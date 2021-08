Pourquoi vous voudrez éventuellement reprendre vos fonctions : expert en comportement

Une récente augmentation des cas de Covid-19 due à la variante delta relance la discussion sur le retour au travail à travers le pays. Avec Apple et Alphabet reportant leurs plans de retour au travail jusqu’en octobre, les entreprises et les employés réévaluent s’ils souhaitent retourner au bureau.

Les problèmes de sécurité et de santé persistants avant même l’augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid suggèrent qu’il faudra du temps aux travailleurs pour se sentir à l’aise de revenir dans un bureau. Mais finalement, dit Dan Ariely, professeur d’économie comportementale et de psychologie à l’Université Duke, lorsque cela sera sûr, les travailleurs voudront être de retour au bureau plus qu’ils ne le pensent.

“En général, lorsque les gens sont stressés, anxieux et inquiets, ce n’est pas le moment de s’attendre à ce que les gens réfléchissent et comprennent leurs propres motivations de la meilleure façon possible”, a déclaré Ariely.

Après avoir fait face à une année remplie d’incertitude, l’expert en comportement humain affirme que ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour que les travailleurs prennent des décisions définitives concernant leur retour au bureau, mais, finalement, lorsque le moment sera venu de prendre des décisions sur le retour au travail, les travailleurs peuvent se surprendre.

Retour au travail en personne à titre d’essai

Même si les plans ont été repoussés, de nombreuses entreprises comme Apple et Google conçoivent des modèles de travail hybrides, obligeant les employés à revenir à une semaine de travail raccourcie plutôt qu’à une semaine complète de cinq jours, bien que la flexibilité du modèle hybride de chaque entreprise varie.

Quel que soit le modèle, Ariely recommande aux entreprises de prévoir dans un premier temps une période d’essai pour le retour au bureau, au lieu d’obliger les employés à adopter un plan de retour au travail permanent. Il dit que les entreprises devraient offrir aux employés des semaines de travail raccourcies pour une durée spécifique, et après cette période, les employés peuvent décider de travailler plus de jours par semaine.

Ariely pense que cela entraînera un plus grand nombre de travailleurs qui choisiront de travailler en personne.

“Revenir en arrière n’est qu’une étape difficile”, a déclaré Ariely. “Mais si nous amenons les gens à le faire, même pendant un mois ou deux, je pense que les gens seront très différents à la fin de cette période.”

Les gens entrent dans le bâtiment du siège de Goldman Sachs à New York, aux États-Unis, le lundi 14 juin 2021.

Michael Nagle | Bloomberg | .

Beaucoup de gens ont peur de retourner au travail, tandis que d’autres se sentent à l’aise de travailler à distance, et Ariely dit que les gens doivent essayer de nouvelles choses avant de prendre des décisions permanentes. Il a comparé un plan d’essai de retour au travail avec l’achat d’un nouveau matelas.

“Si vous allez dans un magasin de matelas, vous pouvez imaginer à quoi ressemble le matelas et vous pouvez vous y allonger pendant cinq minutes”, a déclaré Ariely. “Mais pour vraiment en faire l’expérience, vous devez utiliser le matelas pendant un mois pour comprendre comment c’est.”

Ne sous-estimez pas les interactions sociales

Alors que le travail à distance est avantageux pour de nombreux travailleurs, en réduisant les coûts de garde d’enfants et en augmentant les opportunités accessibles, le travail en personne peut être utile pour l’interaction personnelle et la collaboration en entreprise, ce qui peut être entravé dans un monde virtuel, un point que de nombreux PDG ont expliqué en expliquant pourquoi ils veulent que les travailleurs reviennent.

“Les gens ne comprennent pas à quel point les autres leur manquent”, a déclaré Ariely. “Je pense que nous oublions les joies que nous recevons des autres.”

Pendant les périodes de confinement, de quarantaine et de séparation, les gens se sont habitués à l’isolement et, dans de nombreux cas, ont oublié la valeur de l’interaction sociale. La recherche comportementale, y compris une découverte étrange sur les humains citée par Ariely, montre à quel point nous sommes profondément sociaux en tant qu’animaux : les gens sentiront inconsciemment leurs mains après avoir serré la main d’une autre personne.

Cette simple action involontaire révèle la profondeur et la complexité de l’interaction sociale, a déclaré Ariely. Les gens apprécient également de regarder dans les yeux de quelqu’un, de voir son sourire, d’entendre ses paroles et de sentir son odeur comme moyen d’interaction, a-t-il déclaré.

“Nous sommes des animaux sociaux, et maintenant cela nous a été retiré et nous avons en quelque sorte oublié ce que c’est”, a déclaré Ariely. “Mais je pense que lorsque les gens retourneront au travail, nous nous en souviendrons.”

Prenez le contrôle là où vous le pouvez

Alors que les experts continuent de débattre des raisons pour lesquelles les gens ne retournent pas au travail, Ariely recommande aux entreprises de présenter des options claires de retour au travail, et les employés doivent reprendre le contrôle là où ils le peuvent.

“Nous vivons dans un environnement dans lequel beaucoup de nos libertés nous ont été retirées”, a déclaré Ariely. “Il y a des choses que, tout d’un coup, nous ne pouvons pas faire. Nous n’avons pas le même contrôle sur nos vies.”

Lorsque le contrôle est supprimé, Ariely dit que le bien-être psychologique peut être supprimé. Quand Ariely était un patient brûlé à l’hôpital il y a des années, il a dit qu’il avait un bouton sur lequel il pouvait appuyer six fois par jour pour recevoir des analgésiques, et ce contrôle était important pour son bien-être.

De la même manière, les employés devraient reprendre le contrôle de la manière qu’ils peuvent. À petite échelle, les gens peuvent prendre le contrôle en faisant de l’exercice, en créant une nouvelle routine ou en ouvrant un compte d’épargne, dit Ariely, mais surtout, les entreprises devraient présenter des options claires pour le retour au travail et permettre aux employés de contrôler leur choix.

Le CNBC @Work Summit revient

Cet automne, le 13 octobre, le directeur informatique de Facebook Atish Banerjea, la directrice des opérations et de la technologie de Bank of America Cathy Bessant, le PDG de WeWork Sandeep Mathrani et la directrice financière d’Estee Lauder Tracey Travis parleront de la construction d’un avenir résilient et plus encore. S’inscrire maintenant.