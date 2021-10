Pourquoi Washington encourage-t-il l’Inde à affronter le Pakistan ?

L’Inde et le Pakistan partagent une longue frontière et ne s’entendent pas bien, c’est un euphémisme. La principale cause de désaccord est le territoire divisé du Cachemire qui, dès 1948, nécessitait l’attention du Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui a abouti à une résolution déterminant, entre autres, qu’il devrait y avoir un « plébiscite libre et impartial pour décider si l’État de Jammu et le Cachemire doit adhérer à l’Inde ou au Pakistan. Cela ne s’est pas produit et le différend apparemment insoluble pourrait bien conduire à une quatrième guerre entre les pays, tous deux dotés de l’arme nucléaire.

On pourrait penser que dans de telles circonstances, la nation «la mieux éduquée et la mieux préparée» du monde, que le président Biden déclare également avoir «une force inégalée», appliquerait au moins une partie de son éducation, de sa préparation et de son pouvoir pour encourager l’Inde et le Pakistan à s’engager dans négociations significatives et progresser vers un rapprochement.

Pas un espoir.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman s’est récemment rendue en Inde et au Pakistan, mais plutôt que d’essayer d’amadouer et de persuader ses pays hôtes de réduire les tensions et les affrontements bilatéraux, elle a publiquement insulté le Pakistan et a exhorté l’Inde à coopérer encore plus militairement avec les États-Unis. Elle a creusé l’abîme de la polarisation dans un discours public dans le centre commercial indien, Mumbai, en déclarant « Nous ne nous voyons pas construire une relation large avec le Pakistan et nous n’avons aucun intérêt à revenir à l’époque de l’Inde-Pakistan. Ce n’est pas là que nous sommes. Ce n’est pas là que nous allons être. Non contente d’avoir manifestement pris parti et d’avoir ainsi attisé les incendies dans une région de poudrière, elle a déclaré que lorsqu’elle se rendrait au Pakistan le lendemain, ses discussions auraient lieu dans « un but très précis et étroit », et tout ce qui serait discuté serait transmis à l’Inde parce que « nous partageons des informations entre nos gouvernements ».

Les raisons de cette augmentation du soutien américain à l’Inde dans sa confrontation avec le Pakistan ne sont pas difficiles à détecter, et la principale est que l’Inde et la Chine sont à couteaux tirés, voire dans un état d’impasse militaire agressive. Tout pays en désaccord avec la Chine est automatiquement considéré avec l’approbation de Washington, tandis que tout pays qui coopère activement avec la Chine – comme le Pakistan – est également automatiquement considéré comme un ennemi de la liberté.

Les États-Unis avaient besoin du Pakistan pendant leurs 20 ans d’occupation militaire de l’Afghanistan et ont tenté d’utiliser les gouvernements successifs d’Islamabad pour les aider dans leurs opérations. Mais maintenant que lui et l’alliance militaire de l’OTAN et quelque 300 000 membres des propres forces militaires afghanes ont été mis en déroute de manière décisive par environ 70 000 sauvages talibans barbares, fanatiques et hirsutes, il est de plus en plus attrayant pour l’administration Biden de blâmer quelqu’un d’autre que le Pentagone. et l’establishment de Washington pour la débâcle catastrophique. Ils prétendent que le Pakistan a aidé les talibans – et on ne peut nier que le gouvernement et son armée à Islamabad ont maintenu le contact avec les talibans afghans, pour de bonnes raisons.

Comme je l’ai écrit il y a quelques années, en 2007, le chef de la Direction du renseignement interservices de l’époque, le général Kayani (qui est devenu chef de l’armée), « a déclaré à l’auteur, en réponse à une question directe, que « bien sûr » il maintenait le contact avec certains groupes subversifs, non seulement en gardant les portes ouvertes pour les négociations, mais en gardant la trace de divers membres de ces organisations. Il a déclaré que s’il n’avait pas de contact avec ces personnes, elles disparaîtraient tout simplement et sa direction perdrait tout degré d’influence qu’elle pouvait exercer sur elles en cas de besoin. »

Il a donc gardé le contact – et il y avait un besoin incontestable de l’influence et de l’assistance du Pakistan en Afghanistan.

En décembre 2018, même Voice of America a rapporté qu’après les négociations entre les États-Unis et les talibans à Abou Dhabi « le Premier ministre pakistanais Imran Khan . . . a réitéré que son pays « fera tout ce qui est en son pouvoir » pour faire avancer le processus de paix afghan. Khan aurait déclaré : « Le Pakistan a contribué au dialogue entre les talibans et les États-Unis à Abu Dhabi. Prions pour que cela conduise à la paix et mette fin à près de trois décennies de souffrance du courageux peuple afghan. » Washington a minimisé l’importance de l’aide pakistanaise, mais VOA a reconnu que « le porte-parole américain a également déclaré qu’une lettre récente du président américain Donald Trump au Premier ministre pakistanais Imran Khan » soulignait que l’aide du Pakistan au processus de paix afghan est fondamentale pour construire un État américain durable. partenariat pakistanais ».

L’International Crisis Group est objectif au sujet du Pakistan et a noté récemment que « Dès la conférence de Bonn de 2001 qui a établi une feuille de route pour l’Afghanistan post-invasion, le Pakistan avait demandé l’inclusion des talibans dans les consultations sur la restructuration constitutionnelle et politique de l’Afghanistan. Un ancien diplomate pakistanais a déclaré que le Pakistan avait « imploré les États-Unis d’inclure les talibans à Bonn ». Les efforts constants du Pakistan pour persuader les États-Unis d’intégrer les talibans dans le courant politique dominant ont semblé porter leurs fruits une décennie plus tard, lorsque l’administration Obama a signalé son intention de quitter l’Afghanistan et son ouverture à parler avec les talibans. Et les nombreuses tentatives d’aller vers une solution pacifique se sont enchaînées, aidées par l’influence du Pakistan, qui s’est attiré les foudres de Washington au motif que le Pakistan offrait « des refuges aux organisations terroristes ».

Le fait qu’avant l’invasion américaine en 2001, le Pakistan n’avait subi qu’un seul attentat suicide (par un Égyptien fou essayant de faire sauter son ambassade) et qu’entre janvier 2002 et le 10 octobre 2021, selon les calculs du South Asia Terrorism Portal de l’Inde, il y a eu 594 attentats-suicides, tuant plus de 5 000 civils, peut sembler en contradiction avec les allégations selon lesquelles le Pakistan aime les terroristes, tout comme le fait que 1231 membres de l’armée ont été tués à la suite de la guerre des États-Unis, dont 24 sont morts dans un attaque sauvage de mitraillage par des avions d’attaque américains du côté pakistanais de la frontière avec l’Afghanistan.

Non seulement le Pakistan a énormément souffert de la barbarie terroriste, mais il y a environ 1,4 million de réfugiés afghans enregistrés dans le pays ainsi que 1,5 million de personnes non enregistrées – et d’autres affluent à la suite de la récente débâcle. Les problèmes sociaux, économiques et sécuritaires résultant de la présence de ces exilés continuent d’être énormes, mais les États-Unis refusent de reconnaître qu’il pourrait y avoir de grandes difficultés à identifier des sympathisants ou des adeptes des talibans parmi des millions. Et, comme le souligne un analyste de l’Atlantic Council, « les décideurs américains ont fermé les yeux sur l’impact négatif d’un Afghanistan instable sur le Pakistan. . . «

Mais le Pakistan est en veilleuse de Washington et le président Biden ne parlera pas avec le Premier ministre Imran Khan, ce qui est considéré par le Pakistan comme une insulte délibérée. D’autre part, le président a chaleureusement accueilli le Premier ministre indien Modi à la Maison Blanche en septembre et a déclaré avec effusion qu’il souhaitait «accueillir mon ami – et nous nous connaissons depuis un certain temps – à la Maison Blanche. Et, monsieur le Premier ministre, nous allons continuer à bâtir sur notre solide partenariat.

Le parti pris continu de Washington concernant l’Inde contre le Pakistan ne servira à rien pour les États-Unis. Il rapprochera le Pakistan de la Chine, avec laquelle il entretient déjà les liens économiques les plus étendus et les plus importants, et renforcera la détermination de l’Inde à intensifier sa dangereuse confrontation avec Pékin. Washington veut conquérir en divisant le sous-continent, mais tout ce qu’il fait, c’est augmenter la probabilité d’une plus grande confrontation qui conduira au conflit. La déclaration de Wendy Sherman selon laquelle « nous ne nous voyons pas établir une relation large avec le Pakistan » était une bévue diplomatique majeure qui a alimenté les feux de l’hostilité.

Biden et ses faucons devraient s’arrêter pour réfléchir où ils essaient d’emmener le monde et envisager une approche qui pourrait conduire à des négociations et à des compromis plutôt que d’encourager l’Inde et le Pakistan sur la voie de la guerre.

_______