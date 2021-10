Pourquoi vous ne devriez pas monter dans le train Tesla… et ce que vous devriez faire à la place

Hier, Hertz Global Holdings Inc. (HTZZ) a annoncé son intention d’acheter 100 000 véhicules électriques (VE) à Tesla.

Les investisseurs ont profité de cette nouvelle inattendue pour faire passer la capitalisation boursière de Tesla au-dessus de la barre des 1 000 milliards de dollars. Au moment où j’écris ces lignes, le cours de l’action se pavane toujours sur sa spectaculaire valorisation de mille milliards de dollars.

« [Hertz’s purchase is] le plus gros achat jamais réalisé pour des véhicules électriques… et représente environ 4,2 milliards de dollars de revenus pour Tesla », a déclaré Yahoo! Rapport financier lu.

Malgré cette réalisation impressionnante, je mets en garde contre un tout nouvel investissement dans les actions Tesla.

Malgré toutes les prouesses d’innovation et la créativité de Tesla, l’entreprise ne peut échapper à des problèmes banals comme la hausse des coûts des intrants.

Elon Musk l’a admis lorsqu’il a déclaré que Tesla augmenterait ses prix pour la cinquième fois cette année, « en raison de la pression majeure sur les prix de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie… Les matières premières en particulier ».

Le prix d’un modèle 3 Standard Range Plus, le véhicule le moins cher de Tesla, est passé de 37 000 $ en février à 41 990 $ aujourd’hui.

Étonnamment, cette forte hausse des prix de 13 % pourrait ne pas suffire à compenser la hausse des coûts des intrants. Comme je l’ai noté précédemment, les prix des principaux métaux qui composent un véhicule électrique à batterie (BEV) montent en flèche. Le tableau ci-dessous raconte l’histoire. Il montre des estimations « au fond de l’enveloppe » des coûts du métal brut d’un modèle S.

Lorsque j’ai créé la version originale de ce graphique en février, cela montrait que les coûts approximatifs du métal d’un modèle S étaient passés de 2 800 $ en mai 2020 à 4 300 $.

Depuis lors, ce nombre d’entrées de métal a bondi de 600 $ à 4 900 $ par Model S.

Cette augmentation des coûts de 2 100 $ d’une année sur l’autre peut ne pas sembler un gros problème pour une voiture qui se vend 80 000 $. Mais gardez à l’esprit que Tesla n’a effectivement rapporté que 1 442 $ par véhicule l’année dernière… et que le bénéfice net comprenait des crédits réglementaires égaux à 3 160 $ ​​par véhicule.

Au cours des deux prochaines années, les revenus de Tesla provenant des crédits réglementaires seront probablement réduits à presque rien. Ainsi, si nous supprimions ces crédits du compte de résultat, puis ajoutions la hausse des prix des métaux de batterie, le bénéfice d’environ 1 442 $ par Model S de Tesla se transformerait en une perte par véhicule de plus de 2 300 $.

En d’autres termes, la hausse des prix des métaux pourrait réduire suffisamment les marges de Tesla pour effacer complètement les bénéfices.

Si sûr. Tesla est peut-être une source de créativité, et on ne peut nier l’attrait de ses voitures. Mais quand il s’agit du meilleur endroit pour placer votre argent… cherchez ailleurs.

Au lieu de cela, pensez-y comme ceci : l’achat par Hertz des véhicules électriques de Tesla ouvrira certainement la voie à d’autres entreprises de ce type pour faire de même… et contribuera directement aux mégatendances émergentes de l’énergie verte et des métaux de batterie dont j’ai déjà parlé ici.

À l’épicentre de ces deux tendances se trouve le cuivre – et voici quelques raisons pour lesquelles :

Voler sur les ailes de cuivre

Le véhicule électrique moyen utilise presque deux fois moins de cuivre que la maison américaine moyenne. Et les véhicules électriques ne sont pas les seuls produits « verts » qui sont des « porcs de métal ».

L’énergie éolienne utilise cinq à dix fois plus de cuivre par unité d’énergie électrique que la combustion conventionnelle du charbon. L’énergie solaire photovoltaïque utilise six fois plus de cuivre par unité d’énergie électrique. Un Tesla Model 3 nécessite 240 livres de cuivre, soit près de quatre fois ce dont un véhicule à combustion interne de taille moyenne a besoin.

Par conséquent, à mesure que le boom des énergies renouvelables prendra de l’ampleur, il produira un boom de la demande de métaux clés pour les batteries comme le cuivre.

Parce que les véhicules électriques nécessitent de grandes quantités de métaux comme le cuivre, le nickel, le lithium et le manganèse, les sociétés minières sont devenues les plus récentes idoles de l’industrie automobile mondiale.

Les constructeurs automobiles se rendent compte que s’ils souhaitent augmenter la production de véhicules électriques, ils doivent garantir des approvisionnements à long terme en « métaux de batterie » qui rendent possibles leurs nouvelles voitures respectueuses de l’environnement.

Les sociétés minières sont ravies de la tendance – et j'ai l'œil sur l'une d'entre elles dans Rapport d'investissement de Fry.