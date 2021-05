Pourquoi y a-t-il tant de controverse avec le lait de Mercadona? Ce que cachent les bas prix | Vie

Les agriculteurs ont publié une déclaration dans laquelle ils décrivent comment ils sont affectés par la politique de Mercadona et son imposition de prix.

Mercadona compte de nombreux clients qui partagent sur les réseaux sociaux chaque nouveau produit mis en vente et toutes les nouvelles qui viennent de la chaîne de supermarchés ont une grande répercussion. Cependant, ce ne sont pas toujours des nouvelles positives et ce que certaines offres ou bas prix cachent peut être plus que controversé.

Ces dernières années, nous avons lu de nombreux plaintes d’agriculteurs et d’éleveurs. Les marges bénéficiaires sont de plus en plus petites et ces secteurs voient comment la concurrence étrangère et les prix des supermarchés jouent contre eux, ce que l’on peut voir dans le manifeste AGAPROL OPL, organisation des producteurs laitiers.

Le titre de la publication donne déjà le ton du message et contre qui fait campagne: LETTRE OUVERTE AU MERCADONA: Assez de mensonges. L’organisation qui représente plus de 600 agriculteurs elle en a assez des politiques de Mercadona.

Dans la déclaration, ils publient que Mercadona obtient 17% de bénéfices de plus que l’année précédente, mais qu’ils sont “indignés par la façon dont leur entreprise procède” en termes de le lait Hacendado qu’ils fournissent. Cela se produit parce qu’ils leur paient des sommes inférieures aux coûts production, une “prescription légale impérative, en plus d’être la plus basse du marché”.

Mercadona vend plus de 30% du lait en Espagne et montre immeuble dans les tarifs qu’ils paient: ils “fixent le prix” et les éleveurs se retrouvent “sans autre choix que de dire” amen “et, pour se moquer, de signer une clause dans le contrat”.

Ces politiques sont ce qui rend le lait de marque Hacendado si bon marché, mais selon les mots des agriculteurs “Ce n’est ni efficacité ni succès commercial, ce que vous faites est la cause de la fermeture massive des exploitations.” Un message dévastateur qui peut faire réfléchir les consommateurs sur les conséquences de ces pratiques pour un secteur aussi important en Espagne et le coût réel d’économiser quelques centimes.