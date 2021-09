Pourquoi Wenwu de Tony Leung est l’un des meilleurs méchants du MCU .

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a finalement fait ses débuts en salles, avec un début record au box-office et des critiques élogieuses. Réalisé par Daniel Destin Cretton, le 25e volet de Marvel Cinematic Universe est le premier film de la phase 4 de la franchise à présenter une nouvelle histoire de héros et d’origine. Les histoires d’origine ont toujours été essentielles pour le MCU, car elles sont à la base de la phase 1 et dispersées dans les phases 2 et 3. La plupart, sinon, toutes les histoires d’origine MCU ont suivi la même formule que l’époque révolutionnaire. Homme de fer en 2008, mais avec plus ou moins de succès. Alors que Shang-Chi suit la plupart de ces étapes stéréotypées, il y a un aspect qui élève le film au-dessus des autres. C’est le personnage de Wenwu, interprété par un acteur légendaire Tony Leung. La performance de Leung est si authentique et sincère qu’elle prend ce qui aurait pu être un autre méchant classique du MCU à une note et en fait l’un des personnages les plus sympathiques du MCU. Tout cela, bien sûr, dépend de la performance de l’acteur légendaire, et il ne déçoit pas.

CONNEXES: Si ‘Shang-Chi’ vous a mis d’humeur pour Tony Leung, regardez ces films ensuite

Le personnage qu’il incarne, Wenwu, également connu sous le nom de mandarin dans d’autres médias de bandes dessinées, n’avait pas grand-chose à faire. Le personnage du mandarin était embourbé dans des stéréotypes racistes et, dans l’ensemble, n’a pas trop bien vieilli dans les récits de bandes dessinées modernes. Tony Leung et les scénaristes Cretton et David Callaham modifier cela, pour la plupart. Avec une légère configuration sous la forme de Iron Man 3 et un plan plus ancien de Marvel, Tony Leung reçoit un monologue incroyable à mi-parcours du film. Il parle d’ascendance, de tradition et de respect de votre culture et de ce qui a précédé, tout en se moquant dans un méta-dialogue de l’occidentalisation de ses origines sous la forme du faux mandarin. Tout cela pour reconnaître l’histoire tremblante de la bande dessinée du personnage qu’il représente ET nettoyer le canon MCU? Seul Leung pouvait prendre cette décharge d’exposition qui lui était donnée et y mettre une réelle émotion et du cœur.

Leung le fait plusieurs fois tout au long du film. Son personnage a le plus d’histoire avec les points de l’intrigue intégrale du film, il se voit donc confier une grande partie du travail en termes d’explication de l’histoire. L’exposition dans un film MCU n’a rien de nouveau, et la plupart du temps, elle est forcée et ralentit l’histoire. Dans Shang-Chi, cependant, Leung prend ces moments d’explication et les utilise comme un lien avec les désirs de ses personnages. C’est également le mérite des scénaristes, car la majeure partie de l’exposition est liée à la famille de Wenwu, à savoir sa femme Ying Li et son fils Shang-Chi. Les désirs et le besoin de Wenwu de découvrir Ta Lo sont dus au besoin de retrouver sa femme et de reconstituer sa famille. Sa livraison des lignes a des téléspectateurs sympathiques et même presque enracinés pour sa cause. Wenwu ne vient pas d’un lieu de malice mais d’intentions altruistes.

Pour cette raison, toute exposition faisant partie de la performance de Leung provient d’un lieu de passion intense et de désir d’être à nouveau avec sa famille. Tony Leung est un acteur incroyable, avec des performances remarquables dans des films comme Ashes of Time et Internal Affairs, c’est un acteur qui sait vraiment comment puiser dans les émotions et les motivations des personnages qu’il incarne. Même dans les scènes dans lesquelles Leung n’a pas de dialogue, il en dit toujours plus avec sa performance physique que ce que la plupart des antagonistes du MCU font dans l’ensemble de leurs films.

Image via Disney

Cela est évident dans les scènes de flashback dans lesquelles Leung n’a pas de mots mais s’exprime lui-même et son humeur avec la façon dont il se comporte et les expressions qu’il choisit d’utiliser, avec la caméra en plein focus sur lui. Après la mort de sa femme, Wenwu s’assoit contemplatif à son bureau avant d’ouvrir de force la boîte dans laquelle il gardait ses dix bagues, symbolique du retour à son sombre passé de tueur et de conquérant. De sa posture à son mouvement, le jeu physique de Tony Leung est tout aussi émouvant que ses scènes de parole. Même sa performance avec les dix anneaux qui ont été ajoutés en post-production fonctionne extrêmement bien. La nouvelle conception créative des armes emblématiques convient bien à Leung et au personnage de Wenwu, et il les utilise avec une précision effrayante, encore un autre aspect de sa performance physique.

L’aspect le plus important de Tony Leung et de sa performance en tant que Wenwu est sans aucun doute sa chimie avec le rôle principal du film, Simu Liu comme Shang-Chi. Leur dynamique père/fils est la relation la plus intéressante du film, et cela grâce à l’alchimie des deux acteurs. Leung et Liu ont toutes les scènes les plus émouvantes du film, et le conflit et leur relation sont au cœur du film. Alors que Wenwu pense que son chemin de destruction mènera à l’achèvement de sa famille, Shang-Chi sait qu’il ne détruira que ce qui en reste.

Image via Disney

Chaque fois que Liu partage l’écran avec Leung, le rôle charismatique est complètement différent. Le dialogue de Leung avec Liu élève la tension dans presque toutes les scènes dans lesquelles ils se trouvent ensemble, et cela est plus évident que jamais dans leur confrontation finale, dans laquelle les sentiments enfouis et le ressentiment bouillonnent. Leung brise vraiment le moule du méchant générique et fait ressortir une performance tout aussi puissante de Liu. Cela mène à une belle conclusion, dans laquelle Wenwu de Leung rencontre sa disparition sans donner de coups de pied ni de cris, mais avec une paix calme et un autre exemple d’une performance incroyable que Leung livre dans le film sans aucun dialogue. Son expression dans ses derniers instants est tout ce qui est exigé de l’acteur.

Ces derniers moments définissent la performance de Leung dans le film et montrent que le MCU commence à tirer la leçon des méchants médiocres de son passé. En obtenant un acteur puissant comme Tony Leung, Cretton et son équipe sont capables d’élever une exposition confuse et une histoire alambiquée en un drame familial intime qui semble avoir de réels enjeux, à la fois personnels et à grande échelle. Tony Leung fait vraiment de Wenwu l’un des meilleurs antagonistes que le MCU a à offrir.

CONTINUER À LIRE: ‘Shang-Chi’ sortira sur Disney + en novembre

Comment ‘Lucifer’s Rory amène la dernière saison à une conclusion satisfaisante

Regardons de plus près le personnage de Rory Morningstar et pourquoi était-elle un ajout digne de la série.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Ernesto Valenzuela

(8 articles publiés)



Ernesto Valenzuela est un rédacteur de fonctionnalités de jeu pour Collider. Il écrit sur les films, les bandes dessinées, la télévision et les jeux vidéo depuis 2017. Quand il ne fait pas ça, il regarde probablement Basketball ou vous dit que Metal Gear Solid 2 est le plus grand jeu jamais créé. C’est un scénariste en herbe et le père de deux chiens.

Suite

D’Ernesto Valenzuela