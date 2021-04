Pourquoi Washington continue-t-il de punir Cuba? ⋆ 10z viral

Selon le site d’analyse géopolitique STRATFOR, les sanctions sont «un outil coercitif pour contraindre une entité ciblée à ajuster son comportement» et peuvent être effectuées de plusieurs manières et, en fait, appliquées pour des raisons très différentes. Un aspect intrigant de l’imposition de sanctions est que certaines de ces raisons ne visent pas principalement à modifier le comportement de la cible, mais plutôt à la pénaliser pour ne pas avoir suivi les politiques du punisseur.

Depuis soixante ans, la politique de punition des États-Unis est infligée à Cuba, une petite île des Caraïbes située à environ 90 miles de la Floride qui a été malicieusement victimisée par les administrations successives – à l’exception d’une – à Washington.

La ligne officielle du Département d’État est que «les États-Unis maintiennent un embargo économique global sur la République de Cuba. En février 1962, le président John F. Kennedy a proclamé un embargo sur le commerce entre les États-Unis et Cuba, en réponse à certaines mesures prises par le gouvernement cubain, et a ordonné aux départements du commerce et du Trésor de mettre en œuvre l’embargo, qui reste en vigueur. aujourd’hui.” N’aimez-vous pas simplement que «certaines mesures prises par le gouvernement cubain»? Après tout, le gouvernement cubain n’a pas tenté d’envahir les États-Unis, mais comme le rapporte history.com, «l’invasion de la Baie des Cochons en avril 1961 était une attaque ratée lancée par la CIA pendant l’administration Kennedy pour pousser le dirigeant cubain Fidel Castro du pouvoir.

Les autres actions de Washington incluaient la merveilleusement nommée opération Mongoose qui impliquait, entre autres plans étranges et merveilleux, plusieurs plans pour l’assassinat du dirigeant cubain. (C’est peut-être une coïncidence si la série américaine de manœuvres militaires anti-russes dans l’Arctique s’intitule Dynamic Mongoose.) C’était un programme de terrorisme, de sabotage et de guerre psychologique étrangement semblable aux fandangos ultérieurs de la CIA et d’autres agences qui étaient – et sont – destinés à perturber et si possible à détruire les personnes et les régimes dont les politiques sont jugées indésirables par l’establishment de Washington.

Dans le cas de Cuba, les campagnes énergiques, coûteuses et illégales des États-Unis n’ont pas réussi à renverser l’administration de La Havane qui, bien sûr, est très loin d’être démocratique, car Cuba est un État à parti unique avec un chef autocratique, tout comme la Corée du Nord. et l’Arabie saoudite, pour prendre quelques exemples.

Il est à noter que la Corée du Nord, avec sa dictature totalitaire absolue, est considérée comme un ennemi implacable des États-Unis tandis que l’Arabie saoudite, avec sa monarchie absolue totalitaire, est l’un des principaux acheteurs d’armes américaines. Actuellement, le président Biden «examine» certaines futures ventes d’armes aux Saoudiens qui, de 2015 à 2020, ont totalisé plus de 64 milliards de dollars, mais les relations semblent assez cordiales. Certains observateurs pourraient considérer cela comme un peu incohérent, étant donné que pendant la campagne électorale présidentielle, l’actuel président Biden a qualifié l’Arabie saoudite d’un État «paria» sans «valeur sociale rédemptrice», mais il a sans aucun doute ses raisons de repenser cette élection. position.

À l’autre bout du monde, le traitement de certains de ses citoyens par le gouvernement cubain est en effet répréhensible, et le Département d’État note que «les principaux problèmes relatifs aux droits de l’homme comprenaient: les exécutions illégales ou arbitraires, y compris les exécutions extrajudiciaires, par le gouvernement; disparition forcée par le gouvernement; la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux dissidents politiques, aux détenus et aux prisonniers par les forces de sécurité; conditions de détention difficiles et potentiellement mortelles; arrestations et détentions arbitraires. . . » etc.

Il est compréhensible que Washington désapprouve cet état de choses et il pourrait même y avoir une justification pour une action contre le régime cubain conformément à la Charte des Nations Unies. Tout comme il pourrait y avoir une justification pour une action similaire contre l’Arabie saoudite où, comme le rapporte le Département d’État, «les questions relatives aux droits de l’homme comprenaient les homicides illégaux; exécutions pour délits non violents; les restitutions forcées; disparitions forcées; et la torture des prisonniers et des détenus par des agents du gouvernement. Des arrestations et détentions arbitraires ont également été signalées; prisonniers politiques; ingérence arbitraire dans la vie privée. . . les restrictions aux libertés de réunion, d’association et de mouvement pacifiques; restrictions sévères de la liberté religieuse. . . » etc.

Alors pourquoi les sanctions américaines se poursuivent-elles contre Cuba, alors que les relations américaines avec l’Arabie saoudite continuent d’être cordiales? Le Département d’État explique qu’en ce qui concerne ce dernier, les pays «ont un intérêt commun à préserver la stabilité, la sécurité et la prospérité de la région du Golfe et se consultent étroitement sur un large éventail de questions régionales et mondiales» tout en « liens culturels et éducatifs »et leur« partenariat est enraciné dans plus de sept décennies d’amitié et de coopération étroites », ce qui est légèrement plus long que la durée de la campagne anti-Cuba de Washington.

Certes, les Saoudiens n’ont pas invité l’ex-Union soviétique à stationner des missiles nucléaires sur leur territoire comme l’ont fait les Cubains après le fiasco de la Baie des Cochons. Cela a rapproché les missiles nucléaires soviétiques du continent américain de la même manière que le déploiement antérieur des missiles nucléaires américains Jupiter en Turquie, qui avait mis Moscou à portée. (Un nouveau livre de Serhii Plokhy, Nuclear Folly: A History of the Cuban Missile Crisis, est un excellent examen de la crise.)

Cuba n’a jamais pu être pardonnée pour ses actions, et les sanctions ont augmenté en nombre et en portée jusqu’à ce qu’en 1982, le président Reagan en ait augmenté la sévérité après avoir désigné Cuba comme un État parrain du terrorisme pour son soutien à la guérilla antigouvernementale en Amérique du Sud. Puis, dans les années 90, les présidents GHW Bush et Bill Clinton ont rendu les sanctions encore plus dures. La loi Helms-Burton de 1996 a officialisé la condition selon laquelle ils resteraient en place jusqu’à ce qu ‘«un gouvernement de transition ou un gouvernement démocratiquement élu soit au pouvoir».

Le président Obama a apporté du bon sens à la confrontation inutile et infructueuse et a entamé un dialogue en 2014. Les États-Unis ont annulé la désignation absurde comme État sponsor du terrorisme, rétabli les relations diplomatiques, réduit les restrictions sur les voyages et se sont généralement comportés comme un pays adulte. En 2016, Obama s’est rendu à La Havane – le premier président américain à se rendre à Cuba depuis Calvin Coolidge en 1928 – et dans un discours debout, seul un discours a déclaré: «Je suis venu ici pour enterrer le dernier vestige de la guerre froide dans les Amériques. Je suis venu ici pour tendre la main de l’amitié au peuple cubain. . . J’ai dit clairement que les États-Unis n’ont ni la capacité ni l’intention d’imposer des changements à Cuba. Les changements à venir dépendront du peuple cubain. Nous ne vous imposerons pas notre système politique ou économique. » C’était comme si une ère de pragmatisme et de bon sens était en train de se lever.

Mais l’aube a été condamnée par Trump qui a rapidement détruit tous les accords qui avaient bénéficié au peuple cubain. Il était déterminé à anéantir toutes les améliorations nationales et internationales initiées par Obama et largement réussies, augmentant ainsi la souffrance humaine dans de nombreuses régions du monde. On pensait que Biden pourrait être plus raisonnable, mais le 16 avril, la Maison Blanche a annoncé qu’un changement de politique n’est pas une priorité absolue et que toute modification «serait régie par deux principes clés – le soutien à la démocratie et aux droits de l’homme, et la conviction que les Américains, en particulier les Cubano-Américains, étaient les meilleurs ambassadeurs de la liberté et de la prospérité. Aucune mention des Cubains cubains; juste des Cubains qui sont Américains.

Nous revenons donc au mantra de 1996 de la poursuite des sanctions jusqu’à ce qu ‘«un gouvernement de transition ou un gouvernement démocratiquement élu soit au pouvoir». Mais qu’en est-il de l’Arabie saoudite, où il n’y a pas de gouvernement démocratiquement élu et où les droits de l’homme sont pratiquement inexistants?

Commentant le meurtre du journaliste américain Jamal Khashoggi par des agents saoudiens, la Maison Blanche a déclaré: «Notre objectif est de recalibrer la relation, d’empêcher que cela ne se reproduise et de trouver des moyens de travailler avec les dirigeants saoudiens.»

Alors voilà: Cuba restera l’un des ennemis choisis de Washington, soumis à des sanctions qui blessent les citoyens ordinaires sans rien de positif, tandis que les relations avec le régime autocratique meurtrier saoudien seront «recalibrées» afin de faciliter la «collaboration» avec un groupe de barbares qui achètent des armes américaines coûteuses. Il y a plus qu’une bouffée de saloperie pathétique ici: il y a une puanteur de corruption amorale.

_______