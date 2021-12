Pourquoi West Ham est l’adversaire parfait pour Romelu Lukaku pour briser la sécheresse de Chelsea

Bien qu’il reste l’un des principaux attaquants du football mondial, Romelu Lukaku traverse actuellement une période de sécheresse.

Signé pour 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan cet été, le retour de Lukaku à Stamford Bridge était destiné à annoncer des buts et de l’argenterie.

.

Lukaku a marqué lors de ses deuxièmes débuts à Chelsea à Arsenal

.

Le Belge a marqué lors de sept matchs consécutifs de Premier League contre les Hammers

Après avoir marqué 42 buts en 58 apparitions pour le club et le pays la saison précédente, il semblait approprié que les Blues se séparent d’une somme d’argent aussi importante pour compléter leur équipe vainqueur de la Ligue des champions.

Bien que Timo Werner et Kai Havertz se soient vaillamment battus à l’avant sans numéro 9 reconnu, Thomas Tuchel a identifié le meilleur buteur belge comme la « pièce manquante du puzzle ».

Cependant, il s’est avéré un deuxième départ moins que fructueux jusqu’à présent; le joueur de 28 ans a marqué trois buts en neuf matches de Premier League cette saison, touchant deux fois les boiseries et raté deux grosses occasions également.

La mise en garde est que la saison de Lukaku a été gâchée par une blessure à la cheville subie en mars, Tuchel l’ayant présenté depuis le banc contre Manchester United et Watford, mais samedi pourrait constituer le tremplin parfait pour sa saison.

.

Everton avait tendance à toujours obtenir un résultat contre les Hammers grâce à Lukaku

.

La séquence de buts s’est poursuivie à Manchester United, Lukaku a attrapé un doublé lors de ses débuts contre les Hammers

.

Le joueur de 28 ans peut-il retrouver sa touche de buteur à Stratford ? SPÉCIAL PARI TALKSPORT EDGE – OBTENEZ ANTONIO ET LUKAKU POUR MARQUER AU 15/2

Les Blues s’aventureront vers l’est pour un derby londonien contre les espoirs de la Ligue des champions West Ham United, un match que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT à partir de 12h30.

Lukaku a exercé son métier pour West Bromwich Albion, Everton et Manchester United avant son retour dans l’ouest de Londres, ce qui signifie que les Hammers sont un ennemi bien trop familier.

En 13 matchs contre les Irons, il a contribué neuf buts et quatre passes décisives et a même réussi à marquer dans sept matchs consécutifs de haut niveau entre septembre 2013 et octobre 2016.

Lukaku a également inscrit neuf buts contre Southampton, faisant de West Ham l’un de ses adversaires préférés de Premier League et pourrait devenir le septième joueur à marquer à deux chiffres contre les Hammers dans l’élite s’il peut redécouvrir sa touche de buteur lors du coup d’envoi de l’heure du déjeuner.