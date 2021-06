Pourquoi Willem Dafoe a eu l’impression qu’ils “volaient par le siège de notre pantalon” en train de filmer la Sibérie exaltante

Les collaborations de Willem Dafoe avec le cinéaste Abel Ferrara remontent à 1998, lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois au New Rose Hotel. Mais ces conteurs ont réalisé qu’ils parlaient des langages cinématographiques similaires, et cela a conduit à de multiples collaborations cinématographiques au fil des ans. Dafoe, en fait, est apparu dans les trois derniers films de Ferrara, et quatre de ses cinq derniers, dont la Sibérie, qui fait son chemin dans les salles. Mais lorsque la star de Spider-Man et The Lighthouse s’est entretenue avec CinemaBlend pour parler du processus du duo, nous avons appris que leur alchimie leur permet de se déplacer rapidement, ce qui est favorable au budget.