus désormais perdu, il a également déclaré qu’Android Wear 2.0 permettrait « la livraison de nouvelles fonctionnalités via le Play Store ».

Près de quatre ans plus tard cependant, Google a fait l’impensable et fragmenté son écosystème de smartwatch fermé après tout.

Wear OS 3 a introduit la fragmentation dans l’écosystème des montres intelligentes Android.

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée Wear OS cette saison des fêtes, sachez que la série Galaxy Watch 4 est la seule option complète.

Les quelques montres intelligentes chanceuses qui incluent le chipset Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm se qualifient pour Wear OS 3, mais ne recevront pas la mise à jour avant le « milieu à la seconde moitié de 2022 ». Et même dans ce cas, Google a averti que « dans certains cas limités, l’expérience utilisateur peut être affectée », lorsque les utilisateurs choisissent de recevoir la mise à jour.

Ce problème est exacerbé par le fait que la plupart des marques ne mentionnent Wear OS que sur les pages de produits et ignorent toute mention de la version exacte. Naturellement, on pourrait donc supposer qu’ils ont le même support logiciel et application.

Pourtant, la prise en charge des applications se transforme rapidement en l’une des principales divisions entre les montres Wear OS 2 et 3.

La prise en charge des applications sur Wear OS est un gâchis

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Peu de temps après la sortie de la Galaxy Watch 4, Google a annoncé que l’application YouTube Music serait lancée exclusivement sur Wear OS 3.

Cela a été un choc, d’autant plus que Google Play Musique était en veille depuis septembre 2020. Les abonnés existants avec des montres Wear OS 2 n’ont pas pu accéder à leurs bibliothèques ou listes de lecture au cours de la dernière année. Cela ne changera pas non plus à l’avenir – à moins qu’ils ne mettent la main sur un nouvel appareil brillant alimenté par Wear OS 3.

Le pire, c’est que l’application YouTube Music pour Wear OS 3 ne diffuse même pas de musique. Cela signifie qu’il a moins de fonctionnalités que l’ancienne application Play Music.

Le fait que Spotify, le concurrent direct de YouTube Music, a récemment ajouté la possibilité de télécharger des pistes pour une écoute hors ligne sur Wear OS ajoute encore plus à l’insulte. La seule différence? Spotify apporte cette fonctionnalité à Wear OS 2 et 3.

En passant, la plate-forme Tizen de Samsung – longtemps réprimandée pour sa prise en charge médiocre des applications tierces – proposait déjà une application Spotify avec la possibilité de télécharger des chansons il y a plusieurs années. De plus, la fonctionnalité est même disponible sur la Gear S3, une montre de 2016.

YouTube Music n’est pas le seul exemple. Certaines mises à jour de fonctionnalités de Google Maps ne sont pas non plus disponibles sur Wear OS 2. Inutile de dire que Google abandonnant partiellement le support de sa propre plate-forme de montre n’augure rien de bon pour l’avenir. Nous assistons déjà à un exode de développeurs d’applications tiers de Wear OS 2.

Google fait très peu pour garder Wear OS 2 en vie.

Strava a été la première application notable à arrêter le développement de Wear OS 2, choisissant plutôt de se concentrer uniquement sur la prochaine génération. L’application Telegram a également disparu peu de temps après, bien que ses développeurs ne se soient pas engagés dans une application Wear OS 3.

Google choisit-il des favoris ?

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La diminution de la prise en charge des applications ne serait pas si grave si la grande majorité des appareils Wear OS recevaient une mise à jour à un moment donné. Cela ne se produit pas, cependant.

Même certaines montres 2021 comme la Casio GSW-H1000 ne sont pas éligibles, encore moins les montres de 2019 ou 2020 comme la Suunto 7. Et rappelez-vous, ce sont des appareils coûteux dont nous parlons, les premiers se vendant toujours autour du prix de 500 $. aujourd’hui. Vous vous attendez à ce que le soutien complet dure au moins quelques années.

Bien sûr, ce n’est pas la faute de Google si ces appareils ne répondent pas aux normes de performances nécessaires pour Wear OS 3. Pour sa part, Google affirme que beaucoup de choses ont changé entre les deux versions de l’OS, y compris de toutes nouvelles API. Et bien sûr, les fondements Tizen de Wear OS 3 de Samsung pourraient également rendre le développement croisé difficile.

Mais à moins que Google ne maintienne la prise en charge des applications pour Wear OS 2, ce qu’il ne fait pas déjà très bien, les montres plus anciennes deviendront obsolètes bien plus tôt que prévu. Et étant donné la part de marché déjà faible de Wear OS, on pourrait affirmer que le géant de la recherche a absolument besoin de sa base d’utilisateurs pour rester fidèle.

Toute la situation sent le manque de communication et le mépris des utilisateurs existants de Wear OS. Peut-être dans le cadre d’un accord à huis clos dans le cadre du partenariat de développement d’OS avec Google, Samsung bénéficie désormais d’un avantage d’un an dans l’écosystème Wear OS 3. Et les OEM qui ont livré des appareils Wear OS pendant une demi-décennie semblent aussi impuissants que leurs clients quant au calendrier de mise à jour.

Samsung bénéficie désormais d’un avantage d’un an avec Wear OS 3.

Lorsque Android Authority a contacté Fossil pour savoir si sa dernière smartwatch Gen 6 fonctionnerait avec iOS après la mise à jour Wear OS 3, la société a déclaré: “Ces détails n’ont pas encore été finalisés par Google ou partagés avec nous”.

Il semble que Wear OS 3 soit toujours un travail en cours, malgré ce que Google voudrait nous faire croire.

Une fois mordu, deux fois timide : combien de redémarrages sont de trop ?

Comme mentionné précédemment, ce n’est pas la première fois que Google tente un redémarrage logiciel de Wear OS. En 2017, presque tous les appareils existants étaient éligibles pour la mise à jour Android Wear 2.0. Cependant, le déploiement a encore pris entre plusieurs mois et un an, en particulier pour certains appareils malchanceux. On pourrait penser que Google avait appris sa leçon à l’époque, mais cela ne semble clairement pas être le cas.

Tout comme l’industrie des smartphones, le plus grand concurrent de Google dans le domaine des montres intelligentes est Apple. Et vous pouvez probablement deviner quelle entreprise a le meilleur bilan en matière de mises à jour logicielles. L’Apple Watch Series 3, sortie en 2017, recevra cette année WatchOS 8.

Sachant tout cela, pourquoi devrait-on faire confiance à Google pour maintenir les montres Wear OS 3 à jour pour les années à venir ? Après tout, nous voyons le même schéma se reproduire avec la sortie de YouTube Music à moitié cuit et l’assistant Google manquant visiblement au lancement.

Google améliorera-t-il le rythme de développement de Wear OS maintenant, contrairement à la négligence que nous avons observée ces dernières années ? De plus, si une autre refonte majeure de Wear OS arrivait dans quelques années, les utilisateurs existants devraient-ils encore mettre à niveau leur matériel ?

Google a fait une grosse affaire sur la façon dont Wear OS 3 est une “plate-forme unifiée”. Mais si cette unité ne s’étend qu’à Samsung, elle pourrait très bien finir par jeter des ponts avec tout le monde.

Alors, que devez-vous faire si vous êtes à la recherche d’un appareil portable ?

Eh bien, si Wear OS est important pour vous, la meilleure option est sans surprise la Galaxy Watch 4. À défaut, les Fossil Gen 6 ou Ticwatch Pro 3 susmentionnés sont vos seules options valables – à condition que vous soyez patient et prêt à supporter le potentiel problèmes d’adoption précoce.