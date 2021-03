Pourquoi vous ne devriez pas toucher le stock LKNCY avec un poteau de 10 pieds

Chaîne de café chinois Café Luckin (OTCMKTS:LKNCY) a fait les manchettes pour plusieurs raisons. Plus récemment, il a annoncé la possibilité de sortir de la faillite en levant des capitaux et en concluant un nouvel accord de restructuration. Maintenant, après l’annonce, l’action LKNCY se porte bien et est en hausse d’environ 50% depuis sa clôture du 15 mars.

Au cours de la dernière année, l’action LKNCY est passée d’un sommet annuel de plus de 29 $ en mars dernier à un creux historique de 95 cents. L’action est restée volatile au cours du dernier mois et s’échange aujourd’hui à 8,79 $.

Bien sûr, l’accord de restructuration et l’éventuelle augmentation de 250 millions de dollars pourraient aider les choses. Cependant, la société n’a fourni aucun détail sur le prix auquel l’investissement sera réalisé. Donc, le problème est que cet accord ne finira peut-être pas par renflouer complètement Luckin.

Les chiffres ne sont pas clairs et l’avenir semble sombre. En tant que tel, je ne recommanderais pas d’acheter des actions Luckin étant donné la situation actuelle de la société. Voici pourquoi vous ne devriez pas acheter LKNCY.

Stock LKNCY: le record actuel est temporaire

Un an seulement depuis sa première vente sur le Échange Nasdaq, Luckin Coffee a fait face à une enquête pour surestimation de ses revenus, pertes et dépenses de centaines de millions de dollars. En fait, les comptes non audités des trois quarts de 2019 se sont avérés manipulés. L’entreprise avait réalisé plus de 300 millions de dollars de ventes.

Tout ce que nous savons, c’est que les comptes doivent être équilibrés. Et si les revenus et le coût des ventes de l’entreprise ont été inexacts, cela aura un impact sur d’autres paramètres tels que son solde de trésorerie.

En plus des corrections à apporter, la société doit cependant payer des amendes de 9 millions de dollars au gouvernement chinois et de 180 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Maintenant, peut-être a-t-il suffisamment de liquidités pour effectuer le paiement. Mais étant donné le bilan de Luckin, nous ne savons même pas si son chiffre de trésorerie et équivalents du troisième trimestre de 775 millions de dollars est exact.

Il s’agit essentiellement d’un signal d’alarme que les investisseurs ne doivent pas ignorer. Même si un seul chiffre est incorrect au début, cela en mènera à un autre. Bien sûr, la direction fera tout pour que l’entreprise continue de fonctionner, mais il faudra du temps pour voir les résultats.

En essayant de se réparer, la société a déposé son bilan, ce qui a entraîné une baisse du stock de LKNCY. Certes, il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas d’une faillite de liquidation. Au lieu de cela, Luckin est en train de se restructurer et est déjà en passe de conclure un accord. Mais cela prendra probablement du temps.

En bout de ligne

Dans l’ensemble, je pense que le niveau actuel élevé de ce stock est temporaire. Le jeu est terminé pour Luckin Coffee.

Si vous regardez l’image à long terme, il n’y a pas grand chose à impressionner avec ce nom. Par exemple, la société a connu une baisse significative de son nombre de magasins. De plus, il n’y a aucun moyen d’identifier ses états financiers réels jusqu’à ce qu’il publie de nouveaux états. Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer.

Actuellement, la hausse du stock n’est due qu’à son accord récent. Mais le stock pourrait vraiment plonger de sitôt.

Et malgré une faillite ouvrant la voie et une nouvelle équipe de direction en place, il faudra également du temps pour que la situation financière de Luckin s’améliore. Nous ne savons pas à quel point l’entreprise a été bonne ou mauvaise en 2020 et nous ne connaissons pas non plus l’impact de la pandémie sur ses ventes.

Ainsi, à tout le moins, les investisseurs devraient attendre que l’entreprise termine sa procédure de mise en faillite avant d’investir. Jusque-là, évitez les actions LKNCY.

