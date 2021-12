Pourquoi vous ne pouvez pas jouer à la campagne Halo Infinite tôt avec l’astuce néo-zélandaise

La date et l’heure de sortie de la campagne Halo Infinite sont demain et la malheureuse nouvelle est que vous ne pouvez pas jouer à un accès anticipé avec l’astuce habituelle de la Nouvelle-Zélande.

Il a été retardé de plus d’un an, mais les fans peuvent enfin enfiler les lourdes bottes de Master Chief. Il est sans doute le personnage le plus emblématique de Microsoft et les critiques semblent s’accorder sur le fait que son retour est un prétendant au jeu de l’année.

Vous pouvez profiter du spin-off multijoueur gratuit dès maintenant, mais demain verra l’arrivée de ce que tout le monde attendait.

Comment jouer tôt à la campagne Halo Infinite ?

Vous ne pouvez pas jouer à la campagne Halo Infinite tôt car il n’y a pas de bonus de précommande de Microsoft ou de Steam.

Cependant, malgré l’absence d’incitation à la précommande, des rapports affirment que certaines copies physiques ont été livrées prématurément. Cela a concerné beaucoup de joueurs en raison de la probabilité d’encore plus de spoilers.

Les spoilers sont déjà apparus dans les fichiers bêta multijoueurs en juillet, mais – pour ceux qui les ont évités – assurez-vous de rester vigilant un peu plus longtemps.

Pourquoi l’astuce Xbox de la Nouvelle-Zélande ne fonctionne pas pour la campagne Halo Infinite ?

L’astuce d’accès anticipé Xbox New Zealand ne fonctionne pas pour la campagne Halo Infinite car elle a un lancement mondial.

Les joueurs Xbox changent généralement leur emplacement dans les paramètres en Nouvelle-Zélande afin de profiter prématurément des principaux jeux. Cela a fonctionné pour des titres massifs comme Battlefield 2042 où l’heure de sortie locale était 00h00 minuit pour la plupart des régions.

Cependant, contrairement à Battlefield, l’heure de lancement de la campagne Halo Infinite est mondiale. Le calendrier officiel indique qu’il sortira en Nouvelle-Zélande à 07h00 NZDT le 9 décembre, ce qui signifie qu’il sera également lancé à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT le 8 décembre.

Pass de jeu Xbox

Les abonnés Xbox Game Pass peuvent profiter de l’histoire sans frais supplémentaires le 8 décembre.

Un abonnement coûte 7,99 £ ou 10,99 £ par mois, et il en vaut vraiment la peine grâce à son incroyable bibliothèque de titres nouveaux et anciens. Vous pouvez pré-commander l’histoire pour 54,99 £ à la place si vous ne souhaitez pas vous abonner au service de Microsoft.

