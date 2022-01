Pourquoi Watford a été sage jusqu’à présent cette fenêtre de transfert

Zéro draps propres en 18 matchs vous dit tout ce qu’ils doivent savoir sur Watford en ce moment. marquer des buts n’a pas été trop préoccupant compte tenu de la forme brûlante de la signature estivale d’Emmanuel Dennis, ainsi que de la contribution de Joshua King de cinq buts. L’ailier vedette Ismaila Sarr a également trouvé le fond du filet à cinq reprises avant sa blessure, dont il devrait revenir dans environ un mois. Mais, avec seulement deux points d’avance sur Burnley, 18e, les renforts défensifs sont indispensables pour les Hornets s’ils veulent conserver leur statut de Premier League. Heureusement pour les fidèles des Hornets, il semble que la hiérarchie prenne de nombreuses mesures pour corriger les plus grandes faiblesses de l’équipe.

L’approche défensive nécessaire de Watford pour janvier

Défendre toute la saison décevant

Les Hornets ont égalé le record du championnat du moins de buts encaissés en une seule campagne lors de la promotion de la saison dernière, marquant seulement 30 buts en 46 apparitions. Cependant, le record s’est avéré donner aux Hornets un faux sentiment de sécurité. La statistique des buts contre attendus a montré que Watford avait été extrêmement chanceux la saison dernière ; ils avaient un xGA de 47,3, ce qui signifie qu’ils ont concédé 17,3 fois de moins que prévu statistiquement. Les erreurs de championnat n’étaient pas sanctionnées. En Premier League, presque tous les mésaventures sont capitalisés.

Ils étaient à quelques minutes d’atteindre leur première feuille blanche en Premier League depuis leur victoire emblématique 3-0 contre Liverpool en mars 2020, mais un regretté vainqueur de Davinson Sanchez a volé la feuille blanche et des points lors du premier match de 2022 contre Tottenham Hotspur.

Deux signatures déjà terminées

Les arrières gauche Adam Masina et Danny Rose n’ayant pas réussi à avoir un impact important dans la plupart de leurs apparitions, le besoin d’un nouveau partant était criant. Hassane Kamara a récemment été confirmé comme la première recrue de Watford en janvier, rejoignant l’OGC Nice en Ligue 1.

Le joueur de 27 ans a joué dans la première division française au cours des dernières saisons, bien que l’arrivée de Melvin Bard au poste d’arrière gauche pour Nice ait ouvert la porte à un transfert à l’extérieur. Kamara est un arrière gauche bien équilibré qui est presque certain d’entrer dans le onze de départ dès que possible et d’avoir sa place à perdre pour le reste de la saison.

Watford vient également de confirmer la signature de Samir de l’Udinese. L’arrière central gauche est exactement ce dont Watford a besoin. Même s’il vient du club frère de l’Udinese (car les deux clubs appartiennent à la même famille), la force du pied gauche et la fiabilité/cohérence défensive de Samir méritent de prétendre à une place dans la formation de départ.

Deux autres signatures en préparation pour Watford

Le renforcement défensif semble ne faire que commencer pour Claudio Ranieri. Selon Adam Leventhal de ., un accord pour le milieu de terrain défensif de la KAS Eupen Edo Kayembe est presque conclu. Des rumeurs ont également germé à propos de la venue potentielle du défenseur central de Besiktas Domagoj Vida en Angleterre, les Hornets étant connus pour vouloir deux défenseurs centraux cette fenêtre de transfert, bien qu’un accord pour Vida soit à quelques pas. D’autres défenseurs centraux ont également été liés.

Kayembe serait une signature nécessaire. Watford ne manque pas de choix au milieu de terrain – avec Moussa Sissoko et Imran Louza en particulier impressionnant cette saison – bien qu’ils soient sans numéro six vraiment naturel. Kayembe, brillant dans l’élite belge, fournirait un solide point d’ancrage pour les trois milieux de terrain. Étant donné qu’il n’a que 23 ans également, il ne fera que continuer à s’améliorer.

Pour des raisons de profondeur et de compétition de départ, un autre défenseur central devrait et sera ciblé, probablement de qualité similaire à Samir.

Watford tire le meilleur parti d’une situation mouvementée

Les malheurs défensifs sont impossibles à dissimuler. Rétrospectivement, négliger d’investir dans la défense l’été dernier était une lacune de la hiérarchie de Watford. Peut-être que l’investissement défensif de ce mois de janvier couvre simplement les blessures que l’on s’est fait soi-même. Néanmoins, ces transferts valent mieux tard que jamais pour Watford.

Compte tenu des contraintes financières fournies par la fenêtre de transfert de janvier, COVID et une deuxième relégation potentielle en trois saisons, on ne peut pas s’attendre à ce que les Hornets dépensent huit chiffres sur un joueur individuel. Les arrivées ne sont peut-être pas les noms les plus accablants, mais elles ont un sens financier, et elles devraient avoir ce qu’il faut pour au moins s’assurer que la défense de Watford n’est pas odieusement décevante comme elle l’a été jusqu’à présent.

Photo principale

Intégrer à partir de .