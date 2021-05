Pourquoi vous pourriez ressentir le besoin de dépenser trop alors que la pandémie se termine

Oui, j’avais un budget le jour où j’ai levé les yeux quand mon lieu extérieur préféré rouvrirait pour des concerts.

Oui, j’avais un plan financier en place quand j’ai vu les mots «Tame Impala reprogrammé» et j’ai ressenti un flash de souvenir de me tenir dans une foule écoutant ce même groupe, sur cette même scène.

Oui, même si j’ai un coach en responsabilité financière, j’ai perdu connaissance et suis arrivé à 90 secondes plus tard avec un trou de la taille de deux billets Tame-Impala dans mon budget.

Oui, je suis inquiet.

Après cette année de non – pas de festivals, pas de pièces de théâtre, pas de shopping dans les magasins sans se soucier d’un virus mortel – «non, vous ne pouvez pas» se transforme lentement, avec 60 pour cent des adultes aux États-Unis maintenant au moins une dose du vaccin, pour «oui, vous pouvez». Beaucoup d’entre nous, quels que soient les niveaux de revenu disponible, la volonté et la volonté, les budgets seront maudits, si nous ne nous préparons pas aux émotions puissantes sur le point de traverser nos cerveaux privés d’expérience.

Il s’avère que nos esprits ne sont pas des feuilles de calcul. C’est l’idée derrière l’économie comportementale, le domaine assez nouveau qui étudie comment les humains fonctionnent autour de cette invention que nous appelons l’argent. Contrairement à la pensée précédente du domaine de l’économie, nos décisions ne proviennent pas de formules, mais d’un méli-mélo de sentiments, de réactions et de raccourcis mentaux taillés par l’évolution pour nous garder en vie dans la nature, au sein de petites tribus, sans considération pour Instagram ciblé. annonces d’espadrilles à bout ouvert.

L’économie comportementale a identifié plus de 100 façons dont les personnes de tous horizons financiers ne parviennent pas à penser correctement en matière d’argent. Et à mesure que la pandémie évolue aux États-Unis, notre réflexion est sur le point de devenir beaucoup plus floue.

Un facteur dominant qui se démarque comme déterminant de la façon dont nous nous comportons est l’endroit où nous tombons sur le spectre de l’état froid à l’état chaud. Avez-vous déjà eu faim? C’est un état chaud. Vous avez vu un piège à soif? État chaud. C’est quand des émotions comme la peur ou l’épuisement prennent le dessus.

«Ce qui s’est accumulé depuis un an et ce qui est sur le point d’être libéré est une énorme pression», a déclaré Brooke Struck, directeur de recherche au Decision Lab, un groupe de réflexion sur la conception comportementale. «Nous sommes tous sur le point d’entrer dans un état chaud massif, plus ou moins en même temps.»

Les états chauds ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Ils peuvent être, comme Struck les décrit, certaines des expériences les plus riches que nous ayons. Ils sont intenses et puissants, et ils exacerbent d’autres préjugés. Ils nous réduisent à quelque chose de moins comme des adultes et plus comme des tout-petits.

“Si vous pensez que vous pouvez vous sortir d’un état chaud”, a déclaré Struck, “vous ne comprenez pas un état chaud.”

Dans Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman, il décrit notre pensée froide et plus élevée comme une réflexion lente, et la pensée chaude que j’ai faite (ou n’ai pas fait) avant d’acheter ces billets comme une réflexion rapide. Ils ne sont pas discrets, explique Struck, mais un match de lutte dans notre cerveau.

«C’est là que vit l’humanité. Nous luttons tous avec ces deux choses en même temps, tout le temps », a-t-il déclaré. “Donc, quand vous voyez ces billets, ce qui vous vient à l’esprit, c’est ce souvenir extrêmement vivant et positif d’avoir été dans cet endroit et d’avoir vécu cette expérience … vous avez juste ce désir irrésistible de Je veux.”

Le tsunami de désir qui est sur le point de s’écraser sur nous à la réouverture du pays sera, comme le dit Struck, très dangereux pour nos budgets. Les états chauds vont frapper intensément, peut-être déclenchés par des chansons, des odeurs ou la vue d’un café où vous aviez l’habitude de vous retrouver pour déjeuner avec des amis que vous n’avez pas embrassés depuis un an. Il en parle comme si nous étions tous sur le point de devenir très saouls, et la seule chose que nous puissions faire est de nous assurer de ranger les objets tranchants à l’avance.

Une personne ivre, par exemple, n’est pas connue pour considérer attentivement les répercussions futures de ses actes. De même, les états chauds exacerbent notre préjugé actuel, ce qui nous fait surévaluer ce que nous avons maintenant et dévaloriser ce que cet étranger connu sous le nom de nous aura à l’avenir, un trait familier à quiconque a une dette de carte de crédit de vacances.

Si vous pensez que cela ne s’applique pas à vous et que tout ira bien, cela pourrait être votre biais de retenue, le biais qui vous fait surestimer votre capacité à résister à un comportement impulsif. Si vous pensez que parce que vous avez été si bon, peut-être en passant une année entière à porter votre masque et à renoncer aux expositions publiques de karaoké Bon Jovi, vous méritez d’être un peu mauvais maintenant, c’est une licence morale. C’est le parti pris qui sert de petit diable sur votre épaule, vous convaincant que vous faites toujours du bien, même si vous péchez un peu.

Vous voudrez peut-être faire attention à l’effet de train en marche, où vous sautez dans les dépenses de réouverture rugissante simplement parce que tous les enfants cool le font, dans votre véritable groupe d’amis et dans les groupes que vous regardez simplement sur vos flux de médias sociaux. Pire encore, il n’y aura pas de moteur financier désigné parmi nous, car bien que nos expériences aient beaucoup varié, de nombreux Américains continuant à travailler en public pendant le verrouillage, il y a de fortes chances que presque tout le monde que vous connaissez aura une sorte d’émotions folles à propos de l’opportunité. pour se rassembler dans un stand de bar, regarder un film amusant dans une mer de rires IRL ou danser dans une foule de compagnons humains à la lumière laser. (Bien que bien sûr, il y en aura qui seront tellement traumatisés par l’année dernière qu’ils conserveront tout ce qu’ils ont, de la même manière que Nana enregistre les morceaux Glad Press’n Seal utilisés à cause de la façon dont elle a été façonnée par le Grand. Dépression.)

Mais nous pouvons travailler avec ces préjugés, dit Amanda Clayman, thérapeute financière et animatrice de Financial Therapy. Nous devons juste les comprendre d’abord. «Avec la prise de conscience vient une opportunité d’auto-agence», dit-elle.

Les biais n’ont pas évolué pour nous faire trébucher. Ils sont venus à l’origine pour nous aider.

«Juste l’idée d’un ‘biais’ cognitif, je pense que c’est un peu péjoratif. C’est un raccourci. Et quand nous appelons cela un biais, il s’agit simplement de déterminer où nous rencontrons constamment des problèmes », m’a dit Clayman. «Je pense que nous devrions avoir autant d’affection et d’humour que possible pour ces biais cognitifs.»

L’un de ces raccourcis mentaux que nous pouvons admirer comme un tout-petit maladroit est notre biais de disponibilité: l’illusion que plus nous voyons quelque chose, plus il est probable que cela se produise, et moins nous voyons quelque chose, plus c’est rare. Plus nous sentons quelque chose est rare, plus nous le valorisons.

«Notre sentiment de disponibilité a été vraiment réinitialisé. Vous avez agi comme si un billet de concert était complètement rare parce que votre heuristique de disponibilité a été réinitialisée lorsque quelque chose va être une option », a déclaré Clayman. «Notre sens de ce qui est disponible quand et de ce qui est normal a été faussé par cette expérience.»

Vous savez qui a étudié vos préjugés? Les spécialistes du marketing. Et ils savent exactement où les pousser. Clayman ajoute que la société capitaliste nous forme dès le plus jeune âge à penser que si nous avons un sentiment négatif, nous pouvons trouver un produit pour le réparer. Nous serons tous tentés de «résoudre» le traumatisme de l’année dernière, comme si une nuit endiablée à Target sur la carte de crédit pouvait nous remonter le moral après avoir vécu une épidémie qui a tué plus de 3 millions de personnes et continue de rage dans de nombreuses régions du monde.

«Il y a une tendance humaine très naturelle à essayer de combler ce vide avec des choses positives, sans reconnaître que beaucoup de choses positives vont aller droit. [through] le trou », a déclaré Clayman. «Ce n’est pas la même chose que la guérison.»

Elle dit que ce dont nous aurons vraiment besoin, c’est d’une connexion humaine, d’espaces sûrs pour parler de ce que nous avons vécu et de l’expérience inconfortable de rester assis avec nos sentiments. Sans traiter les émotions de l’année dernière, nous essaierons simplement de mettre le plaisir, la nouveauté et le plaisir dans la fosse, et les dépenses vont s’additionner avant que nous nous rendions compte que cela ne fonctionne pas.

Natasha Knox, planificatrice financière certifiée et présidente du conseil d’administration de la Financial Therapy Association, dit d’écouter les mots de licence morale: «Je le mérite parce que…» C’est peut-être parce que vous avez traversé tant de choses ou vous » J’ai travaillé si dur.

«Ce genre de permission est vrai. C’est vrai, collectivement, nous avons vécu beaucoup de choses et beaucoup de gens travaillent très dur », a déclaré Knox. «Vous n’avez pas tort. Vous le méritez. Mais alors il y a le futur toi. Que mérite cette personne? »

Afin de vous reconnecter et de profiter d’un peu plus de liberté tout en protégeant votre futur moi, commencez à mettre de côté de l’argent dès maintenant qui, comme le décrit Knox, est «sûr à dépenser» sans vous mettre en danger financier. Ensuite, créez un espace de refroidissement entre vous et vos dépenses. Désabonnez-vous de tous ces e-mails de vente. Désactivez le paiement en un clic. N’enregistrez pas votre carte de crédit dans votre navigateur Web. Essayez d’attendre 24 heures avant d’acheter quelque chose d’imprévu. Plus important encore, gardez de côté les raisons les plus profondes pour lesquelles vous ne voulez pas vous déchaîner financièrement (quoi que cela signifie pour vous) au cours des prochains mois, en plus de ne pas vous causer plus de stress et de chaos.

«Cela doit vraiment se résumer à cela d’abord, car si nous nous refusons sans raison, ce n’est pas durable et cela ne fonctionne généralement pas», a déclaré Knox. «Le plus grand pourquoi doit être à l’avant-plan. Parce que c’est dur et que ça a été une année terrible.

Elle recommande de trouver une photo qui représente quelque chose pour lequel vous travaillez sur un an à quelques années et de créer l’écran d’accueil de votre téléphone ou de le garder à proximité.

“Quand quelque chose a été aussi dramatique que cette année, l’image à plus long terme devient un peu floue”, a déclaré Knox, “Nous devons donc ramener cela au centre.”

Tout comme les préjugés, se dépenser n’est pas une mauvaise chose. Je suis heureux de soutenir le lieu, le groupe et même, s’ils ouvrent à temps, Scott et Cindi, les propriétaires du camping privé à proximité, qui m’inquiètent parce que j’ai vu leur entreprise grandir pendant tant d’années. . C’est une vérité inextricable: nos dépenses font partie de ce qui allégera les souffrances financières infligées par Covid-19 à nos semblables. Les dépenses de consommation représentent environ 70% du PIB, après tout. Alors je vais dépenser, mais sachant ce que je sais maintenant, je vais dépenser aussi lentement que possible, dans des endroits qui me tiennent à cœur, en trouvant provisoirement des moyens de profiter de la nouvelle normalité, et sans provoquer une autre crise pour moi-même.

Paulette Perhach écrit sur la créativité, les finances, la technologie, la psychologie et tout ce qui inspire la crainte dans des endroits comme le New York Times, Elle et Glamour. Elle poste régulièrement sur WelcomeToTheWritersLife.com.