Pourquoi Wong est devenu l’un des MVP du MCU

Compte tenu de sa dernière apparition et de ce que nous y avons vu, je pense qu’il est grand temps que nous reconnaissions Wong comme l’actuel MVP du MCU. Ce type a été discrètement en arrière-plan pendant des années dans le MCU, et il semble maintenant qu’il aura enfin la chance de passer au premier plan et de diriger une nouvelle génération de héros. Wong sera probablement, et a peut-être toujours été, l’un des meilleurs du groupe MCU, et après une brève évaluation des faits, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.