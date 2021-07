Pourquoi X frappe toujours la place pour Def Leppard

Après l’aventure départ rock alternatif de Slang, Déf Leppard revisité leur signature sonore anthémique avec style sur Euphorie de 1999. Cet album confiant et au titre précis a donné un disque d’or, mais – à leur crédit – le groupe a de nouveau évité sa formule gagnante et a fait bouger les choses alors qu’il entrait dans le nouveau millénaire et commençait à travailler sur son prochain disque, 2002’s X.

Bien que X soit souvent censé signifier « 10 » en chiffres romains, le disque est en fait le huitième album studio de Leppard. C’est aussi, au sens le plus large du terme, le disque le plus éhontément lié à la «pop» que ces infatigables Yorkshiremen aient offert au cours de leur longue et distinguée carrière.

“Nous avons dit cette fois-ci : ‘Vous savez quoi, faisons de bonnes chansons, et si ce sont toutes des chansons pop, ce seront toujours des chansons pop à base de guitare'”, a déclaré le chanteur Joe Elliott au moment de la sortie de X. , le 30 juillet 2002. “‘Pop’ est un mot étrange – c’est l’abréviation de populaire, et cela peut être n’importe quoi de Sabbat noir à l’église de Charlotte.

En conséquence, Leppard a commencé à façonner les morceaux de X lors de sessions préliminaires chez Elliott à Dublin, où une chanson de l’un de leurs groupes préférés leur a fourni une inspiration opportune.

“Nous avons entendu ‘Jaded’, la chanson Aérosmith a écrit avec Marti Frederiksen », a déclaré le guitariste Phil Collen à VH1 en 2002. « Nous avons pensé, Wow, ça a l’air cool, ça sonne contemporain et énergique, mais c’est évidemment Aerosmith. Ne serait-ce pas génial s’il y avait une version Def Leppard de ça ?

Les crédits d’écriture de chansons de Frederiksen incluent également “Undo It” de Carrie Underwood, lauréat du BMI Country Award, et “Love Remains The Same” de Gavin Rossdale. Le talentueux auteur-compositeur, producteur et multi-instrumentiste nord-américain s’est ainsi associé à Def Leppard et a joué un rôle décisif dans la création de X, en écrivant le single irrésistiblement radiophonique du Top 30 UK “Now” et en produisant deux autres de les morceaux phares de l’album, “You’re So Beautiful” et la pop ardente et grand écran de “Everyday”.

Les collaborations ne se sont pas arrêtées là non plus. Nicki Minaj/ L’auteur-compositeur de One Direction Wayne Hector a fourni au groupe l’élégante ballade assistée par des cordes “Long, Long Way To Go”, tandis que Leppard a également décampé pour ABBA‘s Polar Studios avec les compositeurs Per Aldeheim et Andreas Carlsson (Backstreet Boys, Britney Spears) pour travailler sur “Unbelievable”, une chanson pop en plein essor qui a adroitement assimilé les rythmes, les boucles et les guitares acoustiques au son hard rock caractéristique de Leppard.

Cependant, alors que les fans ont peut-être été un peu déconcertés par certains des crédits de co-écriture de X, le contenu éclectique du disque a démontré qu’il n’y avait vraiment rien à craindre. En effet, “Four Letter Word” et “Cry” au tranchant dur ont tous deux poussé sans pitié les amplis à 11, tandis que “Gravity” – qui oscillait entre des vers électro-pop nerveux et un refrain typiquement entraînant – a également montré que l’innovation restait primordiale pour Joe Elliott et compagnie.

Après avoir mixé dans les célèbres studios olympiques de Londres (où Leppard a terminé son tout premier single, “Wasted”, avec le producteur Nick Tauber, en 1979), le travail sur X s’est terminé en mai 2002, et l’album est sorti deux mois plus tard. Comme Joe Elliott l’a dit à l’époque, “Notre public est prêt à nous laisser faire.” Il avait tout à fait raison : la fidèle base de fans du groupe a fait en sorte que X ait culminé à la 14e place au Royaume-Uni et à la 11e place du Billboard 200, égalant ainsi la performance d’Euphoria.

Def Leppard est revenu plus tard à leur son hard rock légendaire, rendant hommage à leurs influences formatrices avec l’album de reprises fougueux Yeah!, en 2006, et faisant suite à Chansons passionnées de 2008 de The Sparkle Lounge. Pourtant, le X accompli est l’avorton de la portée de personne, et ses créateurs se souviennent affectueusement.

« Je pense qu’il y a des trucs super sur X », a déclaré Phil Collen à Yahoo en 2006. « Je pense qu’il y a des trucs sérieux – des compositions vraiment courageuses. C’était courageux parce que nous n’avons pas fait le « truc de Def Leppard » pour lequel nous sommes si bien connus.

Achetez ou diffusez X.