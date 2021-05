Ainsi, bien que nous puissions voir plus d’une saison de Monstres au travail ou même voir plus de films de Pixar se déroulant dans l’univers de Monsters Inc., il semble que l’histoire de Sully et Boo ne sera abordée dans aucun d’entre eux. Pour Pixar, cette histoire est allée aussi loin que possible. Pour tout le monde, la destination de l’histoire dépend de vous. Monsters at Work fera ses débuts sur Disney + le 2 juillet