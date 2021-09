Pourquoi Xbox Game Pass devrait être sur la Nintendo Switch

Oliver Cragg / Autorité Android

Au grand dam de certains joueurs, les rumeurs selon lesquelles le Xbox Game Pass – le « Netflix du jeu » de Microsoft – pourrait arriver sur la Nintendo Switch ont été au moins temporairement annulées en août. “Nous n’avons pas l’intention de l’apporter à d’autres types de plates-formes fermées pour le moment, principalement parce que ces plates-formes fermées ne veulent pas quelque chose comme Game Pass”, a récemment déclaré Phil Spencer, directeur de Xbox, à GamesRadar. Il y a également eu des indices que Nintendo aurait peut-être refusé une proposition – mais même si c’était le cas, nous pensons que Game Pass pourrait être un bon choix sur le Switch pour un certain nombre de raisons.

Pourquoi nous voulons voir Xbox Game Pass sur Nintendo Switch

L’avantage évident pour les acheteurs de Switch serait la possibilité de jouer à des dizaines de jeux à bas prix. Un abonnement de base au Game Pass coûte 10 $ par mois et permet aux joueurs de télécharger à partir d’une sélection tournante de plus de 100 titres. Beaucoup d’entre eux sont excellents, des versions tierces aux grandes versions des propres studios de Microsoft – voir les ajouts récents comme Hades ou Psychonauts 2, respectivement. Nintendo n’a pas de service équivalent, ce qui signifie que si vous voulez essayer quelque chose, vous devez croiser les doigts pour une démo, ou payer entre 15 $ et 60 $ par jeu. 120 $ par an pour Xbox Game Pass sur Switch serait une bonne affaire en comparaison.

Game Pass signifierait également une gamme de jeux plus large et plus diversifiée. Nintendo a mieux fait d’attirer des tiers et d’offrir des titres plus « matures » au cours de cette génération de consoles (comme Mortal Kombat 11, Doom et même Dark Souls), mais la vérité est que bon nombre des grandes versions de Switch sont toujours de première partie et familial, comme Super Mario Odyssey ou Legend of Zelda : Breath of the Wild. Vous ne trouverez pas de blockbusters traditionnels comme Destiny 2 ou Call of Duty dans l’eShop, même s’ils sont jouables à peu près partout ailleurs.

Souvent, bien sûr, des jeux manquent simplement à cause de limitations techniques. Lorsque le Switch a été lancé en mars 2017, il était déjà sous-alimenté à côté de la PS4 Pro, sans parler de la PS5 ou de la Xbox Series X/S. Le plan Game Pass Ultimate de Microsoft pourrait offrir une solution de contournement facile au moyen du streaming cloud – quelque chose que Nintendo a expérimenté pour des jeux comme Control, mais pas dans la mesure où Xbox Cloud Gaming le fournirait. À un prix toujours raisonnable de 15 $ par mois, Ultimate pourrait faire du Switch une destination viable pour les derniers blockbusters.

Cela pourrait être particulièrement pertinent une fois que le Steam Deck de Valve sera expédié en décembre. L’ordinateur de poche pourra jouer à tout ce qui peut fonctionner sur un PC, et avec un peu de savoir-faire pouvant inclure des titres Game Pass. Cependant, il est déjà épuisé jusqu’en 2022 et les propriétaires devront s’embêter pour charger toute vitrine qui n’est pas Steam. Le Switch pourrait donc devenir un meilleur choix de portable, en supposant que l’application Xbox soit un téléchargement facile sur l’eShop et que suffisamment de clients disposent de la bande passante pour le streaming. Plus sur cela dans un instant.

Pourquoi ça a du sens

Les intérêts de Microsoft sont servis en ayant Game Pass sur autant de plateformes que possible, donc Xbox Game Pass sur Switch est tout à fait logique. Microsoft a peut-être du matériel sophistiqué avec les Xbox Series X et Series S, mais sa stratégie à long terme consiste à accrocher autant de personnes que possible à son modèle d’abonnement au contenu. Ce ne sont pas seulement les revenus bruts des abonnements non plus – sur le Switch, les abonnés au Game Pass pourraient devenir curieux du matériel Xbox et PC, déplaçant plus d’unités Windows et Series X/S sur toute la ligne. Cela éviterait également à Microsoft de créer son propre ordinateur de poche, bien que les dirigeants aient de toute façon rejeté cette idée à plusieurs reprises.

Pour Nintendo, l’avantage serait une sélection de jeux plus attrayante dont elle pourrait réclamer une partie des revenus d’abonnement, et les achats pour ceux qui achètent après que le jeu quitte le service. La société éviterait également d’avoir à élargir ses offres d’abonnement – ​​ce qui est probablement pour le mieux, compte tenu de ses antécédents. Nintendo n’a jamais été particulièrement bon sur les plateformes en ligne.

Ce n’est pas non plus comme s’il n’y avait pas eu de croisement dans le passé. Des exclusivités Xbox uniques comme Cuphead et Ori and the Blind Forest sont apparues sur le Switch, et bien que Microsoft ait depuis promis de se concentrer plus étroitement sur ses propres plates-formes, il existe déjà une relation établie entre les deux qui pourrait être ravivée.

Pourquoi cela pourrait ne pas arriver

Les spécifications du Switch sont une limitation sérieuse. Bien que certains titres Game Pass puissent fonctionner en mode natif (ou soient déjà sur l’eShop), d’autres devraient passer au streaming, ce qui, malgré tous ses avantages, pourrait exclure un grand nombre de personnes. La bande passante pour les jeux en nuage de haute qualité peut être chère ou insuffisante, et même lorsque vous l’avez, les conditions du réseau peuvent parfois provoquer un décalage intolérable. C’est une chose de jouer à Civilization VI avec un délai d’entrée, c’en est une autre de jouer à un jeu d’action comme Halo. La base d’abonnés du Switch pourrait facilement se fragmenter.

Le plus gros obstacle est presque certainement les affaires. La simple idée d’autoriser le service d’un rival sur la Switch pourrait rendre Nintendo nerveux, d’autant plus qu’elle n’a pas de produit parallèle à commercialiser sur Xbox. L’entreprise contrôle également notoirement la façon dont les gens interagissent en ligne et pourrait ne pas vouloir relier l’infrastructure de peur de perdre ce contrôle ou de recevoir des plaintes de parents en colère. Dites ce que vous voulez sur les politiques de Nintendo, mais des choses comme les codes d’amis rendent plus difficile pour les enfants d’avoir des problèmes.

Le partage des revenus serait le combat le plus difficile. Microsoft n’est pas habitué à partager l’argent du Game Pass avec qui que ce soit d’autre que les développeurs et les éditeurs, il insisterait donc probablement pour en garder autant que possible. Nintendo, à juste titre, exigerait au moins une petite réduction, car cela alimenterait le service en abonnés et mettrait en péril les ventes de l’eShop. Obtenir un accord solide dès le saut serait essentiel compte tenu des batailles laides qui se sont déroulées ailleurs dans l’industrie technologique. Dans le litige en cours entre Epic et Apple, Apple a récemment comparé le fait de laisser passer les frais de transaction dans l’application au vol à l’étalage.

Nous n’avons même pas évoqué les accords que les créateurs de jeux devraient conclure pour prendre en charge le Game Pass. Seraient-ils obligés de consacrer des ressources à de nouveaux ports ? Est-ce que Microsoft ou Nintendo aideraient ? Ou les abonnés Switch seraient-ils limités aux titres eShop qui se croisent ?

Nintendo voudra peut-être aussi laisser de la place à son propre service d’abonnement, mais c’est peu probable. Mis à part sa réticence dans l’espace en ligne, il n’y a eu aucune rumeur à proprement parler. La société semble se contenter de Switch Online, qui permet principalement le multijoueur mais comprend également des jeux gratuits comme Tetris 99 et une collection de classiques NES et SNES. C’est aussi bon marché – 12 mois, c’est 20 $. C’est une entreprise à faible risque pour les joueurs et Nintendo.

Quelque chose comme Game Pass peut être considéré comme plus dangereux qu’il n’en vaut la peine. Nintendo se débrouille plutôt bien sur les ventes conventionnelles, notamment parce que l’exclusivité permanente de nombreux jeux signifie qu’elle peut facturer le plein prix pendant des années. Seuls trois titres à 60 $ correspondent aux revenus d’un abonnement Game Pass Ultimate, sans parler des jeux indépendants ou des DLC que quelqu’un pourrait acheter.

Quelles sont les chances que Nintendo se connecte au Game Pass ?

En 2021, probablement minuscule. On dirait que Nintendo a rejeté une offre, auquel cas il est difficile de comprendre ce qui changerait d’ici la fin décembre. Microsoft devra adoucir son accord ou attendre que Nintendo soit dans une position de négociation plus faible. Les chances sont contre ce dernier, avec le Switch qui continue de s’envoler des étagères.

2022 ou 2023 est une autre affaire. On pense que Nintendo travaille sur un “Switch Pro”, qui, s’il est basé sur la rumeur de l’architecture Lovelace de Nvidia, pourrait être assez puissant pour exécuter la plupart des titres Game Pass actuels (et certains futurs). Cela éliminerait bien sûr les obstacles techniques, et Nintendo pourrait même être impatient de montrer qu’il peut jouer avec les grands. Le décideur ultime sera de savoir si un partenariat peut générer les bénéfices que les deux parties souhaitent.