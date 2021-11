Pourquoi vous pouvez toujours tout perdre en crypto-monnaies : Morning Brief

Cet article est paru pour la première fois dans le Morning Brief. Recevez le Morning Brief directement dans votre boîte de réception du lundi au vendredi avant 6 h 30 HE. S’abonner

Lundi 22 novembre 2021

Mettre de l’argent au travail dans les crypto-monnaies reste loin d’être un exercice d’investissement normal, ce qui est quelque chose que les gens avec de grandes visions (notez que ce nombre de personnes augmente à mesure que les cryptos atteignent le grand public) de s’enrichir de dogecoin (DOGE-USD) ou Shibu Inu ( SHIB-USD) en moins de 12 heures doivent être rappelés systématiquement.

Permettez-moi donc d’offrir ce rappel aujourd’hui alors que le bitcoin (BTC-USD) – la crypto de référence – est entré dans son dernier sort de vente.

Acheter une crypto – malgré tout le battage médiatique qui la caractérise comme une classe d’actifs incroyable et des « choses » incontournables pour la prochaine décennie – n’est pas comme acheter une action dans Starbucks ou JPMorgan Chase. Est-ce que je simplifie les choses ici ? Peut-être, mais encore une fois, cela est justifié car de plus en plus de personnes sans expérience en investissement affluent vers le trading de crypto.

Avec Starbucks ou JPMorgan, vous obtenez des communiqués de résultats trimestriels, des appels sur les résultats, des présentations de banques d’investissement et des apparitions médiatiques de dirigeants. Vous savez généralement comment ces grandes entreprises bien connues se portent financièrement et sont susceptibles de se comporter dans les années à venir. Même avec les sociétés à micro-capitalisation (aka penny stocks) qui sont cotées en bourse, vous obtenez un aperçu d’une certaine forme d’états financiers. Dans de nombreux cas, la direction décroche même le téléphone lorsque vous l’appelez.

Mais la crypto est un jeu de balle entièrement différent avec des périodes de volatilité extrêmes (voir les prix du bitcoin ci-dessous, via un graphique astucieux compilé par ma collègue Julie Hyman), pas d’états financiers et pas de dirigeants. Il existe tout simplement, et prospère sur le battage médiatique et la spéculation et s’effondre sur un certain nombre de peurs qui pourraient apparaître de nulle part. En d’autres termes, vous pourriez perdre votre chemise en investissant dans des crypto-monnaies si vous ne comprenez vraiment pas pourquoi vous vous inscrivez.

La probabilité de perdre votre chemise ne fait qu’augmenter à mesure que des investisseurs plus sophistiqués s’impliquent dans l’espace crypto et emploient un éventail de tactiques de trading. Découvrez ce que CoinShares Meltem Demirors nous a dit sur Yahoo Finance Live sur les raisons pour lesquelles les cryptos se battent toujours à travers des poches de fluctuations extrêmes :

« L’une des choses que nous ne pouvons pas oublier, c’est que les marchés de la cryptographie fonctionnent différemment des marchés traditionnels. Il est toujours difficile d’accéder à l’effet de levier. Les traders doivent notamment payer une augmentation de financement pour garder leurs options ouvertes, pour garder leurs positions ouvertes. Cela peut coûter très cher. Vous devez donc vous rappeler que contrairement aux marchés traditionnels où il existe un effet de levier énorme et où vous pouvez emprunter à des coûts très bas, l’argent à effet de levier crypto est très cher. L’autre chose est que le sentiment a tendance à être plutôt volatile. »

Qui suis-je pour me disputer avec un pro comme Meltem qui est dans le jeu de la crypto depuis un moment. Vous ne devriez pas non plus vous disputer (surtout si vous n’avez aucune idée de ce dont elle parlait ci-dessus), apprenez simplement autant que possible sur la crypto avant de barboter. Cette connaissance pourrait faire la différence entre perdre tout votre capital ou gagner un bon retour pour aller dépenser sur quelque chose de réel comme une montre, une voiture, une maison ou des actions JPMorgan.

Bouts

Le marché: L’un des inconvénients de la saison des résultats est que vous avez tendance à vous concentrer si myope sur des entreprises individuelles que vous perdez de vue ce qui se passe sur le marché au sens large. À cette fin, voici quelques éléments à suivre cette semaine maintenant que la folie des gains s’estompe. Premièrement, l’indice Russell 2000 à petite capitalisation a sous-performé le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ces deux dernières semaines. Si des détaillants comme Walmart et Target n’avaient pas offert de commentaires aussi optimistes sur les vacances la semaine dernière, j’aurais dit que le Russell est à la traîne par peur que les prix de l’essence inflationnistes (entre autres choses augmentent) freinent la demande des consommateurs très bientôt. Le Russell a perdu 4% en deux semaines.

Deuxièmement, les actions des compagnies aériennes telles que Delta Air Lines, Southwest Airlines et JetBlue Airways continuent d’être claquées (chaque action a perdu environ 6 % en moyenne la semaine dernière) alors que les prix du pétrole restent élevés et que les inquiétudes liées au COVID-19 remontent en Europe. Il est difficile de voir ces actions fonctionner à moins que ces inquiétudes ne disparaissent, même si la saison des vacances s’annonce forte pour les voyages intérieurs.

Et enfin, l’indice Philadelphia Semiconductor (alias SOX) ouvrira la semaine de négociation raccourcie par les vacances à un niveau record. Chapeau à Nvidia et Qualcomm pour avoir aidé à envoyer le SOX vers de nouveaux sommets. (Voici ce que les PDG de Nvidia et Qualcomm ont récemment dit à Yahoo Finance Live au sujet de leurs plans de croissance.)

Vendredi noir: Je me souviens du bon vieux temps où j’ai passé mon Thanksgiving dans un métro à l’intérieur d’un Walmart très fréquenté couvrant le Black Friday (vers 2016). Je n’ai que de bons souvenirs de l’agitation des rapports de vacances, qui sera différente cette année (ou similaire à 2020) car les détaillants Best Buy, Costco, Walmart, Target et d’autres resteront fermés pour donner aux travailleurs une pause bien méritée. Ce qui peut également sembler différent cette semaine, c’est combien les gens dépensent en ligne et dans les magasins lorsqu’ils rouvriront pour les demandeurs de cadeaux de vacances par rapport à 2020. Toutes les indications indiquent une éruption potentielle des dépenses de vacances, alimentée en grande partie par des salaires horaires plus élevés et des économies accrues. pour les ménages.

Jetez un œil à une nouvelle enquête auprès des consommateurs publiée par Goldman Sachs : « Par tranche de revenu, les consommateurs dont le revenu du ménage est de 100 000 $ ou plus ont la plus grande propension à augmenter leurs dépenses de vacances, avec 37% ayant l’intention de dépenser plus, tandis que 47% des personnes ayant un ménage dont le revenu est inférieur à 50 000 $ prévoient de dépenser moins. Cependant, à l’intérieur de cela, la majorité des répondants de toutes les tranches de revenu ont indiqué les mêmes plans de dépenses ou plus. Nous avons également observé que les consommateurs ayant des enfants dans leur ménage bifurquent pour indiquer « plus » ou « moins » de dépenses, 41 % prévoyant de dépenser plus cette année et 39 % prévoyant de dépenser moins qu’en 2020. »

Cela dit, je pourrai quand même assouvir mon appétit d’adrénaline cette semaine du Black Friday. Je ferai un reportage en direct depuis Herald Square à New York mercredi après-midi et vendredi, quelques invités spéciaux me rejoindront également sur Yahoo Finance Live. Venez me dire bonjour et apportez-moi un sandwich Subway au blé entier avec dinde (sans fromage ni mayo). Les vieilles habitudes ont la vie dure.

Brian Sozzi est un rédacteur en chef et ancre chez Yahoo Finance. Suivez Sozzi sur Twitter @BrianSozzi et sur LinkedIn.

Que regarder aujourd’hui

Économie

8 h 30 HE : Indice d’activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago, octobre (-0,13 en septembre)

10h00 HE : Ventes des maisons existantes, Octobre (6,20 millions attendus, 6,29 millions en septembre)

Gains

16 h 05 HE : Technologies Agilent (UNE) devrait déclarer un bénéfice ajusté de 1,18 $ par action sur des revenus de 1,66 milliard de dollars

16 h 05 HE : Zoom sur les communications vidéo (ZM) devrait déclarer un bénéfice ajusté de 1,10 $ par action sur des revenus de 1,02 milliard de dollars

Politique

Alors que le monde financier attend des nouvelles sur qui Président Biden choisira comme prochain président de la Réserve fédérale, le président a peu de choses sur son emploi du temps public pour le moment jusqu’à 16 h 00 HE, lorsqu’il se rendra à Fort Bragg pour un « Friendsgiving avec des militaires et des familles de militaires ». Le président a un discours sur l’économie demain, quand la nouvelle pourrait être annoncée.

Les Cour suprême annoncera au moins une opinion aujourd’hui à 10 h 00 HE. La spéculation est forte que le tribunal se prononcera sur l’interdiction de l’avortement de six semaines au Texas.

Actualité à la Une

Le FTSE augmente alors que COVID revient hanter l’Europe et que le pétrole atteint son plus bas niveau en huit semaines [Yahoo Finance UK]

Bitcoin tombe alors qu’El Salvador envisage de construire « Bitcoin City » [Yahoo Finance UK]

Le suédois Ericsson rachète la société de cloud Vonage dans le cadre d’un accord de 6,2 milliards de dollars [.]

Musk de Tesla dit que la Model S Plaid pourrait arriver en Chine vers mars [.]

