Pourquoi Wonder Woman était la meilleure annonce aux Game Awards

Un lecteur espère que l’annonce d’un jeu Wonder Woman signifie que Warner Bros. commence enfin à prendre ses jeux DC Comics au sérieux.

Je ne vais pas prétendre que je suis resté éveillé toute la nuit pour regarder les Game Awards jeudi/vendredi. Tout semblait totaliser près de quatre heures au total, ce qui est tout simplement idiot pour quiconque a du travail le matin. Si c’est comme avant, c’était probablement juste un mélange horrible d’annonces dans des annonces dans des annonces, donc je suis très heureux d’avoir pu passer aux bons morceaux quand je me suis levé le lendemain matin.

Je suis particulièrement content de ne pas être resté éveillé car ce n’était pas une très bonne sélection d’annonces. C’est probablement plus la faute de Covid qu’autre chose, mais rien ne m’a particulièrement attiré au-delà de Slitterhead et Star Wars: Eclipse (jusqu’à ce que je découvre que Quantic Dream le faisait). En tant que fan de DC Comics, la révélation de loin la plus excitante, même s’ils n’ont rien montré en fait, était Wonder Woman.

Comme cela a été souligné depuis des années, y compris sur la boîte de réception, Wonder Woman est le super-héros parfait pour se transformer en jeu vidéo, car elle a une variété de pouvoirs, tue quand c’est nécessaire, et bien que sa galerie de voyous ne soit pas la meilleure. elle combat toujours des dieux et des monstres de la mythologie grecque – elle a donc une gamme intégrée d’ennemis à chair à canon. S’il n’y avait pas eu le fait que… c’est une femme, ils en auraient fait un jeu il y a des années. Mais heureusement, les choses sont un peu plus éclairées de nos jours et nous en avons enfin un.

Diana a toujours été l’une de mes préférées car c’est un personnage complexe qui essaie de répandre la paix et l’amour tout en ayant un tempérament colérique et n’ayant pas la règle de non-tuer de Batman. Elle veut que tout le monde s’entende, mais elle est plus que disposée à frapper des têtes si quelqu’un empêche que cela se produise. Elle est presque aussi forte et invulnérable que Superman, mais c’est une combattante mieux entraînée et n’a pas de faiblesses particulières, donc elle est sans doute plus dangereuse.

Ce n’est pas seulement le fait qu’un grand personnage reçoive enfin son dû (surtout compte tenu de la façon terrible dont elle a été gérée dans Injustice) qui m’excite, mais cela signifie, espérons-le, que Warner a reconnu les plaintes selon lesquelles tout ce qu’ils font est de créer des jeux Batman et cherchent maintenant à élargir leur gamme.

Certes, Wonder Woman a probablement été commandée à la suite du succès du film original, qui a été suivi par l’étrangement horrible Wonder Woman 1984, mais si c’est la logique, j’imagine qu’il y a de très bonnes chances qu’ils aient également commencé à travailler sur un jeu Aquaman, car cela rapportait encore plus d’argent (plus d’un milliard, je suis surpris de le découvrir – apparemment, la Chine a vraiment aimé).

Cela n’a pas aussi bien fonctionné, mais peut-être qu’il y aura peut-être aussi un film Shazam en route, car il a très bien été évalué et a beaucoup de potentiel évident. Suicide Squad a probablement reçu le feu vert sur la base du film original, donc je pense qu’il est très probable que c’est la logique que Warner utilise. Bien que, pour être honnête, je ne suis pas impressionné par tout ce que j’ai vu du jeu de Rocksteady jusqu’à présent. Cela a l’air vraiment générique en termes d’action et j’en ai marre de voir des versions « méchantes » des héros au lieu de leurs incarnations appropriées.

C’est ce que j’espère le plus pour Wonder Woman. Qu’ils la dépeignent comme un personnage bon et noble, ce qui, espérons-le, est probable, puisque le film a raison. Ensuite, ils peuvent faire la même chose avec Superman (regardez la nouvelle émission, qui vient de commencer sur BBC, pour voir comment le personnage devrait agir) et nous pouvons enfin mettre au lit l’idée que Superman est « ennuyeux ».

Si ces jeux sont des succès, j’espère qu’ils auront la confiance nécessaire pour créer des jeux basés sur des personnages, qu’ils aient ou non un film à venir. Green Lantern est attendu depuis longtemps comme un bon jeu et Blue Beetle (qui a un film en développement) fonctionnerait très facilement.

Pour être honnête, je ne sais pas comment vous décririez les pouvoirs de Flash dans un jeu, mais il y en a des tonnes d’autres qui seraient très faciles et intéressants, notamment Atom, Green Arrow, Stargirl, les Teen Titans, John Constantine, Swamp Thing , Zatanna, Black Canary, Etrigan le démon, Adam Strange, Deadman et Metamorpho.

Et avant que quiconque ne dise qu’il n’en a jamais entendu parler, comme si c’était une raison pour ne pas les faire, pensez simplement au nombre de super-héros Marvel dont vous avez entendu parler lorsqu’ils ont eu un film pour la première fois. Zut, la plupart des gens n’avaient même pas entendu parler d’Iron Man avant le début du MCU.

Je suis probablement trop optimiste ici, mais j’espère que le jeu Wonder Woman signifie que Warner est enfin prêt à profiter de tout ce que DC Comics a à offrir et j’ai vraiment hâte de voir où nous allons d’ici .

Par le lecteur Ishi

