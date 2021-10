Pourquoi vous pouvez acheter le Thermomix d’Aldi alors que celui de Lidl est interdit | La technologie

Demain, samedi 2 octobre, Aldi met en vente un robot de cuisine avec WiFi et écran tactile. Si vous vous demandez pourquoi vous pouvez acheter ce modèle alors que le Lidl Thermomix est interdit, on vous en explique la raison.

Ces dernières années, le robot de cuisine Lidl a réussi à devenir l’une des alternatives bon marché au Thermomix les plus populaires et les plus recherchées par les utilisateurs.

Nous parlons de Monsieur Cuisine Connect, le robot de cuisine le plus avancé de Lidl, qui possède plus de fonctions et de fonctionnalités que le modèle standard, notamment un écran tactile, une connexion Internet, un guide de cuisson étape par étape et une balance intégrée dans le verre.

Le prix de ce robot de cuisine était de 359 euros, bien moins cher que le Thermomix TM6, c’est pourquoi de nombreux consommateurs ont opté pour l’alternative Lidl.

Mais la justice a donné un revers à la chaîne allemande en janvier dernier. Vorwerk, le fabricant de Thermomix, a entamé une bataille juridique contre Lidl en Espagne et le tribunal a donné raison à lui, forcer le retrait de toutes les unités à vendre et interdire la commercialisation de l’appareil dans notre pays.

Plus précisément, le magistrat a statué en faveur de Vorwerk, considérant que le robot de cuisine de Lidl viole le brevet européen pour Thermomix dans le registre espagnol de 2008. La décision indique que Monsieur Cuisine Connect abuse de la technologie de pesage brevetée de Vorwerk, et c’est la raison de son retrait du marché.

Cependant, Le robot culinaire Lidl n’est pas la seule alternative bon marché au Thermomix. Sans aller plus loin, demain, samedi 2 octobre, un autre modèle avec WiFi, écran tactile et système de cuisson guidée sera en vente chez Aldi à un prix très bas de seulement 279 euros.

Les robots de cuisine sont d’une grande aide dans notre alimentation pour couper, hacher, mélanger et, en bref, préparer les aliments sans avoir à être au courant de tout le processus. Dans ce guide, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour décider de votre achat.

Si ce robot culinaire présente des caractéristiques assez proches de celles du Monsieur Cuisine Connect, Pourquoi peut-il être mis en vente alors que Lidl’s est interdit ?

Très simple : car ce modèle ne viole pas le brevet technologique Vorwerk. L’appareil qu’Aldi va vendre est le Multicuiseur tactile Masterpro, un robot culinaire fabriqué par le groupe Bergner, une entreprise qui n’a rien à voir avec Aldi (la marque blanche d’Aldi pour les appareils électroménagers est Quigg).

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Bien qu’elle ait des caractéristiques similaires à celles du robot de cuisine Lidl, cette entreprise n’a pas été dénoncée par Vorwerk et ne viole pas les brevets Thermomix, elle peut donc être commercialisée sans aucun problème.

À ce jour, Lidl ne peut commercialiser le Monsieur Cuisine Edition Plus qu’en Espagne, un modèle plus basique avec moins de fonctionnalités, très similaire au robot de cuisine Aldi Quigg qui a été mis en vente à de précédentes occasions.