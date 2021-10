Pourquoi vous ne pouvez pas avoir de programme PPE sans Bitcoin

Visitez l’article original*

Bitcoin est clairement un phénomène social digne d’être étudié pour un diplôme approprié en philosophie, politique et économie (PPE).

En 1920, les toffs de l’Université d’Oxford ont décidé que les étudiants qui avaient l’ambition d’entrer dans la fonction publique avaient besoin d’un meilleur diplôme pour les préparer à un monde moderne d’après-guerre. Ils ont estimé que, pour comprendre les phénomènes sociaux et gouverner efficacement, vous devez avoir une solide compréhension de la philosophie, de l’éthique et du raisonnement, de la politique et de son histoire, et enfin de l’économie.

Le diplôme connu sous le nom de «philosophie, politique et économie» (PPE) serait né et délivré pour la première fois à Oxford en 1921, avec pas moins d’un oscarisé, une princesse, deux lauréats du prix Nobel, trois premiers ministres britanniques, 12 non britanniques. premiers ministres (représentant l’Australie, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande), trois présidents étrangers (représentant le Ghana, le Pérou et le Pakistan) et des centaines d’autres membres de haut niveau de la fonction publique tous diplômés. Cela exclut tous les anciens élèves des centaines d’universités de renommée mondiale qui fournissent désormais également un diplôme PPE.

Que le diplôme ait ou non répondu aux ambitions de ses créateurs pourrait être débattu, mais la logique du programme est saine. Afin de comprendre des phénomènes sociaux complexes, vos connaissances doivent être approfondies et larges. Dans les années 1920, la philosophie, la politique et l’économie étaient probablement suffisantes pour faire l’affaire, mais en octobre 2021, 13 ans après la publication du livre blanc Bitcoin, la compréhension des technologies exponentielles et de la façon dont elles sont construites et adoptées est désormais un quatrième point critique. pilier.

Mais avant d’entrer dans le PPE de la technologie exponentielle qu’est Bitcoin, définissons rapidement ce que sont les « phénomènes sociaux » et si Bitcoin est classé comme tel.

Que sont les « phénomènes sociaux » ?

Le terme « phénomènes sociaux » peut être défini au sens large comme « des événements, des tendances ou des réactions qui ont lieu au sein d’une société humaine établie … mis en évidence par des modifications collectives du comportement » – ce qui pourrait effectivement signifier n’importe quoi.

Des exemples de phénomènes sociaux incluent les tendances du marché et de la consommation, les mouvements ou rébellions politiques populaires, les tendances sociales comme le crime ou la pauvreté, et les mouvements religieux. En effet, les mouvements populaires les plus réussis de l’histoire ont vu le jour parce qu’ils offrent à leurs adhérents une « pile PPE » complète à vie, c’est-à-dire que la démocratie occidentale repose sur un modèle philosophique, politique et économique complètement différent de celui, disons, du communisme. En effet, votre économie est pratiquement indissociable de votre politique et de votre philosophie.

Sur la base de la définition et des exemples susmentionnés, il serait juste d’appeler l’invention de Bitcoin un événement qui a affecté des « modifications collectives de comportement » qui a des fondements rebelles et est souvent appelé une religion – que ce soit comme un aveu fier ou comme une critique acerbe. . Maintenant que nous avons déterminé que Bitcoin est un phénomène social, examinons la pile d’EPI que Bitcoin offre à ses adhérents.

Philosophie Bitcoin

Les philosophes Bitcoin ne manquent pas et vous pourriez passer des centaines d’heures à lire et à écouter les différentes écoles de pensée philosophique. Malgré cela, certains éléments philosophiques sont universels, et beaucoup sont évoqués dans le document fondateur de Bitcoin, à savoir :

Bitcoin est volontaire et les approches volontaires sont toujours supérieures aux approches obligatoires. Bitcoin est ouvert et une transparence maximale permet à un maximum d’yeux de regarder le code et de partager des idées. Comment une entité individuelle peut-elle rivaliser avec cela? Bitcoin est juste. Il ne peut pas être créé à partir de rien, ni saisi ou redistribué de force. Vous devez dépenser du travail pour acquérir du bitcoin. La décentralisation est toujours préférable à la centralisation lorsqu’il s’agit d’argent (et de bien d’autres choses). Tout le monde a le droit d’envoyer et de recevoir de la valeur, sans tiers, sans exception, même pour les personnes que nous n’aimons pas. Soit tout le monde est libre de traiter, soit personne ne l’est. Un actif déflationniste d’approvisionnement fixe est l’argent supérieur, et un réseau peer-to-peer qui horodatage les transactions en les hachant dans une chaîne continue validée par une preuve de travail basée sur le hachage est le meilleur moyen d’y parvenir. Tout le monde dans le monde devrait pouvoir facilement conserver une copie de Bitcoin à la maison afin que chacun ait la possibilité d’être un citoyen Bitcoin vraiment souverain. Si vous ne remettez pas volontairement la garde de vos clés privées, votre bitcoin ne pourra jamais vous être retiré. Il est presque impossible de ne pas ressentir un picotement religieux dans le dos lorsque vous réalisez les implications de l’impossibilité d’une crise.

Bitcoin Politique (Gouvernance)

Un cynique dirait que la politique est l’activité d’acquisition et de maintien du pouvoir, et que la gouvernance est ce qui est fait par ceux qui détiennent le pouvoir. À cette fin, il n’y a pas vraiment de « processus politique » dans Bitcoin, juste des contributions volontaires décentralisées qui réussissent sur leurs mérites techniques.

Cela dit, le modèle de gouvernance de Bitcoin est très clairement défini, avec Aaron van Wirdum de Bitcoin Magazine qui a beaucoup écrit à ce sujet en 2016, et l’analyste chevronné de l’industrie Pierre Rochard ajoutant des détails supplémentaires en 2018 – je recommanderais fortement de lire les deux pour une éducation approfondie sur le sujet. Il existe également un compte rendu étonnamment complet et impartial trouvé dans une recherche publiée par le « Stanford Journal Of Blockchain Law And Policy » plus tôt en 2021. Je résume les travaux ci-dessus ci-dessous :

Les acteurs politiques du Bitcoin

En termes de qui a le pouvoir politique réel en ce qui concerne la gouvernance de Bitcoin, ce sont les «utilisateurs» et les mineurs. Tous les mineurs sont des utilisateurs, mais tous les utilisateurs ne sont pas des mineurs.

Bien que « utilisateur » puisse être un terme large, dans ce contexte, cela signifie « quelqu’un qui exécute et utilise une implémentation logicielle Bitcoin sur son ordinateur », c’est-à-dire « exécute un nœud ». En ce qui concerne la gouvernance du Bitcoin, le simple fait de détenir du bitcoin ne fait pas de vous un « utilisateur » ou ne vous donne aucune influence. Les mineurs sont chargés de produire des blocs conformément aux règles du protocole Bitcoin, et plus de 90 % des mineurs doivent prendre en charge toutes les modifications de protocole proposées avant de pouvoir être mises en œuvre.

Gouvernance logicielle vs. Gouvernance du protocole

Dans la section précédente, j’ai fait référence aux «utilisateurs» comme à ceux qui ont téléchargé et exécuté une implémentation logicielle Bitcoin particulière. L’implémentation principale, ou « de référence », est Bitcoin Core, cependant, d’autres implémentations comme Libbitcoin existent également.

Une implémentation est simplement un moyen de communiquer et de suivre le protocole Bitcoin, et si vous avez les compétences, vous pouvez créer et utiliser votre propre implémentation. Pour tout le monde, il y a Bitcoin Core (ou un équivalent). Quelle que soit la façon dont les différentes équipes de mise en œuvre du logiciel décident de se gouverner, si les utilisateurs ne souhaitent pas télécharger leur logiciel, ils n’auront aucun impact sur Bitcoin.

Bitcoin est tout ce que le consensus des utilisateurs dit. Parlez du client qui a toujours raison !

Processus de gouvernance du protocole

Rochard décrit le processus de changement et de gouvernance Bitcoin en cinq étapes comme suit :

Recherche/identification du problème : Chaque solution commence par un problème. La résolution de ces problèmes nécessite généralement de nombreuses recherches. Puisqu’il s’agit d’une plate-forme ouverte et volontaire, les utilisateurs doivent « se gratter » lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes. Proposition : lorsqu’un utilisateur a trouvé une solution à un problème, il la présente au monde via le processus d’amélioration Bitcoin, en commençant par la création d’une proposition d’amélioration Bitcoin (BIP) et en passant par le long processus de critique technocratique et méritocratique. et le développement (qui peut parfois durer de nombreuses années) jusqu’à ce que la solution soit prête à être mise en œuvre dans l’une des différentes implémentations Bitcoin. Tous les PIF ne voient pas la lumière de la mise en œuvre. Mise en œuvre : selon la solidité du processus d’examen par les pairs du développement et si la proposition est litigieuse ou non, la mise en œuvre peut être rapide ou lente. Dans le cas d’une proposition très controversée, les développeurs de Bitcoin Core, par exemple, ne mettraient pas en œuvre une proposition sans une majorité qualifiée de 90% ou plus des mineurs signalant leur soutien. La petite minorité toujours en désaccord est libre de copier/coller le code de Bitcoin et de créer sa propre version en fonction de son ensemble de règles. Déploiement : Une fois que les développeurs de logiciels d’implémentation Bitcoin sont convaincus, il est maintenant temps de convaincre les utilisateurs de télécharger et d’utiliser cette nouvelle implémentation. À ce stade, cependant, les utilisateurs non techniques peuvent généralement compter sur l’examen minutieux du processus par les mineurs, les membres de la communauté et les développeurs, les utilisateurs techniques ayant l’avantage d’examiner et de comprendre eux-mêmes le processus d’examen public s’ils le souhaitent. Application : C’est la partie la plus simple de toutes : utiliser littéralement un logiciel pour vérifier certains calculs. Toutes les règles nécessaires pour vérifier ces calculs existent sur les dizaines de milliers de nœuds Bitcoin à travers le monde, et ils refuseront et interdiront simplement les pairs qui ne se conforment pas aux dernières règles de consensus.

Économie du Bitcoin

Alors qu’une bibliothèque entière peut être écrite sur l’économie de Bitcoin, le résumé est la formule d’approvisionnement de Bitcoin, ci-dessous :

Formule d’approvisionnement Bitcoin

Bitcoin offre aux utilisateurs les avantages économiques suivants garanties:

Offre fixe, imposée par des codes Très inélastique, décroissant, émission prédéfinie, régulée par l’ajustement de la difficulté Droits de propriété

Bitcoin libère les utilisateurs des charges économiques suivantes :

Incompétence et malversations du gouvernement et de la banque centrale Seigneuriage, inflation et hyperinflation Fiscalité et réglementation injustes Risque de contrepartie

C’est de cette simplicité économique que l’argent le plus dur jamais connu de l’homme a émergé.

La pile complète d’EPI Bitcoin

Ce ne sont pas seulement les solides fondements techniques et économiques qui font que Bitcoin est vénéré par tant de gens, mais aussi la pile philosophique et politique complète qui fournit aux Bitcoiners ce qui est effectivement un plan pour la vie.

La liberté, la transparence, l’honnêteté, la méritocratie, l’équité, le volontariat et le travail acharné sont de grandes choses vers lesquelles il faut tendre, que ce soit pour gagner de l’argent ou vivre sa vie et donner le bon exemple aux autres. Les mouvements les plus grands et les plus durables de l’histoire, qu’ils soient politiques, sociaux ou religieux, ont été accompagnés d’une pile complète d’EPI, et avec une pile complète aussi puissante que celle de Bitcoin, il est en passe d’être le plus grand mouvement que le monde ait jamais connu ou verra jamais.

Il ne fait aucun doute que l’enseignement de la philosophie, de la politique et de l’économie Bitcoin devrait être inclus dans tout programme d’EPI sérieux qui prétend produire notre prochaine génération de dirigeants.

