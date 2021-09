Pourquoi Xu Ziyin a-t-il quitté Girls Planet 999, le post du chanteur sur IG suscite des inquiétudes

Xu Ziyin, concurrente de Girls Planet 999, la chanteuse chinoise qui s’est classée 8e après la deuxième élimination, a quitté l’émission de survie Mnet. Des fans choqués ont partagé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux après qu’une publication sur Instagram ait expliqué pourquoi Xu Ziyin avait quitté la série.

La deuxième élimination de Girls Planet 999 a eu lieu le 24 septembre où 27 participantes ont survécu sur 54, dont trois stagiaires qui ont obtenu le Planet Pass des juges. Xu Ziyin était le dernier et 8e stagiaire du groupe C à avoir survécu grâce aux votes.

Dans l’émission, Ziyin a remercié ses fans pour leur soutien sans faille et a déclaré: “C’est tellement inattendu. Je n’aurais jamais pensé être au rang 8. Merci beaucoup de m’avoir donné cette chance. Je vais essayer encore plus fort de vous montrer de mon mieux. Merci!”

Pourquoi Xu Ziyin a-t-il quitté Girls Planet 999, a expliqué le post Instagram du chanteur

Xu Ziyin, l’une des stagiaires K-pop les plus populaires de Girls Planet 999, a retiré sa participation du jour au lendemain. La chanteuse chinoise, qui a déjà participé à deux émissions de survie “The Next Top Bang” et “Youth With You 2”, a partagé ses problèmes de santé comme raison de son départ de la série.

Également connue sous le nom de Roada Xu, l’actrice et chanteuse de 25 ans a déclaré : “En raison de mes récents problèmes de santé, j’ai pris la difficile décision de quitter l’enregistrement de après un examen approfondi et de nombreuses discussions.

«Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au personnel du programme et aux mentors pour leur bienveillance et leurs maîtres pendant le voyage. Aussi, je tiens à remercier les filles du GP999 pour tous les moments heureux que nous avons passés ensemble.

Xu Ziyin avec Su Ruiqi dans Girls Planet 999 (Mnet Twitter/ Girls Planet 999 Instagram)

Elle a conclu ce message touchant en remerciant ses fans pour leur soutien. « C’est grâce à votre amour et votre soutien qui ont rendu mon séjour en Corée très joyeux et significatif. C’est avec grand regret que je n’ai pas pu rester jusqu’à la fin du programme et ce voyage doit être interrompu.

À la fin de son message, elle a également assuré aux fans que ses objectifs n’avaient pas changé. Elle a écrit: «Néanmoins, mes objectifs et mes orientations sont devenus plus clairs et mes progrès sont plus fermes. Merci à tous pour votre attention durant cette période. Je ferai de mon mieux pour vous voir plus tôt avec un moi rafraîchi et amélioré. Je vous aime tous.

Les fans critiquent Mnet pour ne pas avoir montré tout son potentiel

Les fans s’inquiètent pour la santé de Ziyin après avoir vu sa publication Instagram. Cependant, avant même qu’elle n’annonce son retrait, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour critiquer Mnet pour ne pas lui avoir donné le temps d’écran approprié.

Un fan inquiet a partagé : « Quoi ?! Il a déclaré que Xu Ziyin a dû se retirer de #GirlsPlanet999 en raison d’un problème de santé. J’espère qu’elle va bien. Elle était l’une de mes préférées sous-estimées.

Un autre fan indigné a écrit: «Xu Ziyin est l’une de ces stagiaires qui n’ont pas eu un temps d’écran équitable et elle n’apparaissait même pas parfois dans certains épisodes, mais Ziyin a quand même réussi à survivre et c’est effrayant. Imaginez le pouvoir qu’elle détient si mnet lui donne le temps d’écran qu’elle mérite et un scénario ! »

« Ziyin a l’air si impassible ce soir. pour quelqu’un qui a regardé YWY2, je sais à quel point Ziyin peut être bavard. elle avait toujours l’air excitée et heureuse quel que soit le rang qu’elle obtenait. mais je ne sais pas. Je veux juste qu’elle rentre chez elle plutôt que d’avoir de faux espoirs de faire ses débuts en Corée », a ajouté un autre.

Un troisième fan a pleuré son retrait en disant: “C’est tellement triste que Ziyin ait quitté la série sans pouvoir montrer tout son potentiel!”

Un quatrième fan a noté: «Je trouve du réconfort à l’idée que Ziyin a quitté la série aimée et adorée par ses dongsaengs (jeunes sœurs). Ils n’ont peut-être pas montré ses interactions avec eux, mais je sais que non seulement nous, Routuans et Ziyin avons été dévastés par son départ. On se souviendra toujours d’elle comme d’une incroyable unnie (sœur aînée). “

Quoi?! Il a déclaré que Xu Ziyin a dû se retirer de #GirlsPlanet999 en raison d’un problème de santé. J’espère qu’elle va bien. Elle était l’une de mes préférées sous-estimées. ?? — 💗 Stella 💗 (@SonexStella) 24 septembre 2021

Xu Ziyin est l’une de ces stagiaires qui n’ont pas eu un temps d’écran équitable et elle n’apparaissait même pas parfois dans certains épisodes, mais Ziyin a quand même réussi à survivre et c’est effrayant. Imaginez le pouvoir qu’elle détient si mnet lui donnait le temps d’écran qu’elle mérite et un scénario #GirlsPlanet999 – ͏͏͏͏ariane (@xuziyin_) 24 septembre 2021

Ziyin a l’air si impassible ce soir. pour quelqu’un qui a regardé YWY2, je sais à quel point Ziyin peut être bavard. elle avait toujours l’air excitée et heureuse quel que soit le rang qu’elle obtenait. mais je ne sais pas. Je veux juste qu’elle rentre chez elle plutôt que d’avoir de faux espoirs de faire ses débuts en Corée. – max 🌼 (@xu__roada) 24 septembre 2021

c’est tellement triste que ziyin ait quitté l’émission sans pouvoir montrer tout son potentiel 🙁 – sol recherche des plaidoiries (@RISU999) 25 septembre 2021

Je trouve du réconfort à l’idée que Ziyin a quitté la série aimée et adorée par ses dongsaengs. Ils n’ont peut-être pas montré ses interactions avec eux, mais je sais que non seulement nous, Routuans et Ziyin avons été dévastés par son départ. Elle restera toujours dans les mémoires comme une incroyable unnie. pic.twitter.com/V7CFz2R8rN – max 🌼 (@xu__roada) 25 septembre 2021

Xu Ziyin vous manque déjà ? Regardez l’une de ses étapes Girls Planet 999 ci-dessous. Dites-nous ce que vous en pensez @HITCculture.

