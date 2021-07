Pourquoi Will Smith ne fait-il pas partie de la brigade suicide? Le producteur explique ce qui s’est passé

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers étendu de DC a connu des débuts difficiles, avec des projets comme Batman v Superman et Suicide Squad n’ayant pas réussi à se connecter avec le public. Ce dernier obtiendra une suite / un redémarrage grâce à The Suicide Squad de James Gunn, mettant en vedette une poignée d’acteurs de retour. Mais Will Smith ne reprendra pas son rôle de Deadshot, et maintenant un producteur a expliqué ce qui s’est passé.