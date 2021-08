Pourquoi XOM Stock est un achat définitif pour les investisseurs à ce stade

in

ExxonMobil (NYSE :XOM) le stock est pris entre le marteau et l’enclume. Même si l’entreprise ignore ses défis actuels posés par la pandémie et une multitude d’autres facteurs, elle doit décider des réponses à deux questions importantes : où se dirige le secteur de l’énergie et comment réagira-t-il aux changements dans l’espace ?

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Il ressort clairement de la réaction du marché aux récents bénéfices d’Exxon que les investisseurs ne le jugent plus uniquement sur la base de ses résultats financiers.

Gains peu impressionnants

En bref, ExxonMobil a publié de très bons résultats au deuxième trimestre, clôturant un très bon premier semestre 2021. Cependant, le marché n’a pas réagi favorablement à sa performance au deuxième trimestre, le cours de son action ayant légèrement baissé depuis la publication de la nouvelle.

Le marché de l’énergie est sans doute plus turbulent qu’il ne l’a jamais été. Il est donc difficile de dire que le marché a spécifiquement puni les actions XOM. En effet, le secteur s’est effondré récemment. L’optimiste voit un rebond à venir, tandis que le pessimiste détecte des signes de problèmes plus importants.

ExxonMobil, comme toutes les entreprises énergétiques, est toujours aux prises avec la pandémie. C’est en partie la raison pour laquelle son récent rapport sur les bénéfices était impressionnant. Au premier trimestre 2020, qui n’a été que légèrement affecté par la pandémie, ExxonMobil a réalisé un chiffre d’affaires de 56,16 milliards de dollars. Un an plus tard, toujours au cœur de la pandémie, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 59,147 milliards de dollars. C’est une augmentation de 5,3 % dans des circonstances sans doute plus difficiles.

Étant donné que le deuxième trimestre de 2020 a été désastreux pour Exxon Mobil, il ne vaut pas la peine de comparer les performances de l’entreprise au dernier trimestre avec ses bénéfices au cours de la même période un an plus tôt.

Mais les résultats de la société au deuxième trimestre étaient excellents par rapport à ses bénéfices au premier trimestre. Au deuxième trimestre, les ventes du géant pétrolier ont grimpé de 14,5 % par rapport au premier trimestre à 67,7 milliards de dollars. Son bénéfice net au deuxième trimestre s’est établi à 4,7 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars au premier trimestre.

Alors pourquoi le marché n’est-il pas plus haussier sur l’action XOM ? Les investisseurs ne devraient-ils pas se précipiter pour l’acheter ?

La réponse est compliquée car les préoccupations ESG jouent un rôle beaucoup plus important sur le marché boursier que par le passé. Cela est très évident dans l’approche d’Exxon aux questions stratégiques.

Net zéro ?

Peu de temps après qu’ExxonMobil a publié ses résultats, le Wall Street Journal a publié un article sur ExxonMobil et sa stratégie de lutte contre les émissions de carbone.

L’idée maîtresse de l’article est que l’entreprise envisage de faire une promesse de réduire ses émissions de carbone à zéro net d’ici 2050.

Les concurrents européens d’ExxonMobil ont été beaucoup plus rapides à adopter des objectifs d’émissions nettes de carbone zéro. En mars 2020, le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods, a qualifié de tels engagements de “concours de beauté”.

Mais ExxonMobil compte désormais trois nouveaux membres dans son conseil d’administration qui représentent un fonds spéculatif activiste. En conséquence, l’entreprise est confrontée à une pression renouvelée pour investir dans l’énergie propre.

De plus, les investissements ESG prennent de l’ampleur et les géants pétroliers comme ExxonMobil ont des décisions à prendre qui pourraient changer le cours de leurs activités. Les incertitudes sur l’évolution future de ces sociétés font hésiter les investisseurs à acheter leurs actions.

L’essentiel sur XOM Stock

Comme le montrent ses récents résultats, ExxonMobil a prouvé qu’il pouvait gagner de l’argent dans les circonstances les plus difficiles. Mais sa direction doit aussi décider de la direction stratégique que doit prendre l’entreprise, car ses bons résultats financiers commencent à influencer de moins en moins les investisseurs.

Je pense que c’est le bon moment pour investir dans les actions XOM maintenant, car l’abandon du pétrole ne peut pas se produire du jour au lendemain, et les investisseurs se rendront compte qu’ExxonMobil est un opérateur solide malgré ses problèmes à plus long terme. Néanmoins, l’entreprise a des décisions difficiles à prendre.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.