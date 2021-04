Pourquoi Wolff a eu tort de dire à Russell qu’il aurait dû reculer contre Bottas · .

Quels que soient les droits ou les torts de l’affrontement George Russell-Valtteri Bottas au 33e tour du Grand Prix d’Émilie-Romagne – surtout, les stewards n’ont pris aucune autre mesure, suggérant qu’aucun pilote n’était principalement à blâmer – l’aspect le plus étonnant n’était pas que le pilote Mercedes courait une Williams à l’époque, ou qu’il était sur le point d’être doublé par son coéquipier Lewis Hamilton, mais les commentaires ultérieurs du chef d’équipe Toto Wolff.

«Toute la situation n’aurait jamais dû se produire. Valtteri a eu un mauvais 30 premiers tours et n’aurait jamais dû être dans cette position, mais George n’aurait jamais dû se lancer dans cette manœuvre étant donné que la piste se tarissait », a commencé Wolff, logiquement, mais a ensuite ajouté,« cela signifiait prendre des risques et le l’autre voiture devant lui était une Mercedes.

«Tout jeune conducteur ne doit jamais perdre cette perspective globale. Beaucoup à apprendre pour lui, je suppose.

“[A young driver] Il faut voir qu’il y a une Mercedes et qu’elle est mouillée, donc il y a un certain risque de dépasser et les chances sont contre lui de toute façon quand la piste s’assèche.

Notez l’implication que Russell aurait dû renoncer à se battre pour une position légitime au motif que la Mercedes pourrait être plus rapide, plus tard. Wolff a également suggéré (en plaisantant) que Russell pourrait être rétrogradé à la Renault Clio Cup comme punition plutôt que d’être promu dans l’équipe principale de Mercedes à la fin de la saison, lorsque son contrat de trois ans avec Williams expirera.

Dossier: «30 mauvais tours» pour Bottas devraient davantage concerner Mercedes que la passe ratée de RussellQue l’accident a provoqué un drapeau rouge qui, en raison des caprices du redémarrage réglementaire, a permis à Hamilton de passer d’un septième à un deuxième presque certain – gagnant 12 points précieux et coûtant à son rival Red Bull un potentiel huit au championnat des constructeurs – semblait perdu pour Wolff. .

Examinons cependant les commentaires de Wolff dans la «perspective globale» de la Formule 1: il s’agit avant tout d’une compétition sportive dans laquelle les pilotes s’efforcent de fournir le meilleur résultat possible pour leurs équipes et pour eux-mêmes – dans cet ordre. Il n’y a absolument aucun doute que Russell a fait précisément cela, même si sa tentative de passe s’est finalement avérée malheureuse, et Wolff, en tant que PDG d’une équipe de F1, devrait être le premier à le reconnaître.

Russell, est bien sûr un pilote soutenu par Mercedes qui court pour une équipe (client) alimentée par Mercedes. Bottas est un pilote dirigé par Wolff (en partie) – l’Autrichien fait partie d’un syndicat qui gère sa carrière, après avoir financé les années de formation de Valtteri – au volant de l’équipe Mercedes dans laquelle Wolff détient une participation de 33,3%. Voyez-vous le potentiel d’énormes conflits d’intérêts dans ce qu’est une arène sportive mondiale?

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Après la course, Russell a publié une déclaration admettant: «Aujourd’hui n’a pas été mon jour le plus fier. Je savais que ce serait l’une des meilleures opportunités de marquer des points cette saison et, quand ces points comptent autant [Williams] en ce moment, parfois vous prenez des risques. Cela n’a pas payé et je dois en assumer la responsabilité.

Interview: Des déceptions massives se produisent, je peux y faire face: George Russell parle à .Notez le «avoir». Par implication, cependant, George n’assume pas «l’entière» responsabilité. On se demande si cette déclaration était volontaire. En effet, on se demande pourquoi Wolff n’a pas reconnu le besoin de points par l’équipe de combat compte tenu de son ancien rôle de directeur exécutif de Williams, de ses récents liens avec l’équipe en tant qu’actionnaire et de sa relation en tant que fournisseur d’unité motrice (et à partir de 2022 du groupe motopropulseur).

Wolff a également suggéré que le programme de mise à niveau de son équipe pourrait être mis en péril en raison de l’accident, car «Notre voiture est une radiation dans un environnement de plafonnement des coûts; ce n’est certainement pas ce dont nous avions besoin. Et cela va probablement limiter les mises à niveau que nous pouvons faire.

«Nous sommes très limités en matière de plafonnement des coûts, et ce que nous avons toujours craint, c’est la radiation totale d’une voiture. Celui-ci ne sera pas une annulation totale, mais presque, et ce n’est pas quelque chose que nous voulions vraiment », a-t-il déclaré après la course, ajoutant qu’il mettrait l’accent sur ces points à Russell. Pourtant, Wolff a peu parlé en public du rôle de Bottas dans l’accident, sauf pour impliquer qu’il avait sous-performé pendant 30 tours.

Williams, fonctionnant avec un budget inférieur même au plafond de 145 millions de dollars, a également subi des dommages importants, mais a accepté l’affaire stoïquement. Le responsable de la performance des véhicules de l’équipe, Dave Robson, a déclaré: «En finir avec rien est évidemment profondément frustrant. Mais je suppose que le seul point positif est que la voiture était bonne, le rythme était bon.

«Au moins, l’accident est venu du fait que nous avons attaqué, et de toutes les voitures à attaquer, c’était la Mercedes, ce que nous n’avons pas pu faire depuis longtemps.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Le potentiel de conflit d’intérêts ne s’arrête pas non plus à Williams – Wolff est actionnaire d’Aston Martin, partenaire de l’équipe de F1 à moteur Mercedes anciennement connue sous le nom de Racing Point, qui a été reconnue coupable l’année dernière par les commissaires de la FIA d’avoir dupliqué illégalement l’arrière de Mercedes. conduits de freins. Combien de temps avant que Wolff n’exerce son influence sur les pilotes d’Aston Martin ou sur les stratégies de l’équipe?

Wolff a déclaré que Russell avait «beaucoup à apprendre». En effet, l’influence de Wolff sur trois équipes de F1 est telle que l’on s’interroge sur les pressions politiques qui peuvent être exercées, en particulier si la dépendance de McLaren aux unités de puissance est prise en compte dans l’équation. Aucun autre individu n’exerce autant de pouvoir sur une combinaison d’équipes et de pilotes de F1 que Wolff.

Alors que la FIA autorise depuis fin 2010 les «ordres d’équipe» au sein d’une même équipe, toute forme de fixation de course est expressément interdite. Le fait de menacer les conducteurs qui ont la témérité de contester leur position dans des conditions de concurrence relève sans doute de cette dernière catégorie. Wolff devrait être tenu de clarifier officiellement ses commentaires d’après-course et de s’engager à ce que Russell soit libre de courir sur toute la grille.

Ferrari fournit des groupes motopropulseurs à deux équipes clientes – son directeur général de F1, Mattia Binotto, ne détient aucune participation dans l’équipe ni aucun contrat de pilote – et Alpine uniquement à sa propre équipe, tandis que Honda est fournisseur de moteurs pour deux équipes (Red Bull) uniquement. Ainsi, Wolff détient potentiellement plus de pouvoir politique que Ferrari et plus qu’Alpine et les deux opérations Red Bull combinées.

On attribue à Platon (le philosophe classique, pas le champion des voitures de tourisme): «La mesure d’un homme est ce qu’il fait avec le pouvoir.» C’était évident dimanche soir.

ActualitésParcourir tous les articles de News Focus

Partagez cet article . avec votre réseau: