Pourquoi Willie Robertson de Duck Dynasty a coupé ses cheveux longs emblématiques

Le slogan de la très populaire émission A&E Duck Dynasty était peut-être “Money, Family, Ducks”, mais il aurait facilement pu être imaginé comme “Beards, Beers, and Birds”. La famille Robertson est devenue célèbre pour les choses folles qu’elle disait dans la série, et surtout, leurs barbes et coiffures particulièrement débraillées. Willie Robertson, PDG de la dynastie en question, a choqué les fans quand il a coupé ses propres cheveux longs emblématiques l’année dernière, mais révèle maintenant la raison du changement.