Pourquoi vous ne devriez pas attendre un smartphone Snapdragon 888 Plus

L’actualisation à mi-cycle 2021 de Qualcomm est ici sous la forme du Snapdragon 888 Plus. Mais avec des téléphones qui ne sont pas attendus avant la fin de 2021 et des avantages de performances plutôt mitigés, ce n’est peut-être pas la version de processeur la plus excitante de Qualcomm.

Si vous avez manqué l’annonce, les principales améliorations sont une augmentation de la vitesse d’horloge du processeur Cortex-X1 de 2,84 GHz à 2,995 GHz et une augmentation de 20 % des capacités de calcul des chiffres de l’IA de la puce. Bien qu’évidemment des améliorations très bienvenues, ce ne sont pas exactement le genre de gains qui inciteront les amateurs de performances à ronger leur frein pour les prochains combinés.

Le dernier lancement de Qualcomm semble un peu familier. Le Snapdragon 870, lancé plus tôt en 2021, n’offrait également que des avantages supplémentaires par rapport au Snapdragon 865 Plus de 2020. Ce qui nous a laissé nous demander si la puce était plus un exercice de changement de marque qu’autre chose. Est-il simplement de plus en plus difficile d’obtenir des performances supplémentaires avec les puces des smartphones d’aujourd’hui, ou y a-t-il quelque chose de plus en jeu ?

Comment le Snapdragon 888 Plus se compare-t-il aux générations précédentes ?

Qualcomm n’est pas étranger aux mises à niveau de processeur à mi-cycle. Le Snapdragon 888 Plus est la troisième génération consécutive à recevoir le traitement « Plus », puis il y avait le rafraîchissement Snapdragon 821 avant cela. Alors, comment le modèle de cette année se compare-t-il aux améliorations précédentes ?

Ce qui est clair, c’est que le Snapdragon 888 Plus, et Snapdragon 870 d’ailleurs, est un rafraîchissement de mi-génération beaucoup plus petit que les itérations précédentes. Au moins aussi vite que la vitesse d’horloge augmente. Alors qu’une augmentation de 5% de la vitesse d’horloge du processeur est assez raisonnable, le manque d’augmentation du GPU laisse peu d’avantages tangibles pour les consommateurs. Les générations précédentes offraient une augmentation de la vitesse d’horloge de plus de 10 % dans le département graphique, ce qui peut faire toute la différence pour des fréquences d’images fluides et soyeuses. Si possible, une augmentation de la vitesse du GPU aurait probablement été une mise à niveau plus recherchée, compte tenu de la croissance des affichages à taux de rafraîchissement élevé.

Pour être juste envers Qualcomm, le Snapdragon 888 Plus vante une amélioration de 20% de ses capacités d’apprentissage automatique, passant de 28 à 32 TOPS. Cependant, TOPS est une métrique spécifique à une seule opération et cela ne nous donne pas une idée tangible de la qualité de la puce pour les tâches du monde réel. Il est fort probable que cette augmentation de 20 % soit le meilleur scénario pour des charges de travail spécifiques et nous n’avons aucune idée de leur fréquence. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas comme si la majorité des applications nécessitaient des capacités d’apprentissage automatique ultra-rapides, donc cette amélioration des performances ne se fera sentir que dans des cas d’utilisation de niche.

Les smartphones Snapdragon 888 Plus ne devraient pas arriver entre les mains des consommateurs avant le troisième trimestre de 2021. D’ici là, nous examinerons bientôt le chipset de nouvelle génération de Qualcomm.

En fin de compte, les consommateurs auront probablement du mal à remarquer les avantages évidents d’un passage au Snapdragon 888 Plus, en particulier par rapport aux modèles Plus précédents. Bien que l’extraction de performances supplémentaires soit toujours la bienvenue, je n’attendrais pas l’un de ces combinés pour saisir un smartphone Snapdragon 888 aujourd’hui. D’autant plus que les smartphones Snapdragon 888 Plus ne devraient pas arriver entre les mains des consommateurs avant le troisième trimestre de 2021, et d’ici là, nous examinerons bientôt le chipset de nouvelle génération de Qualcomm.

La performance devient-elle plus difficile à extraire ?

Si les contraintes énergétiques le permettent, Qualcomm souhaite évidemment maximiser les performances de ses puces. C’est tout l’intérêt des itérations Plus, qui surviennent après que Qualcomm et ses partenaires ont optimisé le processus de fabrication et les rendements après le lancement initial. Alors pourquoi semble-t-il que les améliorations de performances deviennent de plus en plus difficiles à obtenir ?

Il est possible que Qualcomm et ses ingénieurs partenaires fassent simplement un meilleur travail pour maximiser les performances dès la ligne de fabrication, laissant moins sur la table pour le modèle Plus que les années précédentes. Par exemple, à 2,84 GHz, le Cortex-X1 du Snapdragon 888 était déjà assez proche de la vitesse nominale maximale de 3 GHz du cœur dans un facteur de forme de combiné. Si vous regardez à travers l’industrie, nous voyons des tendances similaires en termes de potentiel d’overclocking diminué et de performances optimisées prêtes à l’emploi. Les derniers GPU de la série RTX 30 de Nvidia – si vous pouvez mettre la main sur l’un d’entre eux – offrent un potentiel d’overclocking limité. Du moins pas sans un sérieux refroidissement. De même, il ne reste pas beaucoup de marge dans la série de processeurs Ryzen 5 d’AMD, en particulier dans les modèles de base plus grands.

Sans oublier que le CPU et le GPU ne sont pas les seuls composants à bord des SoC mobiles modernes. Ces processeurs sont tous de plus en plus emballés avec le passage à des nœuds de fabrication compacts de 7 nm et 5 nm et la dissipation de chaleur peut devenir un problème. D’où, peut-être, l’absence d’un boost GPU. Ensuite, il y a la pénurie mondiale de puces, qui peut également être un facteur contributif. Compte tenu des pénuries actuelles, les entreprises pourraient se contenter de puces avec des contraintes de puissance plus limitées afin d’assurer un approvisionnement adéquat. Ceci, à son tour, pourrait signifier moins de potentiel pour des vitesses d’horloge stables et ultra-rapides. Ces vitesses pourraient tout simplement être les meilleures que Qualcomm puisse faire avec les puces que ses partenaires sont en mesure de fournir pour le moment.

2021 est une année impaire pour les SoC

2021 a été une année sans précédent pour les transformateurs de l’industrie. Les performances dans les espaces mobiles et PC ont atteint de nouveaux sommets, les puces sont plus petites et plus efficaces qu’auparavant, mais il n’a jamais été aussi difficile de mettre la main sur la meilleure technologie.

Peut-être qu’un peu de tout ce qui précède a abouti au Qualcomm Snapdragon 888 Plus et, dans une certaine mesure, au Snapdragon 870. Mais quelle que soit la situation dans les coulisses, la dernière puce est une mise à niveau bienvenue mais pas une révélation pour les utilisateurs de smartphones. De plus, les smartphones 888 Plus ne devraient pas atterrir entre les mains des consommateurs avant la fin de l’année. Avec de nombreux smartphones Snapdragon 888 sur le marché, il est difficile de justifier le report d’un achat de quelques mois pour une petite mise à niveau des performances du processeur.

Sans oublier que les yeux se tourneront vers le processeur Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm et les smartphones phares de 2022 peu de temps après l’arrivée des premiers smartphones 888 Plus. Nous nous attendons à ce que ce processeur offre de plus grandes performances générationnelles et des mises à niveau d’efficacité, grâce aux derniers processeurs Arm Cortex-X2, A710 et A510 ainsi qu’à un nouveau GPU Adreno embarqué.