Pourquoi vous ne devriez pas abandonner les actions FSR pour l’instant

La jubilation s’est transformée en agonie dans l’espace des véhicules électriques. En particulier pour les noms de véhicules électriques qui sont devenus publics via des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), nous constatons des baisses incessantes depuis trois mois consécutifs maintenant. Fisker (NYSE:FSR) le stock a été pris dans le bain de sang; ses actions sont passées d’un sommet de 32 $ à seulement 14 $ maintenant.

Source: T. Schneider / Shutterstock.com

Pourtant, bien que certaines de ces actions EV ne se rétablissent jamais, il est trop tôt pour abandonner complètement Fisker. La société a toujours une bonne chance de réussir, compte tenu de ses conceptions de véhicules élégantes et de son modèle commercial différencié.

Fisker: tous les yeux rivés sur 2022

Fisker n’a pas encore de production commerciale de ses véhicules. La société, si tout se passe comme prévu, a l’intention de commencer à vendre ses véhicules Fisker Ocean plus tard l’année prochaine. Ainsi, comme beaucoup d’autres sociétés de VE, les investisseurs doivent ici adopter une approche attentiste.

Le PDG Henrik Fisker dirigeait auparavant une start-up automobile qui a fait faillite. Cela pourrait être un plus ou un moins. Un échec peut indiquer un manque de jugement commercial solide. Cependant, il est fort possible que le PDG ait appris de ses erreurs et qu’il trace une meilleure voie cette fois.

En outre, le marché des véhicules électriques s’est considérablement développé entre-temps. Le succès devrait être plus facile maintenant qu’il y a dix ans.

Bien que le sens des affaires de Fisker reste à voir, sa capacité à concevoir des véhicules réels ne fait aucun doute. Il a conçu de nombreux véhicules célèbres, comme la BMW Z8 qui a joué un rôle central dans l’un des films de James Bond.

Étant donné que la plupart des entreprises de VE ne produisent pas encore de revenus, une grande partie du jeu se résume actuellement à quelle histoire semble la plus crédible. Fisker, avec une expérience de conception de véhicule élégante et bien accueillie, est bien en avance sur de nombreux rivaux, du moins sur ce front.

Modèle d’entreprise différencié

Un autre élément clé de l’histoire de Fisker est qu’il ne fabriquera pas ses propres véhicules, du moins pas depuis le début. Il utilisera plutôt de grands entrepreneurs, tels que Foxconn, pour construire les véhicules de Fisker. Cela permettra à l’entreprise de se concentrer sur la conception et le marketing plutôt que de se retrouver piégée dans des bourbiers de fabrication.

Regarder Tesla (NASDAQ:TSLA) et son parcours au fil des ans, Elon Musk aurait pu éviter beaucoup de maux de tête en laissant d’autres personnes gérer la production au lieu de le faire à Fremont.

En faisant faire le travail industriel par des entrepreneurs, cela libère également le capital de Fisker. Les usines sont chères, tout comme les stocks et les matières premières. Fisker devrait avoir un bilan plus sain et éviter tout risque de faillite à court terme en ne se chargeant pas d’énormes dépenses en capital.

Au lieu de cela, Fisker cherche à obtenir des marges bénéficiaires plus élevées en optant pour un modèle de crédit-bail pour ses véhicules. En facturant le financement aux consommateurs, Fisker vise à réaliser ses bénéfices en partie de cette manière tout en étant en mesure de se décharger de la partie fabrication. Nous verrons si Fisker réussit financièrement une fois l’Océan lancé.

Dans tous les cas, il devrait s’agir d’un modèle commercial à moindre risque que de tout faire en interne.

Une stratégie d’options à haut rendement

Êtes-vous confiant quant aux perspectives à long terme de Fisker, mais pas sûr de ses fluctuations de prix à court terme? L’action FSR semble être une opportunité décente de vendre la volatilité. Compte tenu de la baisse massive des actions FSR, les traders ont augmenté la protection contre les collisions à Fisker à travers le toit. C’est-à-dire que la volatilité implicite est extrêmement élevée.

Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, les options de vente de 10 $ de janvier 2022 de Fisker se vendent 2,20 $. Le vendeur de vente gagnerait 220 $ par contrat, et le garderait purement et simplement si le stock de FSR était supérieur à 10 $ en janvier de l’année prochaine. Pendant ce temps, si les actions finissent en dessous de 10 $, le vendeur de vente conserverait les 220 $ et se verrait attribuer des actions à 10 $, obtenant ainsi une base de coût effectif de 7,80 $ par action FSR.

Étant donné que Fisker est actuellement à 14 $, cela donne au vendeur une tonne de marge de manœuvre avant de rencontrer des problèmes. Si vous aimez l’action à 14 $, elle devrait être particulièrement intéressante à 7,80 $, après tout.

Pendant ce temps, si Fisker se rallie à partir d’ici, le put générerait 220 $ de profit sur 1000 $ de capital déployé, ce qui donnerait un rendement annualisé supérieur à 25%. Si vous êtes généralement optimiste sur Fisker et que cela ne vous dérange pas de posséder des actions FSR à un point d’entrée beaucoup moins cher, l’écriture semble attrayante en ce moment.

Verdict de l’action FSR

Fisker se trouve dans une position un peu difficile. Les EV SPAC sont désormais coupables par association. Après avoir vu tant de SPAC se faire marteler, tout le monde suppose maintenant le pire. Jusqu’à ce qu’une entreprise ait des revenus et des flux de trésorerie, les valorisations peuvent rester déprimées. Le premier lancement de véhicule de Fisker ne se fera pas avant l’année prochaine, alors attendez-vous à d’autres eaux agitées pour le stock de FSR.

Si vous voulez jouer le côté long ici, envisagez d’utiliser des stratégies d’options. Les ours sont tellement confiants que Fisker se dirige vers un crash qu’ils ont fait grimper les prix des options sur la lune. Cela met en place des moyens de tirer profit des actions Fisker même si les actions restent à un niveau relativement bas dans les mois à venir.

A la date de publication, Ian Bezek ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.