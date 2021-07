Pourquoi ‘WandaVision’ cible ‘Blade Runner’ dans son dernier épisode

La mini-série WandaVision (Jac Schaeffer, 2021), qui est désormais disponible en intégralité sur Disney Plus, nous a laissé dans ses neuf chapitres de nombreuses références à l’univers cinématographique Marvel lui-même. Mais aussi les bandes dessinées sur lesquelles il s’est basé, des comédies télévisées célèbres des années 1950 à nos jours, deux adaptations du Magicien d’Oz (Lyman Frank Baum, 1900), un membre de son équipe de création ou le regretté scénariste Stan Lee sur un couple d’occasions. Et, pour finir le travail, en l’épisode “The Series Finale” (1×09) ils font un clin d’œil très évident à un célèbre film culte ; et il y a plusieurs autres ingrédients qui complètent son image conceptuelle.

La porte Tannhäuser

Lorsque Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) retire son sort sur Westview et que la bulle hexagonale rétrécit, sous le chapiteau du cinéma Coronet La porte Tannhäuser est annoncée. Bien sûr, aucun film n’existe avec ce titre, il s’agit donc une référence directe à Blade Runner (Ridley Scott, 1982) et l’un des monologues les plus marquants de l’histoire du grand écran : celui de Roy Batty (Rutger Hauer). « J’ai vu des choses que vous ne croiriez pas. Attaquez les vaisseaux en feu au-delà de l’épaule d’Orion. J’ai vu des rayons C briller dans le noir près de la porte Tannhäuser. Tous ces moments seront perdus dans le temps comme des larmes sous la pluie. Il est temps de mourir », dit-il.

Cependant, la première chose que le scénariste David Webb Peoples a écrit (12 singes) après avoir remplacé Hampton Fancher (Blade Runner 2049) manquait la mention la porte populaire. « J’ai connu des aventures, j’ai vu des endroits que les gens ne verront jamais, j’ai été hors du monde et je suis revenu… Frontières ! », a déclaré Roy Blatty. « Je me suis planté sur le pont arrière d’un phare clignotant à destination des Champs de Plutition avec de la sueur dans les yeux, regardant les étoiles se battre sur l’épaule d’Orion… J’ai vu une flotte d’attaque brûler comme une allumette et disparaître. Je l’ai vu, je l’ai ressenti ! ». Aucun signe de Tannhäuser.

Le monologue rond de Blade Runner

Son nom, par contre, vient d’une légende allemande à propos d’un poète et chevalier ainsi nommé, il découvre le Vénusberg, la caverne dans les montagnes où vécut la déesse Aphrodite, après avoir franchi quelques portes géantes. Et, dans certaines versions, le spectre d’un ancien monsieur qui essaie d’aider Tannhäuser intervient car il connaît les dangers de sa découverte : Eckart ou Eckhard, qui sonne comme le personnage principal Rick Deckard (Harrison Ford) pour nous. Un autre réplicant de Blade Runner comme Roy Batty, Pris (Daryl Hannah) ou Rachael (Sean Young) mais inconscient de sa propre condition, une nature qui rejoint les clins d’œil dans le dernier épisode de WandaVision.

Le fait est que la réécriture définitive par David Webb Peoples contenait ces mots : « J’ai vu des choses… J’ai vu des choses que vous, petits, ne croiriez pas. Des vaisseaux d’attaque en feu depuis l’épaule d’Orion, brillants comme du magnésium… Je suis monté sur le pont arrière d’un phare clignotant et j’ai vu des rayons C briller dans le noir près de la porte Tannhäuser. Tous ces moments… seront partis. ” Philip K. Dick, l’auteur du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1968), sur lequel Blade Runner est basé, est décédé avant sa sortie. Mais il a pu dire au magazine Starlog en 1982 que cette scène écrite “l’a ému aux larmes”. Oui Rutger Hauer a fait le tour avec vos modifications.

La nature des réplicants et de l’espace

Sans que les spectateurs aient pu voir le véritable chapiteau du cinéma Coronet dans “The Series Finale”, il serait difficile pour Blade Runner de se rappeler quand Vision (Paul Bettany) parvient à arrêter la White Vision (idem) en parlant à lui à propos Le paradoxe de Thésée et lui transmettre sa mémoire synthézoïde. D’une part, certains des réplicants, des robots difficiles à distinguer des êtres humains, ont reçu des souvenirs spécifiques de chair et de sang pour leur faire croire qu’ils appartenaient à une telle espèce. Ainsi, le super-héros androïde parvient à convaincre son pâle ennemi juré que, malgré le fait que ses pièces soient différentes de celles de la Vision originale comme celles du navire réformé de Thésée, il est maintenant Vision.

L’évidence, cependant, est dans la première scène post-crédit du chapitre. Une présumée agente des forces de l’ordre (Lori Livingston) alerte Monica Rambeau (Teyonah Parris), à qui la magie du Hex a conféré les pouvoirs surhumains de Spectrum, qui la revendique dans le cinéma Coronet. Là, elle l’informe que Nick Fury (Samuel L. Jackson) l’envoie sans le nommer, se révèle être un extraterrestre Skrull qui se cache derrière l’identité d’une femme qu’il aura répliquée et propose de rencontrer l’architecte du SHIELD dans l’espace. De retour là où Roy Batty a eu ses vrais souvenirs et où est-il situé ce qui est censé être une station-service pour les vaisseaux spatiaux : la porte Tannhäuser.

