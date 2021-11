Pourquoi vous ne résisterez jamais au deuxième album de Rob Zombie

Lorsque votre premier album traverse l’enfer et le soufre, à travers les doutes et les aspersions, pour livrer une collection qui contient du matériel classique légitime (« Living Dead Girl », « Superbeast », « Dragula »), alors il peut sembler impossible de créer un suivi qui atteint les mêmes sommets. Si quoi que ce soit, cependant, Rob ZombieLe deuxième solo de Stomp, The Sinister Urge, sorti le 13 novembre 2001, l’a vu libérer quelque chose d’encore plus créatif. (« OK, tout va s’arranger. Maintenant, faisons sauter des trucs », si vous voulez.)

Vous saviez ce que vous alliez obtenir, n’est-ce pas ? Tort.

Écoutez The Sinister Urge sur Apple Music et Spotify.

Un disque de party metal pur et dur

Qu’en est-il de ces cordes de train fantôme en spirale qui ouvrent le trajet avec une couleur et une saveur qui ne ressemblent à aucune autre chose à laquelle il avait mis son nom ? C’est la vie, Bobby, mais pas telle que nous la connaissons. C’était rapide, dur et amusant. Vraiment amusant. Ensuite, il y a l’intro géniale « Hey-hey-HEY-HEY » à l’arrivée de l’homme monstre sur ce disque – et, oui, nous salivons à nouveau. Quand « Demon Speeding » arrive comme une Batmobile satanique, tuant la nuit dans une pluie d’étincelles et d’adrénaline blanche, ce n’est autre que Rob Zombie.

C’est une chose bizarre à dire pour un homme dont le travail a toujours irradié une couleur néon éclaboussée de sang, mais The Sinister Urge est probablement la chose la plus proche de Zombie d’un disque de metal de fête. Eh bien, jusqu’à The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser, mais nous y reviendrons plus tard.

Les goûts de la « Dead Girl Superstar » tape-à-l’œil et particulièrement accrocheur de « Feel So Numb » se sentent plus lâches : moins mécaniques, moins industriels. La musique de Zombie aura toujours ces fioritures électroniques effrayantes et palpitantes, mais The Sinister Urge était un album qui ressemblait aux premiers pas de l’écriture de chansons vers la bête rock’n’roll que Zombie a sur la route

« Crie si tu le veux, parce que je le veux plus »

Ce n’est pas que du bumping’n’grinding prêt pour le club. « Go To California » est une balade mystique dans le désert à travers les tentations et le péché, évoquant un slink sensuel Fear And Loathing-meet-The Grim Reaper qui consiste toujours à mettre du croustillant dans ce coffre de monstre. Sa voix feutrée et son refus d’être trop exagéré marquent une approche mature d’un deuxième album. Mais parlons des hommes seins nus qui aiment se harponner les uns les autres, d’accord ?

Si vous êtes un fan de catch, vous saurez où nous allons ici, mais Adam « Edge » Copeland a joué un rôle trompeusement énorme dans l’explosion de Zombie, de superstar culte à représentant de premier plan de tout ce qui nous est cher. . « Never Gonna Stop (The Red Red Kroovy) » est l’une des plus grandes chansons de la carrière de Zombie et a été le signal pour l’un des grands de la lutte moderne d’évoluer d’un acolyte d’Undertaker qui a traversé la période marquée « daté », et de revenir dans quelque chose de cool encore. La chanson de Zombie était parfaite pour Edge et le récit était fixé : deux gars qui sortaient de Santa Clara, embrassant leurs démons intérieurs au lieu de prendre ce qu’on leur avait donné en mangeant une tonne de nouilles.

La chanson elle-même ferait la bande-son d’incroyables moments « saints s__t »; sa vidéo mettrait en vedette Rob’s Scream Queen, Sheri Moon, se tordant sur les vers hypnotiques – puis ce refrain. C’est aussi bon que la bravade à grosse boule dans le rock’n’roll. « Crie si tu le veux, parce que je le veux plus. » Vous avez sacrément raison.

Contrairement à tout ce que quiconque a produit n’importe où

Le dernier acte de l’album est tout aussi fascinant. « Scum Of The Earth » est un vrai favori des fans: un ripper à plein régime, tête en bas, plein d’appels et de réponses impeccablement placés dans le refrain. Mais The Sinister Urge concerne la fin : la lettre d’amour de Rob à son film révolutionnaire, House Of 1000 Corpses.

C’est étrange. Vraiment bizarre. Il dure près de dix minutes, et ce qui le rend vraiment bizarre et exceptionnellement créatif, c’est que son swing est ultra-féminin. Regardez Rob Zombie en direct et il utilisera son grand cadre allongé pour danser de manière exotique comme ce méchant étrange dans Jeepers Creepers après trop de LeAnn Rimes. Il a une balançoire qui fait éclater le butin. C’est une scène de cow-boy-bottes-talons-dans-le-saloon-bar – seulement ce type ne cherche pas un simple avant-goût des ennuis. Il cherche à séduire et à trancher dans un hymne de tueur en série sexy et prêt pour le strip-tease, différent de tout ce que quiconque a produit nulle part.

C’est ce qui se passe lorsque The Sinister Urge vous tient entre ses mains.

Écoutez le meilleur de Rob Zombie sur Apple Music et Spotify.