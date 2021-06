Pourquoi vous pouvez vous attendre à encore plus de volatilité pour les actions AMC

AMC Divertissement (NYSE :AMC) le stock a été sur une course folle jusqu’à présent cette année. Des millions d’investisseurs sur Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux ont uni leurs forces pour pousser les actions AMC à la hausse grâce à de courtes compressions.

Les investisseurs assistent à un affrontement virtuel entre les commerçants de détail et un certain nombre de fonds spéculatifs établis de Wall Street, chaque partie pariant sur un résultat opposé pour le cours de l’action AMC.

Le nombre est fort et les commerçants de détail semblent avoir le dessus jusqu’à présent. Depuis le début de l’année, l’action AMC est en hausse de 2 700 %. L’action des mèmes a grimpé en flèche au début du mois de mai, atteignant 72,62 $ début juin avant de retomber à son prix actuel de près de 60 $.

La direction d’AMC a profité de cette poussée en vendant des actions pour lever des fonds. Le groupe a réussi à apporter 2 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres et de capitaux d’emprunt en 2021.

À ce stade, ce n’est que de la pure spéculation sur ce qui pourrait être le prochain pour les actions AMC. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile pour les chaînes de cinéma comme AMC Entertainment de résister aux vents contraires alimentés par les nouveaux services de streaming.

Si vous êtes un investisseur dont le portefeuille peut gérer le frisson de la spéculation, alors vous voudrez peut-être envisager d’avoir une petite exposition aux actions AMC. Sinon, vous devriez éventuellement investir votre capital dans d’autres entreprises robustes qui ont de solides perspectives de croissance. Voici pourquoi.

Comment les revenus récents sont venus

AMC Entertainment, dont le siège est au Kansas, est le plus grand exploitant de salles de cinéma aux États-Unis avec plus de 1 000 cinémas et 11 000 écrans dans environ 15 pays. Alors que les blocages sont entrés dans nos vies, le cours de l’action AMC a d’abord été écrasé pendant la pandémie. Il y a un an, les actions étaient d’environ 2 $.

Des actions rivales comme Cinémark (NYSE : CNK) et IMAX (NYSE:IMAX) a également souffert. Cependant, ils s’en sont mieux sortis qu’AMC Entertainment. En fait, jusqu’à récemment, la rue semblait prête à radier les actions d’AMC sur le chemin de la faillite.

Début mai, la troupe de théâtre a publié les mesures du premier trimestre. La direction a souligné qu’au 31 mars, “AMC fonctionnait dans 585 cinémas nationaux avec des capacités limitées entre 15 % et 60 %, ce qui représente environ 99 % des cinémas nationaux”.

Au cours du trimestre, les revenus d’AMC ont diminué d’environ 84 % en glissement annuel pour atteindre 148 millions de dollars. La perte nette de 567 millions de dollars était en fait une amélioration, par rapport à 2,18 milliards de dollars au trimestre de l’année précédente. Cependant, AMC a dépensé 313 millions de dollars en espèces.

Le PDG Adam Aron a commenté : « Le renforcement de la position de liquidité et du bilan d’AMC reste une priorité très élevée, et nous avons été actifs à tous les niveaux. Au cours des cinq derniers mois, AMC a levé environ 2 milliards de dollars en fonds propres et en capitaux d’emprunt, y compris la conversion de 600 millions de dollars d’obligations convertibles en actions au prix de 13,51 $ par action.

Depuis la publication des résultats, l’action AMC est passée d’environ 10 $ au prix actuel de près de 60 $. La capitalisation boursière est proche de 29 milliards de dollars. Son ratio prix-vente de 24,2x indique un niveau de valorisation mousseux. Cependant, les commerçants de détail, alimentés par la frénésie des médias sociaux, semblent avoir conclu un accord de poignée de main pour détenir et ne pas vendre les actions.

AMC Entertainment opère dans une industrie stagnante

Maintenant que la pandémie semble s’atténuer, l’argument du taureau est que les cinémas s’ouvrent et qu’AMC peut regagner une partie importante des ventes lors de la réouverture de ses cinémas. Une augmentation du nombre de cinéphiles pourrait en effet générer des flux de trésorerie positifs même si l’entreprise reste non rentable.

Cependant, la pandémie a conduit à une incertitude croissante quant à l’avenir de l’industrie du cinéma. Selon IBISWorld, « la taille du marché de l’industrie des salles de cinéma aux États-Unis a diminué de 19,1 % par an en moyenne entre 2016 et 2021. »

En d’autres termes, le secteur du cinéma avait déjà du mal à générer des bénéfices avant la pandémie, car les foules de films restaient à l’écart. Les billets de cinéma vendus aux États-Unis sont en baisse constante depuis le pic de 2002 de près de 1,6 milliard.

De plus, le streaming est devenu plus populaire que jamais pendant la pandémie en tant que principale forme de divertissement à la maison. Jusqu’à présent, malgré l’ouverture de l’économie, de nombreuses personnes semblent conserver leurs abonnements au streaming. Cela constituerait naturellement un vent contraire important pour les exploitants de salles de cinéma comme AMC, dont la reprise sera probablement limitée par le ralentissement général de l’industrie cinématographique.

L’essentiel sur les actions d’AMC

Le capital de 2 milliards de dollars qu’AMC a récemment levé pourrait offrir un peu de répit pour la reprise des opérations dans les mois à venir. Cependant, le cours surévalué de l’action AMC ne reflète pas une amélioration de son activité sous-jacente. La société a accumulé 5,5 milliards de dollars de dettes pendant la pandémie. Maintenant, la direction doit vendre de nouvelles actions pour les rembourser.

Après des semaines d’action boursière, les investisseurs de détail restent toujours bien organisés pour maintenir le cours de l’action AMC en hausse. Chaque vente institutionnelle a rencontré des mouvements de short-squeeze conséquents. Cependant, près de 23% des actions AMC sont toujours vendues à découvert malgré la frénésie d’achat d’actions meme.

Par conséquent, l’action AMC est susceptible de rester très volatile dans un proche avenir et ne conviendrait qu’aux spéculateurs dont les portefeuilles peuvent gérer de tels investissements à haut risque/rendement élevé. Pour le reste, Wall Street offre de nombreuses opportunités d’investissement dans des noms stables et à forte croissance.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de vingt ans aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.