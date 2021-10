Pourquoi Watford avait raison de licencier Xisco Munoz

Une autre année, un autre manager de Watford a été limogé. C’est la même vieille histoire, une histoire impopulaire qui a toujours rapporté d’énormes récompenses pour les Hornets. Il n’est pas conventionnel qu’une équipe anglaise limoge autant les entraîneurs-chefs, mais entre une finale de la FA Cup et six campagnes de Premier League au cours des sept dernières saisons, la philosophie acharnée a fonctionné pour Watford. Le limogeage de Xisco Munoz, cependant, est peut-être le plus dur, mais en même temps, il est plus que nécessaire.

Watford devait se séparer de Xisco Munoz

Xisco Munoz limogé par des frelons

Après une défaite terne face à Leeds United, les Hornets ont limogé l’entraîneur-chef espagnol.

Dans une déclaration sur le site officiel du club, Watford a déclaré : « Le conseil d’administration estime que les performances récentes indiquent fortement une tendance négative à un moment où la cohésion de l’équipe devrait s’améliorer visiblement. Les Hornets seront toujours reconnaissants à Xisco pour le rôle qu’il a joué dans l’obtention de la promotion de la saison dernière et lui souhaite bonne chance pour sa future carrière dans le football.

La vision autrefois claire de la hiérarchie est devenue floue

Les Hornets ont nommé Muñoz entraîneur-chef après sa seule expérience d’entraîneur-chef sous la forme de 11 matches dans l’élite géorgienne, rendant ainsi son arrivée discutable au départ. Bien qu’il ait été promu en Premier League avec Watford, le limoger pour un manager plus expérimenté avec une expérience de Premier League / de haut niveau n’aurait pas été un choc. Cependant, la hiérarchie de Vicarage Road a aimé la trajectoire dans laquelle se dirigeait le club avec le sympathique patron. Il semblait être l’entraîneur-chef qui favoriserait le mieux l’unité lors d’un retour dans la meilleure ligue du monde.

Mais, comme l’a déclaré le club, des performances récentes (à savoir un tirage au sort contre Newcastle et une défaite épouvantable contre Leeds) ont suggéré qu’une telle cohésion et les améliorations souhaitées sont en train de s’aggraver. Et donc, malgré l’énorme réussite de Muñoz en matière de promotion, même avec les Hornets à quatre points au-dessus de la zone de largage après sept matches, l’espoir de sécurité commençait déjà à s’estomper (car ramasser beaucoup plus de points avec la tactique/gestion actuelle semblait intenable, et un est la seule chose qui pourrait potentiellement changer cela).

Tactiques apprivoisées

En Premier League, Watford a essayé de jouer un style de jeu basé sur la possession similaire à celui du championnat (tout en essayant de s’aligner de manière plus contre-attaquante, mais sans jouer réellement de cette manière à indice d’octane élevé et à transition rapide. ). Et, étant donné que les Hornets ont l’une des équipes les plus faibles de la ligue, essayer continuellement de jouer de la même manière – pas de presse haute ni de contre-attaques cohérentes – était inacceptable, surtout après avoir essayé la même tactique pendant quelques matches et n’avoir vu aucune amélioration. Si quoi que ce soit, les performances sont devenues plus pauvres et plus sombres. Ismaila Sarr, bien qu’il ait déjà marqué quatre buts cette saison, n’a pas été suffisamment servi en contre-attaque pour montrer davantage sa classe.

Contre Wolverhampton Wanderers, Watford n’a récolté que 0,19 xG. Ils ont accumulé le même nombre de xG contre Leeds. En termes simples, le style que Watford jouait ne fonctionnait pas. Essayer fréquemment de jouer à l’arrière a conduit à de nombreuses erreurs au milieu de terrain ou en défense qui ont conduit à des buts (ou des coups de pied arrêtés qui ont abouti à des buts). Et, bien qu’il ait clairement eu du mal à participer à un tel jeu de préparation, Muñoz a insisté sur le fait que de telles tactiques persistaient : les leçons n’avaient pas été tirées, et cela est venu piquer les Hornets et, comme c’est le cas, l’entraîneur-chef.

Les omissions aléatoires de certains des joueurs les plus talentueux du club dans les équipes des jours de match (comme Imran Louza, la signature estivale la plus chère de Watford, jouant rarement Ben Wilmot, ce qui a conduit au départ du talentueux défenseur central, etc.) a également soulevé des points d’interrogation pendant son règne.

Le début de saison facile de Watford est la raison pour laquelle ils ont sept points sur sept : compte tenu de leurs performances, sept points sont une chance. Compte tenu de leur opposition, plus de sept points seront nécessaires dans les matches inverses si la sécurité doit être atteinte. Et, comme l’a souligné le club, le changement et l’amélioration avec la direction actuelle ne se produisaient pas. Une nouvelle identité tactique meilleure est nécessaire.

