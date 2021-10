Pourquoi vous ne devriez PAS utiliser Bitcoin.

TL;DR : Vous ne devriez pas l’utiliser, seulement l’utiliser.

Voici maintenant mon propos :

Pour cet « article », je suppose que vous (le lecteur) êtes au moins un maximaliste Bitcoin. Donc si vous êtes moins convaincu du Bitcoin que du « ALL IN », vous serez assez rapidement en désaccord avec moi. Veuillez ignorer ce message si tel est le cas, car je ne suis pas ici pour lancer un débat ou même une discussion sur le fait que BTC soit inférieur à la perfection Mighty » qu’il est.

Donc…

Ainsi, les implications sont :

C’est bien plus que de l’argent, c’est une valeur philosophique.

C’est plus qu’une technologie, c’est une invention majeure qui change tout. Une invention qui rend possible une nouvelle ère. Je veux dire un nouvel âge comme [the age en enlightment](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment).

Un nouvel âge permis par la technologie, oui, mais comme tous les nouveaux âges avant.

L’invention du dessin, pour les hommes des cavernes, puis de l’écriture un peu après, était la possibilité d’extraire du savoir du vivant pour le donner à « tous le pourraient voir ». Gros gros avantage pour la « toute nouvelle » civilisation humaine d’alors de pouvoir « parler » aux futurs humains et « écouter » les humains du passé.

L’invention de l’imprimerie a lancé la plus grande diffusion de cette connaissance jamais connue à l’humanité. L’accessibilité était vraiment médiocre avant, car il était même difficile et coûteux d’apprendre à lire…

L’invention du télégraphe/radio/tv…toutes les autres nouvelles diffusions d’informations jamais découvertes assez régulièrement au cours du siècle dernier…chaque fois, grande révolution mondiale et à chaque fois grand changement pour toute l’humanité sur la façon dont nous voyons le monde et ce que nous savons de ce.

Internet était… eh bien… bien sûr, un point crucial. Que serait ta vie sans internet non ? S’il vous plaît rappelez-vous qu’il existe encore beaucoup de personnes vivantes aujourd’hui qui ont passé la majorité de leur vie sans elle.

Même le mot « internet » n’existe que depuis 38 ans !!!!!

Alors quand Internet fêtera ses 100 ans, Bitcoin en aura 75 !

Quand le « world wide web » fêtera ses 100 ans, Bitcoin aura 83 ans !

100 anniversaire du milliard d’utilisateurs ? BTC a 84 !

Le milliardième site Web ? Ho… eh bien… BTC a 106 ans.

C’est plus qu’une réserve de valeur. C’est plus qu’une décentralisation de la confiance. C’est plus que tout ce que nous avons jamais connu, car nous sommes même loin de comprendre tout ce qu’une Blockchain avec une telle puissance de réseau peut accomplir pour nous.

Fin de la guerre ? C’est une possibilité décente. Nouvel Ordre Mondial avec lequel nous pouvons tous être d’accord, qui satisferait chaque personne sur terre ? Pourquoi pas ? Si vous voulez rêver, comme le dit un sage, n’ayez pas peur de rêver grand 🙂

Nous sommes donc d’accord… puisque le BTC est la « Meilleure chose de l’histoire de l’humanité », tout ce que nous voulons, c’est le protéger, l’aider à grandir et être un instrument de sa révolution.

Ma conviction (et le but de cet article) est que la meilleure façon d’aider BTC est de l’utiliser le moins possible. C’est-à-dire le plus sagement possible… afin qu’il ne soit pas submergé par l’utilisation inutile de son potentiel.

En fait, le mieux qui puisse arriver pour aider le réseau est de mourir en tenant vos pièces et de les emporter dans la tombe, non ?

Je crois que vous pouvez faire plus.

Trouvez des personnes qui ont Bitcoin.

Chassez-les.

Et…

Retirez-leur leur capacité à accéder à leurs pièces. (Quoi ? Tuer n’est pas la seule option, pas besoin d’être des psychopathes)

Si vous ne chassez pas les Bitcoiners, vous ne faites pas de votre mieux pour aider le réseau, vous n’êtes pas un vrai « maximaliste ».

Tu crois que je plaisante ? En fait, je pose sérieusement cette question : pourquoi ce raisonnement serait-il faux ?

Je ne vous dis pas de vous suicider avec vos pièces ou de détruire votre graine de sauvegarde par le feu. Il suffit de mourir avec, dans cent ans (je l’espère pour vous), après une vie paisible et après avoir mis de côté suffisamment pour les besoins de votre famille et de vos amis mais avec un maximum de votre cachette « réservée pour la destruction dans la mort »

Si vous tombez sur des clés privées d’une grande entreprise, envoyez le tout à une « adresse de destruction » (avec un gros supplément, car vous ne voulez pas attendre la confirmation dans ce cas…)

Si vous avez le temps pour cela, apprenez à programmer et créez des virus pour infecter et détruire chaque adresse qu’il rencontre d’une manière ou d’une autre. Vous ne pouvez pas vous faire prendre lorsque le crime « ne vous profite pas »…

Eh bien… et si vous êtes un psychopathe désireux d’être un héros, prenez un couteau et trouvez les propriétaires de la plus grande cachette que vous puissiez trouver…

( Didclaimer : bien sûr ce n’est pas un encouragement à faire ça… espèce de Freak !! )

Mais que pensez-vous ? Le « maximaliste maximaliste » de Bitcoin devrait-il viser à détruire autant de satoshis qu’il le peut ? Après tout, la mauvaise presse ne joue pas contre elle alors… pas d’inconvénient à cela ? Est-ce vraiment le mieux que nous puissions faire ?

Voir Reddit par jojothehodler – Voir la source

Affichage des messages : 24