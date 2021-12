Willow Smith a failli arrêter d’être musicien.

Dans une interview accordée à NME le vendredi 3 décembre, la chanteuse de 21 ans a déclaré qu’après son méga tube viral « Whip My Hair » en 2010, elle avait l’impression d’en avoir « extrêmement fini avec la musique ».

Après la sortie de la chanson, Willow a fait une pause dans tout ce qui touche à la musique pour voir si elle voulait vraiment rester musicienne, en disant à NME : « Je n’ai pas fait de musique pendant une année entière, ce qui est insensé pour moi. »

« Je voulais faire d’autres choses pour savoir si la musique était la vraie affaire ou non. Mais c’est juste resté, mec. Ça ne partirait pas », a-t-elle expliqué. « C’est comme si la musique disait : ‘Je suis dans ta tête et dans ton cœur ; ton colocataire pour toujours. Tu pourrais écrire un livre si tu veux, mais ça ne va pas être ton truc principal. Tu ne vas pas me quitter derrière et être un auteur. ‘ »