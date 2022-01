Pourquoi vous ne pouvez pas regarder les Golden Globes 2022 à la télévision

La 79e cérémonie annuelle des Golden Globes se tiendra le dimanche 9 janvier au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, en Californie, mais vous ne pourrez pas regarder l’émission à la télévision. Après une série de controverses qui ont secoué l’émission l’année dernière, NBC a annulé son intention d’héberger la diffusion en direct. Selon un rapport de Variety, les organisateurs n’ont pu convaincre aucun autre réseau d’accepter le poste.

Les Golden Globes sont organisés par la Hollywood Foreign Press Association, qui est à l’origine de la plupart des controverses autour de la remise des prix. L’année dernière, le LA Times a publié deux exposés sur la HFPA la veille des Golden Globes, insinuant que l’organisation était ouverte à la « courtisation » des studios et des candidats potentiels, et soulignant également le manque de diversité parmi la population votante de la HFPA. Alors que le tollé suscité par ces rapports augmentait – y compris certaines voix de célébrités de premier plan – NBC a décidé de ne pas accueillir l’événement.

Selon Variety, aucun autre réseau n’a manifesté d’intérêt non plus. Le point de vente a également obtenu une lettre envoyée à diverses agences de talent de l’industrie demandant à des célébrités d’accueillir et/ou de présenter des prix, mais aucune n’a signé. Publiquement, la présidente de la HFPA, Helen Hoehne, a déclaré que les Golden Globes ne seraient tout simplement pas « l’événement organisé par les célébrités comme par le passé ».

« Nous réalisons que cette année est différente, nous allons donc probablement essayer quelque chose de différent pour le 9 janvier », a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, seuls « les membres sélectionnés et les bénéficiaires » seront présents à l’événement en personne où les prix seront annoncés. La participation est limitée en partie en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 à l’échelle nationale, et les participants devront présenter une preuve de vaccination et de rappels. Ils devront également montrer un test PCR négatif effectué dans les 48 heures avant le spectacle, et les masques et la distanciation sociale seront également appliqués.

Les médias n’assisteront pas aux Golden Globes cette année et il n’y aura pas de tapis rouge. Les nominés ont été annoncés en décembre sur une chaîne YouTube officielle des Golden Globes, mais il n’est pas clair si la remise des prix elle-même sera diffusée en direct en ligne quelque part pour le grand public.

Dans toutes les annonces autour de cet événement, la HFPA a souligné les changements qu’elle a apportés au cours des dernières années ainsi que la philanthropie dans laquelle elle s’est engagée auparavant. Un communiqué de presse a déclaré : « Au cours des huit derniers mois, la HFPA a complètement remanié ses statuts, mettant en œuvre des changements radicaux de haut en bas qui traitent de l’éthique et du code de conduite, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, de la gouvernance, de l’adhésion, etc. La HFPA a admis sa classe la plus nombreuse et la plus diversifiée à ce jour, composée de 21 nouveaux membres, tous votant pour la première fois aux Golden Globes. »