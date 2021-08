Pourquoi vous ne devriez pas vraiment comparer Dune à Star Wars, selon Oscar Isaac

En avançant son argument, Oscar Isaac souligne à quel point Dune est un peu plus unique dans sa nature, malgré la présence de vaisseaux spatiaux géants comme la franchise de George Lucas. Isaac fait un bon point en mentionnant que l’auteur de Dune, Frank Herbert, était en avance sur son temps et, comme le regretté auteur, Denis Villeneuve s’est avéré être l’une des voix les plus uniques de la sphère créative. Dans l’ensemble, on dirait que l’acteur dit qu’il se passe beaucoup plus de choses dans Dune, sur le plan thématique, que les “bons gars combattent les méchants” typiques de Star Wars dans l’approche spatiale.